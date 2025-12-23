https://noticiaslatam.lat/20251223/los-primeros-pasos-de-kast-alimentarian-un-nuevo-eje-de-alineamiento-geopolitico-con-eeuu-en-1169720363.html

Los primeros pasos de Kast alimentarían un nuevo eje de "alineamiento geopolítico" con EEUU en Sudamérica

Desde que fue electo como nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast ha dado señales sobre la importancia que da al relacionamiento con los países vecinos: apenas horas después de su victoria electoral, viajó a Argentina para entrevistarse con el mandatario de ese país, Javier Milei.Luego del encuentro, el derechista adelantó "una muy buena relación entre Argentina y Chile" y hasta puso al país de Milei como un ejemplo de políticas económicas, como el ajuste fiscal que permitió al presidente argentino reducir la inflación.La apuesta por la región continuó una semana después, con una visita a Ecuador en la que se reunió con el líder ecuatoriano, Daniel Noboa, y el anuncio de un próximo encuentro con su par peruano, José Jerí.Para el experto, se está consolidando un nuevo eje de países aliados cuyo objetivo central es, en este momento, "aislar y despotenciar a Venezuela" y atacar en conjunto el problema de la migración en el continente.También consultado por Sputnik, el politólogo Simón Rubiños Cea apuntó que existe entre estos gobiernos "una intención ideológica regional de controlar e impedir el retorno de las fuerzas progresistas" al poder en Sudamérica con una alianza que, de alguna manera, puede replicar las sintonías que años atrás se formó entre mandatarios como Sebastián Piñera en Chile, Lenín Moreno en Ecuador e Iván Duque en Colombia, entre otros.Para Rubiños Cea, se trata de un mecanismo con el que se busca "contrarrestar la posibilidad progresista", de una manera similar a cómo lo intentó hacer el denominado Grupo de Lima, una alianza de gobiernos que funcionó entre 2017 y 2022 a instancias de gobiernos de la región que procuraban interrumpir el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.Karmy consideró que, de todas maneras, hay diferencias con aquel movimiento de países, ya que este nuevo eje se asemeja más a "un continente ochentero en el que en lugar de dictaduras hay democracias neofascistas" que buscan "potenciar un eje geopolítico con Washington".Más problemas migratoriosPara los expertos, uno de los objetivos comunes de los Gobiernos de Kast, Jerí, Noboa y posiblemente Milei esté en la voluntad de restringir sus políticas migratorias, a espejo de lo hecho por Donald Trump en EEUU.Para Karmy, el tema de la migración es central para esta nueva alianza de países, ya que suelen conectar la presencia de migrantes con los problemas económicos y de seguridad en sus territorios. Así, enfatizó que este tipo de gobiernos "articulan su maquinaria política a partir de estas cuestiones".Rubiños Cea subrayó que este nuevo "concierto de presidentes" con políticas migratorias similares podría intensificar los controles en pasos de frontera, facilitando nuevos problemas humanitarios en las líneas divisorias de los países latinoamericanos.El experto aventuró que los problemas en las fronteras "no van a disminuir sino que aumentarán" como consecuencia de políticas migratorias cada vez con menos contrapesos o limites humanitarios.Limitar a China: ¿una tarea imposible?El alineamiento con Washington podría llevar a este nuevo eje a buscar plegarse a las intenciones de la Casa Blanca de restringir la influencia china en Sudamérica. Sin embargo, puede que esa tarea no sea tan sencilla. Rubiños Cea apuntó que "habría que tomar con pinzas" las posibilidades de éxito de una alianza entre Milei, Kast y Noboa, entre otros, a la hora de limitar la presencia china, dada la importancia que el gigante asiático ha adquirido para las economías regionales.El experto recordó que los propios países que pueden comenzar a integrarse en este eje afín a Washington cuentan con "inversiones estratégicas" chinas en sus economías, como el megapuerto de Chancay en Perú, la generación y distribución de energía eléctrica en Chile y obras de infraestructura en Colombia, por ejemplo.Así, cuando se vean necesitados de "mover la economía y mostrar desempeño económico", los nuevos gobiernos de centroderecha de la región se verán necesitados de "hablar con China, porque EEUU no está en capacidades de poder suplir esa relación".

