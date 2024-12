Tras reciente recorte de la tasa de interés en EEUU, se espera un ritmo más lento para 2025

https://noticiaslatam.lat/20241220/tras-reciente-recorte-de-la-tasa-de-interes-en-eeuu-se-espera-un-ritmo-mas-lento-para-2025-1159905205.html

A decir del jefe de la Reserva Federal, Jay Powell, tras el último recorte, las políticas del banco central son "significativamente menos restrictivas" y ahora podrán ser "más cautelosas" al considerar la flexibilización adicional. Además, se refirió a la decisión como una "llamada más reñida" que en reuniones anteriores. Añadió que la inflación se estaba moviendo lateralmente, al tiempo que los riesgos para el mercado laboral también habían disminuido. Sin embargo, la decisión del organismo también contempla que el ritmo de reducción de las tasas será más lento en 2025, lo que provocó el aumento del dólar y una baja en las acciones estadounidenses.Según informó la prensa estadounidense, el Comité Federal de Mercado Abierto votó a favor de reducir la tasa de los fondos federales a 4,25-4,5% en un escenario de discrepancia, pues la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, votó en contra y se decantó por mantener las tasas estables. De acuerdo con el Financial Times, la decisión de esta semana no es la primera del año a la que se opone un funcionario de la Reserva Federal, luego de que Michelle Bowman manifestó su desacuerdo a la reducción de medio punto de septiembre. Sin embargo, se trató de la primera vez que un gobernador votó en contra desde 2005. Paralelamente, los bonos del Gobierno estadounidense cayeron y el rendimiento del Tesoro a dos años, que es sensible a las políticas, aumentó 0,08 puntos porcentuales, hasta el 4,33%. Por su parte, el dólar subió 1%, mientras que el índice bursátil S&P 500 de Walls Street cayó 1%. Ahora, los funcionarios esperan reducir la tasa de referencia en medio punto porcentual el año entrante, a 3,75-4%, por debajo de la reducción total de puntos porcentuales prevista en septiembre. Mientras que cuatro funcionarios pronosticaron uno o ningún recorte en 2025. El Financial Times informó que la mayoría de los funcionarios considera que la política monetaria caería a 3,25-3,5% a finales de 2026, igualmente por encima de lo previsto hace tres meses. Además, al eliminar los precios de los alimentos y la energía, elevaron sus pronósticos de inflación al 2,5% en 2025 y al 2,2% en 2026, mientras que predijeron que la tasa de desempleo se estabilizará en 4,3% durante los siguientes tres años. En septiembre, la Reserva Federal de Estados Unidos inició un nuevo ciclo de recortes en las tasas de interés, con un recorte extraordinario de medio punto. Según los medios, el Banco Central se ha referido a los recortes como una "recalibración" de la política que refleja su éxito en reducir la inflación desde un máximo de cerca del 7% en 2022. Sin embargo, a pocos días de que el presidente electo, Donald Trump, se instale nuevamente en la Casa Blanca, las medidas anunciadas por el republicano —como el aumento de aranceles, la deportación de millones de migrantes y el recorte a impuestos y regulaciones—, los economistas consultados por el Financial Times esperan que se desate un nuevo episodio de mayor inflación y el crecimiento económico se vea afectado.

