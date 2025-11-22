https://noticiaslatam.lat/20251122/reportan-que-la-clase-media-de-eeuu-esta-exhausta-y-frustrada-debido-a-la-inflacion-1168719572.html

Reportan que la clase media de EEUU está "exhausta y frustrada" debido a la inflación

22.11.2025

Muchos trabajadores esperaban que los costos de vida se hubieran moderado significativamente tras el fuerte incremento registrado durante la pandemia del COVID, pero el precio acumulado de bienes y servicios se mantiene un 25% por encima de los niveles de 2020, apunta el medio. Aunque la tasa de inflación general ha disminuido desde su pico en 2022, los precios de productos esenciales como el café, la carne molida y las reparaciones de automóviles han seguido aumentando notablemente, haciendo que la vida se sienta menos "viable" para muchos.En ese sentido, el medio declara que la persistencia de los precios elevados ha deteriorado el optimismo de la clase media estadounidense sobre sus finanzas personales y el futuro económico del país. Esto ha llevado a una mayor precaución en el gasto y a la búsqueda constante de ofertas y descuentos.Los problemas relacionados con el costo de vida se han convertido en un tema central en la política, empujando a los votantes hacia candidatos que prometen abordar la actual crisis de asequibilidad. Este sentimiento afectó negativamente las campañas de reelección de los demócratas en el 2024 y ha pesado en los niveles de aprobación del presidente Donald Trump. La nueva frugalidad del consumidor de clase media también se refleja en los informes corporativos: mientras cadenas como Target han reportado caídas en las ventas de artículos discrecionales, minoristas orientados al ahorro como Walmart han registrado ventas sólidas al atraer a compradores de todos los niveles de ingresos.La encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan reveló que el 44% de los encuestados de ingresos medios sentía que su situación financiera había empeorado en el último año, citando abrumadoramente el aumento de los precios como la razón principal. Este panorama sombrío contrasta fuertemente con las familias más ricas, que han visto crecer su patrimonio gracias a las ganancias del mercado de valores y son el motor del gasto económico actual.Expertos como la profesora de economía de Harvard, Stefanie Stantcheva, señalan que las personas sienten que sus niveles de vida están disminuyendo debido a la inflación. El esfuerzo por mantenerse al día con los precios es implacable. El artículo presenta el ejemplo de un matrimonio que recurre a medidas extremas para ahorrar, como sentarse en la oscuridad para reducir la factura eléctrica y cubrir su viaje de vacaciones con recompensas de compras, mientras luchan por pagar una deuda de 15.000 dólares en tarjetas de crédito (principalmente por gastos médicos) y 30.000 de la deuda universitaria de su hija.No hace mucho, la clase media disfrutó de una década de precios relativamente estables y tasas de interés bajas después de la crisis financiera de 2008, señala la nota. Durante la pandemia, muchos lograron acumular ahorros adicionales gracias a los cheques de estímulo del gobierno.Sin embargo, con el repunte de la inflación a partir de la primavera de 2021, que alcanzó un máximo del 9,1% en junio de 2022, la situación se revirtió. Para principios de 2025, la clase media habrá agotado la totalidad de sus ahorros adicionales, a menudo utilizándolos simplemente para cubrir el aumento de los costos de vida. Los modestos aumentos salariales tampoco han sido un alivio efectivo, ya que han sido consumidos en su totalidad por la inflación, dejando a los trabajadores sintiéndose desgastados y sin un "final del túnel" a la vista, asegura la publicación.

