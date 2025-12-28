https://noticiaslatam.lat/20251228/mexico-contempla-incluir-una-banda-especial-para-servicios-de-5g-1169848851.html

México contempla incluir una banda especial para servicios de 5G

México contempla incluir una banda especial para servicios de 5G

Sputnik Mundo

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de México (CRT) informó que licitarán la banda radioeléctrica de los 600 MHz para ofrecer servicios de... 28.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-28T06:44+0000

2025-12-28T06:44+0000

2025-12-28T07:21+0000

américa latina

sociedad

méxico

gobierno de méxico

telcel

at&t

5g

telecomunicaciones

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/02/1157213338_0:283:2790:1852_1920x0_80_0_0_91539bd30279d069fedf680b15358bd4.jpg

Recientemente, el organismo dio a conocer el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias para 2026 (PABF) en el que se incluye la banda de 600 MHz para "facilitar el despliegue de servicios 5G en el país".A través de un comunicado de prensa, la dependencia creada para sustituir al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) también anunció que la licitación incluye someter a concurso público el uso de las bandas de 10 GHz y 37 GHz para servicios inalámbricos fijos, lo que permitirá "habilitar enlaces de alta capacidad y baja latencia", principalmente para uso en redes de transporte en zonas urbanas y suburbanas con alta demanda de tráfico.En 2023, el IFT valoró la posibilidad de licitar la banda de 600 MHz y la de 3,5 MHz, aunque finalmente este concurso público no se lanzó, reporta El Economista.El rotativo especializado recuerda que, ante el anuncio de la eliminación del IFT, el Gobierno de México suspendió los concursos de licitatorios del espectro móvil.Si bien el uso de esta frecuencia implica una menor inversión en infraestructura de radiobases, operadores como Altán Redes ya explotan bandas como la 700 MHz, con propiedades técnicas similares.Empresas como Telcel y AT&T ya cuentan con licencias de bandas de cobertura para los espectros que van de los 800 a los 850 MHz.El PABF 2026 también incluye la licitación de 21 frecuencias de Amplitud Modulada (AM), de las cuales siete se destinarán para uso comercial y 14 para uso social. Asimismo, licitará 19 de Frecuencia Modulada (FM), mismas que se repartirán de la siguiente manera: seis para uso comercial, nueve para uso público y cuatro para uso social.La CRT indicó que, además de las frecuencias radiofónicas, también se licitarán 12 canales de televisión digital terrestre, cuatro por cada uno de los usos permitidos.

https://noticiaslatam.lat/20240520/rusia-lanza-por-primera-vez-satelites-nacionales-de-comunicacion-5g-de-orbita-baja-1150611929.html

https://noticiaslatam.lat/20250301/especial-explorando-el-futuro-de-la-ia-1161371734.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, méxico, gobierno de méxico, telcel, at&t, 5g, telecomunicaciones