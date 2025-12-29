"Con la 4T hubo un cambio en lo político, pero también en el modelo económico en México", según extitular del Coneval

Una de las cifras que más ha resonado desde el cambio de poder en México es que —tan solo entre 2018 y 2024— 13,4 millones de mexicanos salieron de la pobreza, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El indicador, de acuerdo con el propio Gobierno, obedece a la política económica y de bienestar que ha implementado la llamada Cuarta Transformación. Datos oficiales apuntan que, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la desigualdad se redujo de 0,426 a 0,391 de 2019 a 2024 en el Coeficiente de Gini, mientras que, para finales de este 2025, más de 32 millones de personas reciben un Programa para el Bienestar. Ante ello, Cruz Marcelo estudia los resultados en una charla para este medio, pero también señala los pendientes y retos que traen consigo las políticas en materia de economía y bienestar de la 4T. ¿Qué llevó a México a ser un país desigual? Según datos del Coneval, el ex órgano autónomo que entre 2019 y 2024 fue dirigido por Cruz Marcelo, en el cuarto trimestre de 2024, el ingreso del último quintil —en donde se ubica el 20% más rico— fue 43,5 veces el ingreso del primer quintil —correspondiente al 20% más pobre—.Al respecto, el actual académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que el punto de quiebre que aceleró esa brecha se dio a mediados de la década de 1970, cuando, tras alrededor de tres décadas de bonanza después de la Segunda Guerra Mundial, el precio del petróleo tuvo una fuerte caída, que generó un alto endeudamiento para México y le obligó a cambiar de modelo económico. ""Hacia finales de los 70 y principios de los 80, se da el paso de un modelo Keynesiano de participación del Estado fuerte a un modelo neoliberal donde se achicó [el peso estatal] en la política económica", expresa.De acuerdo con el experto, en términos constantes y nominales, desde 1984 y hasta 2018, el salario mínimo en México tuvo tasas de crecimiento de 2 a 3% anuales. Esto, abunda, provocó que las personas con los ingresos más bajos fueran las más afectadas. "[Los más ricos] sí tuvieron incrementos en sus percepciones, sobre todo en temas de ganancias empresariales, y eso deriva en que esa brecha se ahondó profundamente", precisa.El cambio de paradigmaCruz Marcelo refiere que en 2018, con la llegada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de México, el país no solo tuvo un giro en el ámbito político, sino que también se dio paso a un nuevo modelo económico, que tuvo impacto en los sueldos de la población. Asimismo, el economista indica que este cambio en el modelo salarial fue histórico e importante, ya que en los hogares mexicanos los ingresos por remesas, transferencias por concepto de programas sociales y referentes a los sueldos significan entre un 65 y 70% del total de percepciones. Según el experto, si los Gobierno mantienen una política que restringe los salarios, la totalidad de los ingresos también va a permanecer constante o decaer. Cruz Marcelo recuerda que otro ajuste en cuanto a la política económica enfocada al bienestar, es la entrega de las ayudas sociales. Y es que, expone, a pesar de que existían también en los gobiernos previos a la llegada de Morena al Poder Ejecutivo, estaban condicionados. Con López Obrador, "hubo un vuelco a una política de transferencias monetarias no condicionadas, con un aspecto que buscaba la universalidad de beneficiarios en ciertos programas sociales. El mayor ejemplo es el programa de pensión de adultos mayores", comenta.Aún hay varios pendientesEl economista y docente insiste en que la reducción de la pobreza en México es "un hecho innegable". No obstante, aún hay pendientes en cuanto a la mejora de la calidad de vida de los más vulnerables. El experto menciona que el siguiente paso de la actual Administración es enfocarse en garantizar un sistema de salud digno y eficiente a los mexicanos, trabajo bien remunerado y no centralizado, así como infraestructura que beneficie a las zonas más vulnerables. "Sí hubo una mejora en las percepciones de las personas, pero falta todavía seguir avanzando en que verdaderamente ejerzan sus derechos sociales que están consagrados en la Constitución", concluye.
"Ese elemento explicativo es importante porque parte de los elementos de ese neoliberalismo, fue un modelo de bajos costos salariales y desde la década de los 80 se derivó a que México, como la mayoría de los países latinoamericanos, mantuviera un muy bajo crecimiento de sus salarios", detalla.
El cambio de paradigma
"Con la elección del expresidente Andrés Manuel López Obrador hay un cambio en el paradigma, al menos muy puntualmente de esa política de salarios. Si bien desde el último año del presidente Peña Nieto, [el indicador] se ubicó ya en un crecimiento del 9% del [sueldo mínimo], esta [intención] de expandirlo se acelera fuertemente con López Obrador, inclusive tenemos algunos años donde el crecimiento fue mayor del 15%, de 2021 al 2022", pondera.
"México mantiene un sistema económico capitalista en términos generales y no dio un giro de 180 grados [con López Obrador]; se mantiene bajo las reglas, inclusive, de comercio internacional, de desarrollo económico (...). [Sin embargo], las características más relevantes que podemos encontrar, es el cambio de política económica, en primera instancia, de una mayor participación del Estado", considera.
Aún hay varios pendientes
"Hubo un incremento en los ingresos de las personas, de las familias, y eso significó una mejoría, dado que pueden tener mayores niveles de consumo. Lo que me parece que es el reto que ahora mismo tiene la doctora [Claudia] Sheinbaum es mejorar el ejercicio de los derechos sociales de la población", abunda.
