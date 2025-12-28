https://noticiaslatam.lat/20251228/el-gobierno-de-mexico-descarta-el-aumento-en-el-precio-de-gasolinas-en-2026-1169850082.html

El Gobierno de México descarta el aumento en el precio de gasolinas en 2026

El Gobierno de México descarta el aumento en el precio de gasolinas en 2026

28.12.2025

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Energía (SE) publicaron un acuerdo en el que aclaran que el aumento al IEPS no afectará el precio de las gasolinas, ya que se mantiene vigente la estrategia nacional para estabilizar su costo.Este plan es un acuerdo firmado entre los empresarios gasolineros y el Gobierno federal para mantener por debajo de los 24 pesos (1,3 dólares) el precio de la gasolina regular, con un octanaje menor a 91.En septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el 98% de los gasolineros del país habían aceptado renovar dicha estrategia por otros seis meses.De acuerdo con la publicación del Diario Oficial de la Federación, el IEPS aplicable a partir del 1 de enero de 2026 a la gasolina Magna será de 6,7 pesos por litro (0,37 dólares), para la Premium de 5,65 (0,31 dólares) y para el diésel será de 7,36 pesos (0,40 dólares) por litro.¿Qué es el IEPS?El Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) es un gravamen que se paga por la producción, venta y/o importación de gasolinas, bebidas alcohólicas, bebidas refrescantes, juegos y sorteos, cobrado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) a partir de la inflación.Hasta el tercer trimestre de 2025, las autoridades fiscales mexicanas habían recaudado más de 495.887 millones de pesos (27.549 millones de dólares) por concepto de IEPS.De acuerdo con el Paquete Económico de 2026, aprobado por el Congreso de la Unión, establece un factor de actualización para las cuotas del IEPS, lo que se ajusta a la inflación de 3,79% reportada en el último año.Con ello, medios como El Economista estiman que productos como cajetillas de cigarros aumenten su precio hasta un 20% a partir del 1 de enero de 2026.

méxico

