EEUU presiona a Venezuela con "actos de guerra no declarados": ¿qué papel juega el petróleo en todo esto?

EEUU presiona a Venezuela con "actos de guerra no declarados": ¿qué papel juega el petróleo en todo esto?

18.12.2025

Washington ha incrementado cada vez más su presión militar y geopolítica contra Caracas, pero eso podría acarrear graves consecuencias para todo el continente americano, advierte en entrevista con Sputnik el analista internacional argentino Tadeo Casteglione.El cerco naval estadounidense al país sudamericano —"el más grande jamás visto en Sudamérica", según Trump— es un paso sumamente peligroso en una escalada que tiene su punto de quiebre en la designación del Gobierno de Nicolás Maduro como "organización terrorista extranjera".Según Casteglione, "nadie toma dimensión de que encender un fuego en Venezuela sería como asaltar el polvorín y esto verdaderamente puede ser una catástrofe no sólo para Venezuela, sino para todo el continente, incluso internamente para EEUU".En relación con el bloqueo naval contra todos los buques petroleros que entren o salgan de territorio venezolano, el experto refiere que "responde tanto a intereses económicos internos de EEUU como a una estrategia de presión geopolítica contra China, y abre interrogantes sobre la reacción de los mercados energéticos y de la comunidad internacional".¿El petróleo es la manzana de la discordia?Estados Unidos está llegando a un "pico petrolero" que conlleva a que las empresas estadounidenses del sector vean a Venezuela como un país con capacidad no solamente energética, sino también en minerales, señaló en entrevista con Sputnik el doctor en estudios latinoamericanos, Aníbal García Fernández.A decir del académico mexicano, "lo que necesita la economía estadounidense para seguirse reproduciendo bajo la lógica de la acumulación de riqueza en pocas manos son recursos fósiles y las grandes reservas de petróleo venezolano las tiene cerca. Por eso están ahí, para ir tras el petróleo. Es una cuestión de negocios netamente, y la parte comercial de EEUU siempre ha venido acompañada de la parte militar".El experto recordó que, desde 2021, la producción de petróleo venezolano ha ido aumentando, lo que llevó al país a tener signos de recuperación económica, lo que contraviene los intereses estadounidenses.Las intimidaciones de Washington: ¿actos de guerra?Sin embargo, el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el reciente bloqueo naval petrolero contra Venezuela constituyen un acto "totalmente ilegal" que contradice el derecho internacional bajo cualquier óptica desde la cual se mire, señala en entrevista con Sputnik Pavel Alemán, investigador de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, en Cuba."En los últimos días, EEUU ha escalado el nivel de tensión y conflicto que existe con Venezuela, probablemente encaminado ya a entrar en una fase activa de operaciones militares", afirma el analista.El experto dice, además, que las presiones de la Casa Blanca contra el país sudamericano son "actos de guerra, aunque no sean declarados como tal". Según él, el cerco a Venezuela puede interpretarse como "un escalamiento del conflicto".EEUU no puede actuar como "policía del mundo"A la luz de lo anterior, el analista internacional argentino, Cristian Riom, observa en entrevista con Sputnik que Washington sólo busca "excusas" para ejecutar acciones que beneficien sus intereses económicos y geopolíticos, sin importar que estas perjudiquen a terceros países. "Se están buscando excusas para realizar por la fuerza los cambios que ellos quieren [en Venezuela]. La excusa primero fue el narcotráfico y, ahora, es el petróleo. La excusa puede ser cualquiera y las provocaciones ya son muchas", observa.En relación con el "bloqueo total" que impuso Donald Trump a todos los buques petroleros que salgan o entren de Venezuela y la designación como "organización terrorista extranjera" del Gobierno de Nicolás Maduro, el experto aseveró que EEUU no tiene ningún derecho de entrometerse en asuntos que corresponden exclusivamente a Venezuela. El analista considera también que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, presentada recientemente, contempla una especie de reactivación de la Doctrina Monroe, que pone a América Latina dentro de la zona de influencia directa de Washington."Poco a poco fue creciendo la idea de volver a considerar a América Latina como el patio trasero, como una región que responda a los intereses de EEUU (...). Y la forma de hacerlo no es con negociaciones, promesas de inversiones o mediaciones sobre la situación en Venezuela, sino a través de la presión, las sanciones y la fuerza", concluye.

