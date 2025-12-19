https://noticiaslatam.lat/20251219/de-occidente-a-oriente-que-factores-redefinieron-la-balanza-comercial-de-peru-1169568579.html

De Occidente a Oriente: ¿qué factores redefinieron la balanza comercial de Perú?

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entre enero y octubre de este año, las exportaciones nacionales aumentaron 20% frente al mismo lapso de 2024. Lo llamativo es el cambio en el principal receptor de estos productos, especialmente del cobre.Durante décadas, Estados Unidos fue el principal destino de los despachos comerciales del Perú, concentrando hasta un 32% de los envíos al exterior, mientras China apenas alcanzaba un 0,3%, en el marco de una relación económica sustentada en acuerdos bilaterales. Sin embargo, en la actualidad, Pekín ha tomado el lugar que, a lo largo del tiempo, parecía solo estar reservado a Washington.El contexto ante la presencia de dos potenciasEl excanciller y sociólogo Héctor Béjar Rivera, señaló para Sputnik que, la relación Perú-EEUU tiene raíces históricas muy profundas, donde tradicionalmente ha tenido vínculos militares, pero que, desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en una relación económica y política significativa."En el Gobierno de Manuel A. Odría (1948–1956), Perú exportaba minerales para la fabricación de armas. La relación se basó en exportaciones mineras e importaciones de consumo", declaróPor otra parte, el experto mencionó que, debido a la alta migración china en el siglo XIX, cuando ingresaron alrededor de 150.000 oriundos de la nación asiática a suelo peruano, se sentaron las bases de un vínculo que hoy se ha transformado en una relación económico-política estratégica.Para Béjar, el aprovechamiento de productos originarios de Pekín, tanto en inversiones a gran escala como en el acceso a bienes más asequibles y, en muchos casos, como fuente de comercio minorista, ha reforzado la necesidad de sostener vínculos comerciales con el gigante asiático."Actualmente, lo que consume el conjunto de los 33 millones de habitantes es una mezcla de lo que produce Gamarra (emporio textil y comercial ubicado en Lima), con productos importados desde China. La cultura popular consume y un sector negocia productos chinos, los cuales tienen un bajo costo en comparación con la producción nacional", acotó.Para el experto, Perú podría convertirse en un escenario de competencia entre China, con predominio en el ámbito comercial, y Estados Unidos, con mayor influencia militar y política, una tensión que se acentúa con la reconfiguración del intercambio comercial internacional."Desde el Pentágono, desde la Embajada [estadounidense] o desde el Comando Sur, se ha advertido al Perú que las relaciones con China deben ser limitadas, que no deben continua", declaró.Un enorme superávit comercialEl director de Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (CEAS) y especialista en economía y política asiática Carlos Aquino, comentó para Sputnik que, el giro comercial de Perú responde a la alta demanda de cobre, mientras que la presencia China se ha vuelto determinante: en 1992, China invirtió por primera vez fuera de Asia, y fue en esta nación sudamericana.A través de la empresa Shougang Corporation adquirió la mina de hierro de Marcona; posteriormente, Las Bambas, la mayor productora de cobre del país, y amplió su inversión hacia sectores como petróleo, hidroeléctricas, electricidad en Lima y el megaproyecto del puerto de Chancay.Para Aquino, actualmente las exportaciones de Perú hacia China son 2,6 veces mayores que las destinadas a Estados Unidos. Debido a que la oferta exportadora peruana está centrada en recursos naturales, y considerando que China funciona como la "fábrica del mundo" y demanda grandes volúmenes de materias primas, es razonable prever que las ventas peruanas a ese país seguirán creciendo, mientras que las dirigidas a Estados Unidos tenderán a disminuir."Mientras con Estados Unidos el comercio era equilibrado, Perú mantiene con China un gran superávit: le vende alrededor de 24 mil millones de dólares y compra solo entre 12.000 y 13.000 millones”, sostuvo.El experto destacó que Latinoamérica, necesitada de capital para invertir, encuentra en China un socio dispuesto que complementa su economía, mientras Estados Unidos, especialmente bajo el Gobierno de Trump, busca limitar y reducir esa presencia china en la región."Ese hecho, que las dos empresas de electricidad de Lima y el puerto de Chancay estén en manos chinas, hizo que países como EEUU" lanzaran advertencia a Perú, refirió.Reorientación a Asia desde ChancayLa nueva conexión marítima entre el puerto de Chancay y Shanghái ha fortalecido la capacidad comercial del Perú, al ofrecer una vía directa hacia el mercado asiático. El Terminal Portuario Multipropósito (TPM), puesto en marcha en 2024, se ha convertido en un símbolo de esta redefinición, pese a que su apertura estuvo vinculada con tensiones políticas a nivel regional."Hay mucha oportunidad de desarrollo con este mercado y a ello estamos apostando en esta política de ampliación de nuestros destinos y mayor aprovechamiento de nuestros acuerdos comerciales", puntualizó.

