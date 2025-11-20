Mundo
La fruta peruana celebra quita de aranceles de EEUU, pero mira cada vez más a China
La fruta peruana celebra quita de aranceles de EEUU, pero mira cada vez más a China
20.11.2025
La decisión de EEUU fue reconocida por Perú, cuya ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, comunicó que 100 de los 200 productos que quedarían eximidos del "arancel recíproco" del 10% son parte de "la canasta agroexportadora peruana". De acuerdo con el Gobierno, en la lista aparecen productos como el aguacate, el café, el cacao, el mango, jengibre, los limones y las naranjas, un grupo que en 2024 representó 1.200 millones de dólares únicamente en envíos a la potencia norteamericana.
00:30 GMT 20.11.2025
La decisión de Estados Unidos de retirar tarifas arancelarias a productos agrícolas podría favorecer a un centenar de productos, según celebró el Gobierno de Perú. Sin embargo, expertos consultados por Sputnik indicaron que las tarifas estadounidenses y el puerto de Chancay hacen cada vez más atractiva a China como destino.
La decisión de EEUU fue reconocida por Perú, cuya ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, comunicó que 100 de los 200 productos que quedarían eximidos del "arancel recíproco" del 10% son parte de "la canasta agroexportadora peruana".
De acuerdo con el Gobierno, en la lista aparecen productos como el aguacate, el café, el cacao, el mango, jengibre, los limones y las naranjas, un grupo que en 2024 representó 1.200 millones de dólares únicamente en envíos a la potencia norteamericana.
Sin embargo, puede que la quita de aranceles fuera incluso más necesaria para EEUU que para Perú. En diálogo con Sputnik, el economista Carlos Aquino explicó que, a pesar del arancel del 10% con el que Washington había gravado a Perú, EEUU no había dejado de importar frutas peruanas, simplemente porque no estaba en condiciones de interrumpir ese flujo.
"Perú vende arándanos, uvas o aguacates, productos en los que está entre los principales productores y, si bien compite con otros vecinos como México o Chile, vende esos productos en épocas donde ellos no lo hacen y EEUU tampoco produce", explicó el experto.
Aquino sentenció que "aunque EEUU pusiera un arancel del 30%, iba a tener que comprarle a Perú porque no tienen otro sitio donde comprar esa producción" y remarcó que el cambio de postura del Gobierno estadounidense ocurre "no porque Donald Trump sea bueno, sino porque la inflación en EEUU va subiendo".
Un socio que no para de crecer

Pero, además, la economía peruana tiene desde hace meses otro factor en su favor ante los vaivenes del comercio con EEUU: su creciente intercambio de productos con China. Al respecto, Aquino recordó que el puerto de Chancay, gestionado por la empresa china Cosco Shipping, ha permitido que la producción peruana llegue a China "entre 10 y 12 días más rápido y un 30% más barato en fletes".

En efecto, y según datos oficiales, las exportaciones peruanas al gigante asiático crecieron un 23% entre 2024 y 2025, totalizando unos 22.910 millones de dólares entre enero y septiembre del año actual.

El crecimiento es más notorio en el rubro de exportaciones "no tradicionales", que se incrementó un 129% y contiene, justamente, a productos como las frutas. El aumento fue más marcado en los arándanos y los aguacates, tanto frescos como secos.
Aquino señaló que el momento de auge del comercio entre Perú y China hacía prever que, si EEUU comenzaba a cerrar su mercado en base a aranceles, esos productos podrían comenzar a enviarse en mayor número hacia China.
Consultado por Sputnik, el economista peruano especializado en comercio internacional Jorge Vega explicó que, cuando EEUU impuso el arancel del 10%, los exportadores de productos agrícolas peruanos intentaron adaptarse "reduciendo un 5% el precio del producto", en busca de que los artículos no se encarecieran para el consumidor estadounidense. La renuncia incluyó también a los importadores norteamericanos, que también disminuyeron su margen de ganancia para no tener que aumentar sus precios.
El experto remarcó que la medida podía tener sentido en el corto plazo, pero ya estaba dejando de ser viable para los productores peruanos, para quienes ese 5% de ganancia "puede ser definitorio" en su resultado económico. Así las cosas, indicó, muchas empresas peruanas ya habían comenzado a comprender la urgencia de buscar otros mercados para las frutas locales.
"Si el mercado estadounidense comienza a tener estos problemas y ya no se presenta como un socio confiable porque unilateralmente cambia lo que había acordado, no queda otra alternativa más que buscar otros mercados", subrayó.

Una alternativa viable

China aparece, actual primer socio comercial de Perú, pero segundo detrás de EEUU en la compra de productos agrícolas, aparece como la principal alternativa, empujada por las posibilidades que desde 2025 presenta el puerto de Chancay, abaratando costos y permitiendo un ahorro de 10 días en los envíos, algo clave para la fruta fresca.
"Hay empresas que encuentran más rentable exportar a China y ahí puede crecer", sentenció.
El creciente interés se traduce, apuntó Vega, en la proliferación de "nuevas plantaciones agrícolas" que se están desarrollando en las cercanías del puerto de Chancay. "Los productos irán prácticamente del campo al puerto y de ahí a China", complementó.
Aquino estimó, por su parte, que tomará entre dos o tres años que estos nuevos sectores agrícolas tengan listas sus exportaciones al gigante asiático pero, cuando eso suceda, el país sudamericano experimentará "un notable aumento de las exportaciones, tanto a China como a otros mercados como Corea o Japón".
"La gran promesa que ofrece China es que es un mercado inmenso y no te va a poner aranceles", apuntó Aquino.
