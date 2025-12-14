Cierran las mesas de votación en Chile con cerca del 85% de participación

https://noticiaslatam.lat/20251214/cierran-las-mesas-de-votacion-en-chile-con-cerca-del-85-de-participacion-1169431047.html

Sobre las 18 horas de este domingo cerraron las más de 40.000 mesas de votación instaladas en territorio chileno para la elección del futuro presidente de Chile entre la oficialista Jeannette Jara y el opositor José Antonio Kast. De acuerdo a las primeras estimaciones del Servel, la participación electoral alcanzaría al 85% del padrón.A pesar de que tanto el presidente, Gabriel Boric, como ambos candidatos destacaron el clima democrático de la jornada, la segunda vuelta no estuvo exenta de algunos inconvenientes que, en algunos casos, retrasaron o generaron molestias importantes a los votantes.De acuerdo a datos entregados por el Servel y consignados por TVN, unas 8,2 millones de personas habían votado hasta las 15 horas del domingo, momento en el que el organismo hizo su primer corte de información. La cifra corresponde a casi el 60% de los casi 16 millones de chilenos habilitados y permite al Servel estimar que la participación total habrá superado, al final de la jornada, el 85%.El comienzo de la jornada mostró problemas en algunos centros de votación para lograr conformar las mesas, producto de la ausencia de vocales. Uno de los casos más reportados por medios chilenos se dio en el Centro Cultural Estación Mapocho, donde funcionaron varias mesas de votación. La falta de algunos miembros de mesas obligó a coordinadores del Servicio Electoral (Servel) de Chile a trasladar a vocales de algunos otros centros.De todos modos, sobre el mediodía del domingo el Servel aclaró que los retrasos fueron mínimos y sobre las 10 de la mañana ya se había logrado instalar el 99,26% de las 40.599 mesas ubicadas en Chile.Quizás el episodio más inusual se dio en la ciudad de Valparaíso, donde una amenaza de bomba obligó a Carabineros a evacuar todo el recinto de votación y suspender el paso de votantes durante varios minutos. La advertencia sobre un supuesto artefacto explosivo dentro del edificio fue descartada por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), que intervino en el lugar con efectivos especializados y perros entrenados.La jornada electoral también dio chance a sorpresivos anuncios de futuras candidaturas, como la del futbolista y capitán de la Selección Chilena Arturo Vidal. El bicampeón de América firmó autógrafos a varios fanáticos que se presentaron en su local de votación en la comuna de San Joaquín. Consultado por medios chilenos insistió en que quien resulte electo "debe cumplir lo que prometió" y lanzó una irónica advertencia: "Si el próximo presidente no cumple, voy a tener que ser presidente yo".Una vez finalizada la elección, tanto Kast como Jara esperarán los resultados en sus respectivos comandos de campaña. Mientras el líder del Partido Republicano se concentrará en la sede de su partido en la comuna de Las Condes, la dirigente del Partido Comunista hará lo propio en el Hotel Fundador, ubicado en el centro de Santiago.Servel espera poder hacer un rápido escrutinio preliminar y que los resultados ya se conozcan entre las 19 y las 20 horas del domingo, permitiendo que los candidatos den sus discursos y que el presidente Gabriel Boric se comunique, tal como prometió, con quien será el próximo presidente chileno.

