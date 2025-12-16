Mundo
URGENTE: Kúpiansk está bajo el control de las FFAA rusas
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251216/los-mexicanos-pagaran-mas-por-celebrar-navidad-y--ano-nuevo-segun-reporte-1169469502.html
Los mexicanos pagarán más por celebrar Navidad y Año Nuevo, según reporte
Los mexicanos pagarán más por celebrar Navidad y Año Nuevo, según reporte
Sputnik Mundo
Las cenas de Navidad y Año Nuevo en México registran un encarecimiento del 17% en 2025, con un gasto aproximado de 17.100 pesos (950 dólares), advirtió la... 16.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-16T08:35+0000
2025-12-16T08:35+0000
américa latina
méxico
sociedad
navidad
año nuevo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/10/1169469842_0:88:1024:664_1920x0_80_0_0_5b46d16fe0b75a209fa7ee67b842b2eb.jpg
El costo promedio por persona asciende a 1.400 pesos (78 dólares), considerando reuniones familiares de hasta 15 asistentes. De acuerdo con el informe, el plato fuerte —con pavo, pierna, bacalao o romeritos— representa el mayor desembolso, con alrededor de 7.150 pesos (casi 400 dólares), mientras que las bebidas suman cerca de 4.550 pesos y los postres otros 1.450 pesos (250 dólares). A ello se añaden gastos de decoración y obsequios. La organización alertó, además, que festejar fuera de casa, en restaurantes o bares, puede ser entre dos y cinco veces más costoso, con cenas de gala que alcanzan hasta 10.000 pesos (556 dólares) por persona de hoteles de alta gama, frente a opciones más moderadas en restaurantes de categoría media, con precios de 3.000 pesos (166 dólares). Ante este escenario, la Anpec recomendó celebrar en casa como una alternativa más accesible y sostenible. "Celebrar en casa fortalece el consumo local y beneficia al pequeño comercio", destacó Rivera.
https://noticiaslatam.lat/20251216/1169468190.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/10/1169469842_46:0:957:683_1920x0_80_0_0_26ddddc362a38498e2ccbad1d2f9891b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, sociedad, navidad, año nuevo
méxico, sociedad, navidad, año nuevo

Los mexicanos pagarán más por celebrar Navidad y Año Nuevo, según reporte

08:35 GMT 16.12.2025
© AP Photo / Eduardo VerdugoIluminación de Navidad en la Ciudad de México
Iluminación de Navidad en la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Síguenos en
Las cenas de Navidad y Año Nuevo en México registran un encarecimiento del 17% en 2025, con un gasto aproximado de 17.100 pesos (950 dólares), advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
El costo promedio por persona asciende a 1.400 pesos (78 dólares), considerando reuniones familiares de hasta 15 asistentes.

"Estas cenas, tan esperadas como simbólicas, continúan siendo un desafío importante para el presupuesto familiar", señaló a la prensa local el presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera, al subrayar la presión que mantienen los precios de alimentos y bebidas.

De acuerdo con el informe, el plato fuerte —con pavo, pierna, bacalao o romeritos— representa el mayor desembolso, con alrededor de 7.150 pesos (casi 400 dólares), mientras que las bebidas suman cerca de 4.550 pesos y los postres otros 1.450 pesos (250 dólares). A ello se añaden gastos de decoración y obsequios.
Miss Universo mudará su sede de México por motivaciones políticas - Sputnik Mundo, 1920, 16.12.2025
Miss Universo mudará su sede de México por "motivaciones políticas"
03:14 GMT
La organización alertó, además, que festejar fuera de casa, en restaurantes o bares, puede ser entre dos y cinco veces más costoso, con cenas de gala que alcanzan hasta 10.000 pesos (556 dólares) por persona de hoteles de alta gama, frente a opciones más moderadas en restaurantes de categoría media, con precios de 3.000 pesos (166 dólares).
Ante este escenario, la Anpec recomendó celebrar en casa como una alternativa más accesible y sostenible.
"Celebrar en casa fortalece el consumo local y beneficia al pequeño comercio", destacó Rivera.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала