Los mexicanos pagarán más por celebrar Navidad y Año Nuevo, según reporte

Los mexicanos pagarán más por celebrar Navidad y Año Nuevo, según reporte

Las cenas de Navidad y Año Nuevo en México registran un encarecimiento del 17% en 2025, con un gasto aproximado de 17.100 pesos (950 dólares)

El costo promedio por persona asciende a 1.400 pesos (78 dólares), considerando reuniones familiares de hasta 15 asistentes. De acuerdo con el informe, el plato fuerte —con pavo, pierna, bacalao o romeritos— representa el mayor desembolso, con alrededor de 7.150 pesos (casi 400 dólares), mientras que las bebidas suman cerca de 4.550 pesos y los postres otros 1.450 pesos (250 dólares). A ello se añaden gastos de decoración y obsequios. La organización alertó, además, que festejar fuera de casa, en restaurantes o bares, puede ser entre dos y cinco veces más costoso, con cenas de gala que alcanzan hasta 10.000 pesos (556 dólares) por persona de hoteles de alta gama, frente a opciones más moderadas en restaurantes de categoría media, con precios de 3.000 pesos (166 dólares). Ante este escenario, la Anpec recomendó celebrar en casa como una alternativa más accesible y sostenible. "Celebrar en casa fortalece el consumo local y beneficia al pequeño comercio", destacó Rivera.

