https://noticiaslatam.lat/20250919/salinas-pliego-quiere-irrumpir-en-la-politica-de-mexico-es-alguien-muy-nocivo-para-el-discurso-1166632572.html

Incursión de Salinas Pliego en la política de México "le puede salir muy caro al discurso democrático", dice analista

Incursión de Salinas Pliego en la política de México "le puede salir muy caro al discurso democrático", dice analista

Sputnik Mundo

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego —dueño de TV Azteca y uno de los hombres más ricos del país— presentó recientemente su Movimiento Anticrimen y... 19.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-19T03:30+0000

2025-09-19T03:30+0000

2025-09-19T03:48+0000

américa latina

méxico

gobierno de méxico

ricardo salinas pliego

💬 opinión y análisis

política

tv azteca

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/06/1159555664_0:41:3071:1768_1920x0_80_0_0_75b62691a7cc1bb592a0efc9b5856705.jpg

El multimillonario anunció su nuevo frente político días después de insinuar que podría lanzarse como candidato presidencial en 2030. Según él, el objetivo es librar una "batalla cultural e intelectual" para "ponerle freno a este régimen", en referencia al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido que actualmente ostenta el poder en México y que fue fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, este empresario que juega con la posibilidad de lanzarse a la Presidencia debe al fisco mexicano 81.000 millones de pesos, es decir, unos 4.353 millones de dólares, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por ello, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló que Salinas Pliego y sus afines "no soportan" que la riqueza en el país se haya redistribuido y que 13,5 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza, según datos del Gobierno. Asimismo, dijo, el magnate podría buscar ser mandatario del país con el fin de no pagar impuestos. "Una estrategia básica y muy ruin" En entrevista con Sputnik, Vanessa Romero Rocha, maestra en Derecho, señaló que, al ser un personaje tan polémico y polarizador, Ricardo Salinas Pliego no cuenta con una posibilidad verdadera de impulsarse como candidato a la Presidencia y, advirtió, el trasfondo de su estrategia podría estar ligado a su estratosférica deuda con el fisco. De acuerdo con Romero Rocha, parece complicado que el movimiento del empresario pueda convertirse en una plataforma política o un partido debido a la figura tan impopular que Salinas Pliego representa para cierta parte de la población y por la agenda conservadora de derecha que parece abrazar. Al respecto, el doctor en Ciencia Política, Hugo Garciamarín, señaló en charla con Sputnik que, hasta el momento, lo presentado por Salinas Pliego podría considerarse como una plataforma política publicitaria. Para presentar su movimiento, el empresario sólo convocó a una comida a sus allegados y talento de su televisora, por ejemplo, a los periodistas Javier Alatorre y Sergio Sarmiento, a quienes presentó su idea. "No sabemos ni siquiera cuántas de las personas que estaban ahí realmente iban con la intención de sumarse a un movimiento publicitario", apuntó Garciamarín. Así pues, por ahora, MAAC no cuenta ni con la estructura ni con la capacidad de movilización para llegar a ser un partido político en el futuro próximo, considera el experto. ¿Hacia dónde tirará el dardo de Salinas Pliego?Tanto Romero Rocha como Garciamarín coinciden en que MAAC podría apostar por aliarse con la oposición partidista de México más que buscar ser una nueva alternativa en sí misma. El experto afirmó que sólo un sector de la extrema derecha dentro del PAN podría coincidir en algunos puntos de la agenda de Salinas Pliego; sin embargo, partidos como el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) podrían no estar interesados. De acuerdo con Romero Rocha, parecería "un muy mal cálculo por parte de los partidos políticos" aliarse con un personaje como este empresario debido a la mala imagen que proyecta hacia varios sectores poblacionales. Ante ello, es posible que sean personajes aislados los que se sumen al proyecto del empresario, agrega. "Puede salir muy caro al discurso democrático"Romero Rocha destacó que la relevancia y la estructura mediática con la cual cuenta Salinas Pliego al ser el dueño de una de las dos televisoras más grandes de México es una alerta para el país. Y es que, dijo, desde sus canales informativos se emiten mentiras abiertas. Así, dijo, debería analizarse la conveniencia de que "una persona tan nociva para el discurso público" conserve una concesión televisiva. De acuerdo con Garciamarín, una irrupción de Salinas Pliego en la política mexicana "implicaría una radicalización en un espectro político de por sí ya bastante polarizado"; sin embargo, dijo, "México no es Argentina", en referencia a la posibilidad de que se geste "un nuevo Javier Milei" en el país. "Decir que somos comunistas, que somos 'zurdos de mierda'... Eso, en el contexto mexicano, no pega igual. Además, hablar del tema de austeridad estatal en un Gobierno que tiene el tema de la austeridad republicana como eje rector no pega igual", consideró. "Afortunadamente, en México estas ideas han encontrado un techo no tan alto".

https://noticiaslatam.lat/20241228/salinas-pliego-hizo-de-la-pobreza-su-riqueza-y-ahora-enfrenta-una-gran-deuda-con-el-fisco-1160092158.html

https://noticiaslatam.lat/20241129/el-empresario-mexicano-salinas-pliego-se-reunira-con-milei-para-combatir-a-los-zurdos-1159387764.html

https://noticiaslatam.lat/20240620/pan-mc-o-un-nuevo-partido-politico-los-posibles-caminos-de-xochitl-galvez-tras-perder-eleccion-1155576659.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz

Daniela Díaz

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz

méxico, gobierno de méxico, ricardo salinas pliego, 💬 opinión y análisis, política, tv azteca