El reciente mensaje de AMLO a los mexicanos "no es una reaparición casual", dice analista

"Yo no voy a recorrer el país, les comentaba, para presentar el libro porque voy a seguir retirado, jubilado, solo saldría a la calle por tres razones", dijo López Obrador desde su quinta La Chingada en Palenque, Chiapas. De acuerdo con el líder político, solo regresaría a la vida pública de México para defender la democracia, para defender a la presidenta Claudia Sheinbaum y por la defensa de la soberanía nacional. La reaparición del exmandatario, quien no había emitido ningún posicionamiento público desde el 1 de octubre de 2024, cuando entregó la banda presidencial a Sheinbaum, llega en un momento en el que la presidenta ha tenido que hacer frente a las manifestaciones contra su Administración, así como en medio de un desgaste interno en Morena y los mensajes que llegan desde Washington en contra del crimen organizado mexicano. "Tiene varias preocupaciones" En entrevista con Sputnik, el doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research y profesor en el Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, señaló que la reaparición del exmandatario "no es casual". De acuerdo con el experto, hoy por hoy, López Obrador "tiene varias preocupaciones y esas preocupaciones implican la posibilidad de, en una primera instancia, que su capacidad de influencia y poder se debilite".López Montiel ponderó que la principal preocupación del exmandatario parece ser los conflictos internos de Morena y los diversos liderazgos que se han dado al interior del mismo grupo político, algunos de los cuales "han comenzado a desafiar su legado". En esa pelea interna por el control del grupo político, dijo López Montiel, "hay una actriz, que es la presidenta, pero ella no alcanza, obviamente, a tener la capacidad de incidir en todos los grupos y más aún que ella puede ser un actor que promueva esa no incidencia en los grupos y que eso termine por desafiarlo a él".El doctor en Ciencia Política, Hugo Garciamarín señaló que el obradorismo "es disperso", mientras que Morena, más que un partido, se ha constituido como una marca electoral."Recargó la gobernabilidad en su palabra" Garciamarín ponderó que uno de los problemas actuales que enfrenta la Administración de Sheinbaum es justamente la sombre de un personaje como López Obrador, quien por más de 20 años fue la cara más reconocida de la oposición en México, y quien dejó la Presidencia con una aprobación por encima del 70%, una cifra que contrasta con la que han tenido sus antecesores en el mismo período de su mandato. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto (2012-2018) concluyó con solo 24% de simpatía con el electorado, mientras que Felipe Calderón (2006-2012) tuvo un 49% hacia el fin de su Gobierno.Actualmente, apuntó, la mañanera no tiene la misma influencia ni la misma capacidad de articulación, "además de que los problemas han aumentado"."No es posible en ningún caso que haya un liderazgo tan fuerte después de uno tan carismático en la historia (...). El principal problema que tuvo es que, insisto, López Obrador concentró tantas cosas en su figura que cuando llega una figura distinta con sus propias virtudes y con sus propias limitaciones, como también las tuvo López Obrador, lo que ocurre es que tendrían que poner atención entonces a la gobernabilidad o la política en otros elementos, pero esos elementos no están o no están afinados, no están coordinados, no están este vinculados entre sí".En noviembre de 2024, la presidenta tenía una aprobación de 62% frente a un rechazo de 29%, según Morning Consulting. De esa manera, Sheinbaum se colocó en segundo lugar a nivel mundial, solo después de Narendra Modi, primer ministro de la India. Un año después, la aprobación de Sheinbaum en el sondeo de la firma bajó a 41% y el rechazo creció a 53%, por lo que se desplazó a la novena posición en la lista global de los dirigentes más populares.Sin embargo, de acuerdo con una encuesta elaborada por la consultora Enkoll en octubre pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, goza de un 78% de aprobación ciudadana, a un año del comienzo de su Gobierno.

