Venezuela atraviesa "un cambio total del funcionamiento de la estructura económica", asegura una experta

Venezuela atraviesa "un cambio total del funcionamiento de la estructura económica", asegura una experta

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó el papel del Consejo Nacional de Economía Productiva para impulsar el crecimiento de una nueva economía... 13.12.2025

Durante el encuentro, donde confluyeron el Gabinete Ejecutivo, la banca y representantes de las principales cámaras empresariales del país, se proyectó un cierre del producto interno bruto (PIB) para 2025 de hasta el 9%, superando las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y consolidando 18 trimestres consecutivos de crecimiento económico sostenido.El mandatario nacional enfatizó la urgencia de "afinar la sustitución completa de importaciones" como camino hacia la estabilización cambiaria y la construcción de un modelo económico autónomo. En este contexto de evaluación y proyección, Sputnik conversó con la economista venezolana Katiuska López, quien analizó los alcances de este consejo, la evolución del modelo económico nacional y los recientes desafíos geopolíticos.Resultados tangiblesPara López, la simple convocatoria y los resultados presentados en el consejo son, en sí mismos, una "maravillosa noticia". Destacó que la presencia y participación activa del sector privado nacional les otorga una legitimidad incontestable a los datos compartidos.Este diagnóstico de sinergia y unidad productiva fue respaldado durante el consejo por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien declaró que "no hay un solo espacio productivo en Venezuela que no esté reflejando hoy crecimiento". Rodríguez felicitó a empresarios y trabajadores por lo que describió como un "gran esfuerzo de cohesión y de unión nacional" para superar los efectos del bloqueo económico.Pero, ¿cómo se llegó a ello? López señaló que hubo un cambio de paradigma estructural en la economía venezolana. Según su visión, el principal logro del proceso ha sido la transición de una economía rentista y dependiente de las importaciones, a una enfocada en la producción interna.Este dato, a su juicio, constituye una de las "grandes medallas" del pueblo y el Gobierno venezolanos porque rompe con la lógica histórica de dependencia.El presidente Maduro enmarcó esta transformación dentro de la Agenda Económica Bolivariana y sus 14 motores, un modelo que, según sus palabras, es "admirado en el mundo" por demostrar cómo un país bajo "guerra económica, bloqueo y sanciones" encontró su camino hacia el desarrollo.Este nuevo patrón no solo cubre la demanda interna. López destacó que las exportaciones no petroleras han aumentado en un 14% este año, con envíos al exterior de productos como arroz, harina, cacao y café. "Eso es un cambio significativo en el modelo de relacionamiento económico que tiene Venezuela con el mundo", sostuvo.La reconciliación productivaUn aspecto que llama la atención es la participación comprometida de cámaras empresariales, que históricamente se mostraron en desacuerdo con las políticas económicas de la revolución bolivariana. Para la economista, este ajuste es fruto de una evolución en ambas partes.Por otro lado, el Gobierno ha trabajado en la simplificación de trámites para la producción y exportación, generando mayor confianza en los inversionistas."Se está buscando, en un mismo camino, el desarrollo de la sociedad", argumentó la especialista, y añadió que, a la par, hay mejoras tangibles en áreas como seguridad, lo que ha construido, en su opinión, una sinergia virtuosa con potencial de expansión.Resiliencia frente a nuevas agresiones económicasLa charla con la experta se realizó en un contexto de escalada de presiones externas, tras el reciente apoderamiento por parte de Estados Unidos de un buque petrolero que navegaba cerca de las costas venezolanas.Ante estas medidas, López señaló que estas acciones buscarían frenar el avance de la economía venezolana.La economista utilizó una metáfora orgánica para ilustrar la resistencia actual de la economía nacional."Hay que ver la economía como un ser vivo. Ya se paró, pero no podemos ahorita esperar a que corra, por supuesto, pero no está en su peor momento". Un modelo 'ad hoc' con el presenteLa economista consideró que la economía venezolana está en transición acelerada, que ha logrado internalizar sus cadenas de producción y consumo, diversificar sus exportaciones y construir puentes con actores económicos internos que antes eran adversarios.Los datos duros presentados por el Gobierno –el 9% de crecimiento proyectado del PIB, los 18 trimestres de alza continua y el aumento de las exportaciones no tradicionales– sirven de base a su argumento sobre un modelo sui generis, forjado bajo la presión de las sanciones.Este modelo, según López, no es una receta teórica importada, sino que se ha adaptado a la idiosincrasia de una "sociedad consumista" que ahora produce lo que consume. El desafío inmediato, planteado por el propio presidente Maduro en el consejo, es profundizar esa "sustitución radical de importaciones", para blindar la estabilidad cambiaria y consolidar la autonomía.

