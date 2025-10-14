https://noticiaslatam.lat/20251014/venezuela-esta-lista-para-adoptar-la-criptoeconomia-ante-la-expansion-del-ustd-dice-analista-1167507084.html

Venezuela "está lista para adoptar la criptoeconomía" ante la expansión del USDT, dice analista

Venezuela "está lista para adoptar la criptoeconomía" ante la expansión del USDT, dice analista

14.10.2025

Economía golpeada y una oportunidad desaprovechadaHumberto Quevedo, ingeniero y experto en criptoeconomía, consideró en diálogo con Sputnik que la economía venezolana se enfrenta a grandes desafíos, esto aun cuando el Banco Central de Venezuela ha reportado17 trimestres consecutivos de crecimiento.Para el analista, si bien hay avances innegables, aún se deben consolidar las oportunidades, en especial cuando se observa de forma crítica el sistema financiero global.Este análisis lo sustenta en el comportamiento de activos digitales como el bitcóin y lo enmarca en un "contexto geopolítico mucho más amplio". Desde su perspectiva, lo que se observa es "la debacle del dólar estadounidense como moneda de reserva e intercambio mundial". Esta postura le hace alertar sobre los riesgos de una potencial dolarización formal de la economía venezolana, calificándola de "contrasentido", ya que significaría salir de una moneda Fiat para entrar en otra controlada por el "enemigo declarado".Un fenómeno de añosFrente al reciente revuelo mediático por la cotización del USDT por encima del dólar en efectivo, Quevedo aclara que la adopción de criptomonedas en Venezuela no es nueva. "Fuimos pioneros y, en términos de adopción, estamos en el top 10 de los países del mundo que más usamos criptos", señaló.En ese sentido, precisó que, a nivel global, aún representa un porcentaje pequeño de la población (alrededor del 5%), pero que crece "vertiginosamente". El experto contextualiza que el uso de USDT, otras stablecoins y el bitcóin precede incluso al Petro, con al menos cinco años de desarrollo.Explicó que el mecanismo surgió como respuesta a la escasez de divisas. "Aquí hace mucho el Estado dejó de proveer dólares en cantidades vía Banco Central de Venezuela (BCV). Desde hace rato, empezando por los privados, tal vez llevados por la necesidad, y seguidos por el mismo Estado, que se dio cuenta de que era un mecanismo válido para enfrentar las sanciones, encontraron en las principales stablecoins el mecanismo para hacer fluir la liquidez monetaria".Al respecto de la cotización que alcanza el USDT en bolívares y que supera al dólar físico, Quevedo realizó una precisión técnica: el USDT es una stablecoin diseñada para mantener un valor a la par con el dólar estadounidense mediante "colateralización de distintos instrumentos financieros, que se suponen, tienen el mismo valor de los USDT o tokens emitidos".El experto atribuye que en el intercambio de plataformas como Binance, el precio del USDT en bolívares supera al del dólar físico debido a una causa fundamental: la escasez de divisas."El Estado lamentablemente no tiene en estos momentos las divisas necesarias para suplir las necesidades de la economía, con las cuales pudiera entrar y competir en ese mercado [si fuera de su interés hacerlo] y, en ese sentido, es preferible que como nación nos sinceremos y promovamos una economía como la que empezamos a ver desde 2018, cuando comenzó todo este proceso de adopción de la criptoeconomía, que incluyó la generación del primer marco regulatorio cripto a nivel mundial", dijo. ¿Está lista Venezuela para una criptoeconomía? Al revisar la experiencia del Petro, Quevedo señala la necesidad imperiosa de que Venezuela y el mundo transiten hacia la criptoeconomía para lograr "un mundo más justo y con menos guerras". Para él, la base de los problemas modernos deriva del sistema monetario Fiat.Utilizó la pregunta para lanzar una advertencia sobre los riesgos de depender exclusivamente del USDT, considerando que existen muchas otras stablecoins y criptomonedas que tienen un comportamiento muy estable respecto al dólar."En ese sentido, hemos propuesto que el Estado venezolano debe cuidar su patrimonio, considerando los riesgos inherentes al uso específico del USDT, una cripto que es emitida por una empresa privada [Theter] que está en los EEUU, y que pudiera mañana decir, bajo cualquier argumento, que congela una cuenta determinada [o wallet], si algún organismo o autoridad así se lo requiere", advierte.Quevedo profundiza al señalar que "en criptoeconomía los términos 'descentralización', que preferimos acá llamar contabilidad distribuida, tienen mucho que ver con aquello que hablábamos de 'soberanía monetaria', que no sería más que una 'inconfiscabilidad teórica', pero que en la práctica no es rigurosamente cierto, cuando encontramos sistemas muy centralizados como el que está detrás del USDT".

