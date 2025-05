https://noticiaslatam.lat/20250501/proyecciones-sesgadas-el-fmi-podria-ser-otro-actor-en-la-guerra-economica-contra-venezuela-1162298450.html

¿Proyecciones sesgadas?: el FMI podría ser otro actor en la guerra económica contra Venezuela

El FMI difundió en un reciente informe de perspectivas económicas globales que Venezuela tendría una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) real del país caribeño de 4% para 2025 y de 5,5% para 2026, cifras que fueron rechazadas por las autoridades venezolanas."[El FMI] es un organismo errático que perdió su sentido de existencia y se presta para la agresión económica mundial. Venezuela tiene 16 trimestres consecutivos de crecimiento económico con esfuerzo propio, liderando incluso a países de la región que no están sometidos a bárbaras medidas coercitivas unilaterales como nuestro país" recalcó la vicepresidenta Delcy Rodríguez a través de sus redes sociales.¿Instituciones al servicio de la agresión?El economista venezolano Tony Boza analizó para Sputnik el trasfondo histórico, político y metodológico de estas proyecciones, señalando su profunda carga ideológica y su utilidad como instrumento geopolítico de presión.En ese contexto, detalló, se crearon instituciones como el FMI y el Banco Mundial, así como mecanismos como SWIFT, que terminaron constituyéndose como ejes del sistema financiero global. Para el economista, este sistema ha sido históricamente utilizado para someter y endeudar a los países, como lo advirtió el líder cubano Fidel Castro en los años ochenta.En cuanto a la metodología empleada por el FMI, Boza subrayó que "se basa sobre la información que entregan los propios países", lo que en sí mismo limita su capacidad de análisis autónomo. Más allá de los límites técnicos, Boza denunció los amplios márgenes de error en los pronósticos del FMI, los cuales en algunos casos "sobrepasan el 20%" y llegan incluso "al 40%", como en los casos de Brasil, Argentina o Malasia. Estos errores, lejos de ser casuales, forman parte de un entramado más complejo que incluye a las agencias calificadoras de riesgo, las cuales, según el economista, "son la puerta trasera de la banca internacional" y operan "no por datos reales, sino por expectativas financieras".Boza coincide con Rodríguez en que las proyecciones del FMI tienen una intencionalidad política clara: "Todas estas calificaciones y previsiones históricamente han sido sesgadas, y han sido utilizadas como un arma de agresión contra los pueblos". A su juicio, el fondo opera como parte de una estrategia de dominación global cuyo epicentro es el dólar, y que responde a intereses geopolíticos más que a criterios técnicos."La política económica de un país que quiere imponerse"Al ser consultado sobre cómo estos informes impactan en la percepción internacional sobre Venezuela, Boza explicó que tienen un efecto directo en inversionistas y actores políticos. "Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional son utilizadas por diversos actores internos y externos, incluso con un profundo marcaje político, para favorecer determinados sectores de la economía y del mundo político", señaló. En contextos de alta polarización, como el venezolano, estas proyecciones pueden ser empleadas como herramientas de legitimación o deslegitimación. Citó como ejemplos a Cuba, Nicaragua, México, Brasil, Argentina, e incluso a instituciones como la CEPAL, que han sostenido críticas hacia el fondo, a pesar de estar más cercanas a las estructuras tradicionales del poder occidental.Medidas de contraataqueRespecto a qué acciones podría tomar Venezuela para contrarrestar el impacto de estas proyecciones y recuperar credibilidad internacional, Boza fue enfático: "El gobierno venezolano es quien tiene más elementos para decir las proyecciones reales porque tiene la información".Además, Boza subrayó la necesidad de atacar las causas estructurales de la desigualdad, que han sido agravadas tanto por las medidas coercitivas unilaterales impuestas desde Washington. "Si bien se ha logrado controlar la inflación, ha habido un profundo crecimiento de la desigualdad que no se ha podido resolver. Las medidas han sido de corte monetario, pero no han tocado la estructura distributiva", lamentó.Para Boza, en momentos en que Venezuela se enfrenta a una dura batalla por reconstruir su economía, las críticas al FMI recuerdan que la lucha no es solamente económica, sino también simbólica:

