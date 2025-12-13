https://noticiaslatam.lat/20251213/hay-un-dano-y-dolor-adicionales-cuba-denuncia-nuevas-acciones-de-maxima-presion-por-parte-de-eeuu-1169372621.html

"Hay un daño y dolor adicionales": Cuba denuncia nuevas acciones de máxima presión por parte de EEUU

"Hay un daño y dolor adicionales": Cuba denuncia nuevas acciones de máxima presión por parte de EEUU

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba denunció el asalto por fuerzas militares estadounidenses a un buque petrolero, perpetrado esta semana mientras...

De acuerdo con el texto de la cancillería, estas acciones repercuten de manera negativa en la nación caribeña y recrudecen la política de máxima presión y asfixia económica de Washington, sumado al impacto directo en el sistema energético nacional y, por consiguiente, en la vida diaria del pueblo de la mayor de las Antillas.Para Luis René Fernández Tabío, investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana, estas graves medidas impulsadas desde la Casa Blanca representan una transgresión flagrante de la soberanía, irrespeto por la convivencia pacífica y vulneración a la proclama de paz de América Latina y el Caribe.El especialista subrayó que los ataques militares hacia diversidad de objetivos y las campañas desestabilizadoras contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, pueden empeorar las condiciones de guerra económica estadounidense para la isla y reconoció la colaboración, solidaridad y apoyo entre los dos países latinoamericanos."La captura, robo y piratería contra el buque [petrolero] resulta una acción temeraria e inaceptable. Dentro de los lineamientos de su política, está el uso de instrumentos de fuerza y poder, mismos que han empleado todas estas décadas para intentar ahogar la economía cubana", indicó.Mayor recrudecimiento de las sancionesSobre el tema, Ernesto Teuma, profesor del departamento de Filosofía, Estética y Teoría Política de la Universidad de las Artes (ISA), aseguró a Sputnik que el actual escenario forma parte de la persecución y rastreo, cada vez más minucioso, de Washington a las fuentes de financiamiento y adquisición de insumos del país antillano.Mencionó como antecedentes cercanos, la denominada coyuntura energética en la segunda mitad de 2019, que estuvo provocada por el recrudecimiento del bloqueo. EEUU trató de impedir la llegada de combustible a la isla, mediante el chantaje a las empresas y cargueros que mantenían negocios con La Habana."Cortaron líneas estratégicas de abastecimiento que afectaron la capacidad de generación en ese momento, con consecuencias directas para la economía y la sociedad, y cuyos efectos son perceptibles hoy. Por tanto, la situación ha empeorado respecto a la exhaustividad, integralidad y la precisión del marco sancionatorio", argumentó.El también licenciado en Relaciones Internacionales y máster en Cultura Audiovisual señaló a administración de golpes quirúrgicos en sectores claves como el energético como otra de las características de esa política contra Cuba, de ahí que esta nueva demostración de fuerza puede perjudicar aún más la escasez de combustible y sus consecuencias directas.Teuma señaló que el bloqueo, si bien es un fenómeno extendido en el tiempo, no se ha manifestado nunca de la misma manera durante estas más de seis décadas. En su comienzo, implicó restricciones comerciales y financieras entre los dos países, luego se amplió el marco con limitaciones a los vínculos entre Cuba y el resto de las naciones del mundo.Después evoluciona mediante el empleo de legislaciones tan antiguas como la Ley de Comercio con el Enemigo, establecida en 1917; el conjunto de sanciones y órdenes ejecutivas que más tarde se codifican en la Ley Torricelli (1992) y la Ley Helms Burton (1996), hasta llegar a las 243 medidas establecidas por Donald Trump en su primer mandato (2017-2021)."El bloqueo es solo una parte de un arco de agresiones más amplio que incorporó desde la invasión militar directa, la amenaza de guerra nuclear, la [pugna] bacteriológica, el financiamiento de bandas contrarrevolucionarias, acciones subversivas y terrorismo de Estado, un extenso catálogo de ataques del imperialismo hacia Cuba", puntualizó.Dominio regional por medios militaresSegún el académico, el actual despliegue militar de Washington en el Caribe, bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico, constituye la manera de recuperar —de forma más agresiva— su supremacía en la región. "Vemos un regreso a la política de las cañoneras y del uso de la fuerza bruta que intenta afirmar ese dominio por medios militares, subrayó Teuma.En este sentido, apuntó que las sanciones más agresivas, directas y visibles están volviendo, y recordó que, durante la década de 1990, "pensando que la teoría del dominó se aplicaba también a la isla y se acercaba el fin de la Revolución Cubana, Estados Unidos desarrolló ejercicios militares a gran escala en el Caribe y presiones similares".Ello propició el despliegue de las capacidades defensivas de la mayor de las Antillas en un ejercicio llamado Escudo Cubano. En 2006, cuando Washington desarrollaba la guerra contra el terrorismo y designó a la nación caribeña como uno de los oscuros rincones donde iba a intervenir, el país asumió la Operación Caguairán, para perfeccionar los procesos de movilización de las tropas.Teuma consideró que una parte de la opinión pública internacional, manipulada por campañas subversivas, "justificaría actos como el secuestro del buque y cualquier otra acción que avance los intereses de la supuesta libertad y democracia para La Habana, financiada por el Gobierno federal y contraria a la voluntad de la generalidad de los cubanos residentes en la isla"."El bloqueo suele ser una entidad abstracta, cuyos principales efectos ocurren de manera indirecta y es difícil de percibir más allá de lo que causa en la macroeconomía, pero este acto de Estados Unidos revela su acción concreta sobre un pueblo que experimenta las consecuencias de la crisis del sistema electroenergético nacional", apuntó el experto.Por tanto, las intenciones, móviles y agentes de ese ataque "en medio de nuestros desafíos, generan un daño y un dolor adicional, que no permiten una solución más fácil y autóctona de la compleja situación actual, ya que precisamente, quieren con ello acabar con la experiencia de la Revolución Cubana", concluyó Teuma.

