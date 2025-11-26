https://noticiaslatam.lat/20251126/las-intimidacion-de-eeuu-en-el-caribe-promueve-la-union-de-los-pueblos-de-la-region-considera-1168847086.html
La intimidación de EEUU en el Caribe promueve la unión de los pueblos de la región, considera vicepresidente sectorial de Venezuela
La intimidación de EEUU en el Caribe promueve la unión de los pueblos de la región, considera vicepresidente sectorial de Venezuela | Videos
Los buques de guerra que EEUU tiene en el mar Caribe representan una amenaza no solo para Venezuela, sino para la región entera, subraya en exclusiva para Sputnik el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura de Venezuela, Freddy Ñáñez.
"La historia ha demostrado que los pueblos terminan uniéndose contra los imperios despóticos. (...) El Caribe y Latinoamérica tienen una sola opción: unirse frente a una agresión o, en el peor de los casos, intentar, por su cuenta, librarse de algo que ya no tiene vuelta atrás, que es el renacimiento de la Doctrina Monroe", enfatiza Freddy Ñáñez.El vicepresidente considera que el proceso "va a tardar y va a ser laborioso", pero mostró su optimismo, señalando que "los pueblos del sur no solamente van a ganar esta batalla, sino que, a partir de ahí, van a reconstruir una nueva civilización".El alto funcionario agrega que el despliegue militar de EEUU en el Caribe es un episodio más de toda una política más amplia de Occidente para intentar mantener su hegemonía a nivel global. En esa política se enmarcan también la guerra comercial contra China, los bloqueos contra Nicaragua y Cuba, así como la confrontación económica y militar contra Irán. El vicepresidente sectorial enfatizó que, en todas esas luchas, lo que está en juego es la hegemonía de EEUU ante "nuevos actores fundamentales", como Rusia, China, Irán, India, Turquía o Sudáfrica.En cuanto a la operación militar rusa en Ucrania, sostiene, Rusia batalla en Ucrania "por toda la humanidad""Consideramos que la batalla que Rusia está dando contra el nazismo que vive hoy en Ucrania, en Europa y en Estados Unidos, es una batalla que está dando por la humanidad. Y así nosotros lo reconocemos", indica Freddy Ñáñez.En sus palabras, para mantener el mundo "que estamos construyendo, tenemos que ser leales a nosotros mismos, que es la principal fuerza de la vida". Cada país tiene una historia heroica, construyó su patria y cultura sobre la base de luchas, de mártires y de hazañas que son memorables e importantes, destaca. De acuerdo con el funcionario, cada pueblo solo tiene que mirarse a sí mismo y cada pueblo solo tiene que empuñar el amor por la patria. Este, al fin y al cabo, se convierte en el amor por la humanidad. "Yo creo que estamos viendo los exteriores de un mundo antiguo, de un mundo que ya no tiene respuesta, un mundo que ya no tiene lugar, que es el mundo unipolar y de los imperios. Y lo que viene ahora es un mundo multipolar, de diálogo de civilizaciones y de construcción de una economía sustentable", resume.
Las intimidación de EEUU en el Caribe promueve la unión de los pueblos de la región, considera vicepresidente sectorial de Venezuela
Las intimidación de EEUU en el Caribe promueve la unión de los pueblos de la región, considera vicepresidente sectorial de Venezuela
Rusia batalla en Ucrania "por toda la humanidad", señala vicepresidente sectorial de Venezuela
Rusia batalla en Ucrania "por toda la humanidad", señala vicepresidente sectorial de Venezuela
La intimidación de EEUU en el Caribe promueve la unión de los pueblos de la región, considera vicepresidente sectorial de Venezuela | Videos
18:39 GMT 26.11.2025
Exclusiva
Los buques de guerra que EEUU tiene en el mar Caribe representan una amenaza no solo para Venezuela, sino para la región entera, subraya en exclusiva para Sputnik el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura de Venezuela, Freddy Ñáñez. Esta práctica solo impulsa "la unión de los pueblos del sur contra el imperialismo occidental", agrega.
"La historia ha demostrado que los pueblos terminan uniéndose contra los imperios despóticos. (...) El Caribe y Latinoamérica tienen una sola opción: unirse frente a una agresión o, en el peor de los casos, intentar, por su cuenta, librarse de algo que ya no tiene vuelta atrás, que es el renacimiento de la Doctrina Monroe", enfatiza Freddy Ñáñez.
El vicepresidente considera que el proceso "va a tardar y va a ser laborioso", pero mostró su optimismo, señalando que "los pueblos del sur no solamente van a ganar esta batalla, sino que, a partir de ahí, van a reconstruir una nueva civilización".
El alto funcionario agrega que el despliegue militar de EEUU en el Caribe es un episodio más de toda una política más amplia de Occidente para intentar mantener su hegemonía a nivel global.
En esa política se enmarcan también la guerra comercial contra China, los bloqueos contra Nicaragua y Cuba, así como la confrontación económica y militar contra Irán.
"El presidente [Nicolás Maduro] planteaba que esto era un cambio de época, porque entendía que esa guerra no era contra Rusia nada más. Era una guerra contra el nuevo mundo. Una guerra que había que entender en términos geopolíticos. Y quizás como el inicio de una tercera guerra mundial, que se daría por fases, por escalas", recordó Ñáñez.
El vicepresidente sectorial enfatizó que, en todas esas luchas, lo que está en juego es la hegemonía de EEUU ante "nuevos actores fundamentales", como Rusia, China, Irán, India, Turquía o Sudáfrica.
En cuanto a la operación militar rusa en Ucrania
, sostiene, Rusia batalla en Ucrania "por toda la humanidad"
"Consideramos que la batalla que Rusia está dando contra el nazismo que vive hoy en Ucrania, en Europa y en Estados Unidos, es una batalla que está dando por la humanidad. Y así nosotros lo reconocemos", indica Freddy Ñáñez.
En sus palabras, para mantener el mundo "que estamos construyendo, tenemos que ser leales a nosotros mismos, que es la principal fuerza de la vida". Cada país tiene una historia heroica, construyó su patria y cultura sobre la base de luchas, de mártires y de hazañas que son memorables e importantes, destaca.
"En Rusia, [el escritor] Tolstói registró las luchas napoleónicas, pero luego se registró la Gran Guerra Patria, que ha constituido a una Rusia inexpugnable. En Venezuela, Eduardo Blanco registró en Venezuela heroica las hazañas de la guerra de liberación, de independencia en el siglo XIX, y en los últimos tiempos se está construyendo una historia de resistencia política", explica.
De acuerdo con el funcionario, cada pueblo solo tiene que mirarse a sí mismo y cada pueblo solo tiene que empuñar el amor por la patria. Este, al fin y al cabo, se convierte en el amor por la humanidad.
"Yo creo que estamos viendo los exteriores de un mundo antiguo, de un mundo que ya no tiene respuesta, un mundo que ya no tiene lugar, que es el mundo unipolar y de los imperios. Y lo que viene ahora es un mundo multipolar, de diálogo de civilizaciones y de construcción de una economía sustentable", resume.