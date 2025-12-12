https://noticiaslatam.lat/20251212/ultimos-intentos-de-jara-podrian-no-ser-suficientes-para-evitar-victoria-de-kast-en-chile-1169364338.html

Últimos intentos de Jara podrían no ser suficientes para evitar victoria de Kast en Chile

Últimos intentos de Jara podrían no ser suficientes para evitar victoria de Kast en Chile

Casi 16 millones de chilenos votarán el 14 de diciembre, en un balotaje en el que el opositor José Antonio Kast parece sacar ventaja a la oficialista Jeannette...

Los candidatos a la Presidencia de Chile, Jeannette Jara y José Antonio Kast, cerraron sus campañas electorales con actos multitudinarios fuera de Santiago, a horas de una contienda que se presenta más favorable para el líder del Partido Republicano chileno.Kast cerró su campaña en la ciudad de Temuco, ubicada a unos 670 kilómetros al sur de Santiago y capital de la región de La Araucanía, en un acto en el que volvió a hablar protegido por un vidrio antibalas. El republicano había lanzado su campaña allí mismo, convirtiendo a la localidad en uno de sus bastiones electorales, en sintonía con su discurso de mano dura ante el conflicto mapuche que se vive en la región.Durante su discurso, el candidato republicano enfocó sus críticas hacia el Gobierno de Gabriel Boric: "Lo más increíble es que este Gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien; no le faltó nada, no tuvo pandemia, no tuvo estallido, prometió solucionar todo y lo destruyó todo".Jara, en tanto, hizo su último acto en la ciudad de Coquimbo, en el denominado Norte Chico chileno. Tras repasar algunos de sus logros como ministra de Trabajo de Boric —como el aumento del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral—, la candidata prometió "medidas concretas" para que combatir la inseguridad y garantizar mejoras económicas para que los chilenos puedan "llegar a fin de mes".Los actos de Temuco y Coquimbo fueron el cierre de una semana que había comenzado con el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), el último cara a cara entre los aspirantes al Palacio de La Moneda antes de las elecciones. Tal como sucedió en algunas instancias anteriores, el cruce entre los candidatos estuvo marcado por la insistencia de Jara para que Kast explique alguna de sus medidas más controvertidas, como la expulsión de 300.000 migrantes irregulares o un ajuste de 6.000 millones de dólares.Sin embargo, analistas coinciden en que los últimos días de campaña pueden no haber modificado una tendencia favorable a Kast que ya se avizoraba desde el resultado de primera vuelta.Para el especialista, los debates "evalúan cuestiones más performáticas que programáticas" y, en ese sentido, Jara puede haber tenido aciertos en su decisión de "lanzarse a atacar" a Kast. Empero, el líder del Partido Republicano "tampoco lo hizo mal" y parece no haber salido demasiado herido del lance, tal como lo indicaron encuestas que daban a Kast como "ganador" del debate televisivo.Consultado por Sputnik, el politólogo chileno Simón Rubiños Cea consideró, en cambio, que los debates sí podrían haber ayudado a Jara, aunque quizás no hayan sido suficientes. "Quizás si hubiera habido más debates en la temporada, Jara podría haber revertido un poco más el escenario", hipotetizó.De todos modos, coincidió en que existe cierto "pesimismo" en la campaña de Jara, aun cuando hay comunas de la Región Metropolitana como Puente Alto o regiones del país como Coquimbo donde la oficialista puede imponerse. En ese sentido, admitió que el escenario más probable podría ser una victoria "con cierta comodidad" para el republicano.¿Por qué Jara no logra repuntar?Para el experto, Jara ha tenido como uno de sus grandes desafíos la necesidad de desmarcarse del Gobierno de Boric, aunque sin despegarse del todo de sus logros.Karmy, por su parte, ofrece una lectura más amplia del debilitamiento del oficialismo chileno: a Jara no solo le pesa la administración actual de Boric, sino también las consecuencias del estallido social de 2019. Para el especialista, aquellos episodios dieron por finalizada "la transición política" de Chile que había comenzado con el final de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que marcó el auge de un "proyecto de progresismo neoliberal" encarnado por la Concertación y las gestiones sucesivas de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018).Así las cosas, Karmy enfatizó que "el problema del progresismo es el progresismo mismo" y que, aunque lo haya intentado, Jara no podría acortarle distancia a Kast en las últimas horas antes de la elección.Ascenso de Parisi y desaparición de Kaiser y MattheiEl camino a la segunda vuelta estuvo marcado por el protagonismo de Franco Parisi, candidato por el Partido de la Gente que, sorpresivamente, se ubicó en el tercer lugar de las preferencias durante la primera vuelta, con el 19,71% de los votos. El resultado permitió al candidato, y a sus más de 2,5 millones de votantes, en el centro del debate político.A diferencia del apoyo instantáneo que los candidatos Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y Evelyn Matthei (Chile Grande y Unido), Parisi evitó un alineamiento automático con Kast e identificó a su partido como "ni facho ni comunacho". Además, convocó a sus votantes a decidir, a través de una consulta en internet, qué posición adoptar, logrando que el 78% de los participantes se volcara hacia el voto blanco o nulo.Karmy opinó que, lejos de prestar sus votos a Jara o Kast, Parisi logró instalarse como una suerte de "tercer participante en el balotaje". Así las cosas, el analista argumentó que el domingo 14 habrá "tres candidaturas: Kast, Jara y Parisi 2030", en relación a una futura candidatura del abanderado del Partido de la Gente.En cualquier caso, Parisi parece haber ganado el protagonismo que dejaron de tener Kaiser y Matthei que, si bien aseguraron su respaldo a Kast desde el día de la primera vuelta, perdieron pisada en el debate público a medida se fue acercando el día del balotaje.Para Karmy, a pesar de esta baja participación, Kast supo alinear rápidamente tanto a Kaiser y Matthei como a economistas y referentes de medios de comunicación para mostrarse ya no solo como el candidato del Partido Republicano sino como "el único capaz de resolver, de una forma autoritaria, la crisis que atraviesa el sistema político y el orden económico".

