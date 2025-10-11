https://noticiaslatam.lat/20251011/boric-apuesta-por-despliegues-militares-para-disputar-el-debate-de-la-seguridad-en-chile-1167408857.html

Boric apuesta por despliegues militares para disputar el debate de la seguridad en Chile

Boric apuesta por despliegues militares para disputar el debate de la seguridad en Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció una reforma constitucional para permitir el despliegue de militares en la frontera sin aprobación del Congreso... 11.10.2025

Ya en sus últimos meses de Gobierno, Boric comentó que busca reformar la Constitución del país, con el objetivo de facilitar el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas, sin necesidad de aprobaciones continuas del Congreso.Durante una visita a la comuna de Colchane, en la norteña región de Tarapacá, el jefe de Estado dio un discurso en el que ratificó el envío de un proyecto de reforma constitucional "que permita por decreto supremo, y por el tiempo que sea necesario, desplegar a nuestras Fuerzas Armadas en la frontera".Boric remarcó que el objetivo de la reforma es autorizar los despliegues militares "sin necesidad de renovar la autorización cada tres meses por parte del Congreso". En efecto, desde 2023 en el caso de la frontera norte y desde 2021 para la denominada Macrozona Sur (regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos), el Gobierno ha debido solicitar al Congreso las prórrogas de los despliegues, instancias en las que generalmente la oposición cuestionaba a la Administración Boric por los resultados obtenidos.En su anuncio, el presidente chileno explicó que los militares estarán encargados de "realizar controles de identidad y registro, efectuar detenciones en flagrancia y colaborar con la Policía de Investigaciones (PDI) en la zona fronteriza".Al mismo tiempo, el Gobierno de Boric informó el reforzamiento del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron) para añadir al despliegue de efectivos militares el uso de "aeronaves no tripuladas", equipos de vigilancia y Puestos de Observación Fronteriza (POF).En diálogo con Sputnik, el analista político chileno Marcelo Mella consideró que el anuncio de Boric en este momento "no es del todo sorpresivo", ya que el mandatario "ha demostrado sensibilidad ante los temas que marcan la agenda pública" y los problemas de seguridad son, de acuerdo a todas las encuestas, los de mayor importancia para los chilenos en la actualidad.En ese sentido, el analista subrayó que la "urgencia" que parece haber detrás de la propuesta obedece a que el país se encuentra a tan solo días de unas elecciones nacionales. Así, el anuncio posibilita a Boric "disputar la iniciativa comunicacional y mostrarse activo frente a un electorado permeado por el discurso populista de la extrema derecha referido a una suerte de inacción estatal frente al crimen organizado y la migración irregular".La inseguridad, un debe de BoricConsultada por Sputnik, la analista especializada en temas de seguridad Ana Vanessa Cárdenas explicó que, a pesar de que las cifras de delitos aún pueden parecer bajas en relación a otros países latinoamericanos, "sí ha crecido la delincuencia en este período". Para la experta, este fenómeno ha logrado consolidar un "alto temor a la inseguridad" entre los chilenos que le ha valido críticas recurrentes a la gestión de Boric.Pero, además, ello encuentra en Chile una particularidad: la asociación de la criminalidad con la población migrante. De ahí que el control de fronteras y el combate a la migración irregular aparezca en el país como uno de los factores en la lucha contra la delincuencia.La experta recordó que Boric se ha mostrado a favor de mantener los despliegues militares desde el inicio de su Gobierno, por lo que su anuncio no debería constituir un cambio de postura. Más bien, apuntó, el presidente chileno parece apuntar a querer "cerrar su período con anuncios de impacto" en uno de los temas que más importan a la ciudadanía y eclipsan el debate de campaña.El analista advirtió, sin embargo, que la medida puede no ser suficiente para evitar el "daño comunicacional" de que, durante los cuatro años de Gobierno, el mandatario "no ha logrado reducir la percepción de inseguridad ni consolidar un marco institucional que articule defensa, orden público y política social".Mella sostuvo que, en materia de políticas de seguridad, Boric "ha tenido un aprendizaje forzado" durante su gestión, pasando "de un discurso garantista y de Derechos Humanos en 2021 a una agenda más pragmática y coercitiva en 2024 y 2025".Así, aunque no haya conseguido solucionar el problema, el presidente sí culmina su mandato con algunos avances institucionales como una nueva Ley Antiterrorista, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, una ley sobre la Seguridad Privada y la aprobación de normas para proteger el accionar policial y el aumento de penas a determinados delitos.¿Un anuncio incómodo para el Partido Comunista?La idea de Boric de reforzar su apuesta por el despliegue militar en las fronteras podría resultar una jugada arriesgada en plena campaña electoral de cara a la primera vuelta del 16 de noviembre, que tiene a Jeanette Jara, integrante del Partido Comunista de Chile (PCCh), como la representante del oficialismo chileno para vencer a José Antonio Kast, del Partido Republicano, principal referente de la oposición.El experto recordó que el Partido Comunista chileno "ha sido históricamente reticente a la expansión del rol militar en seguridad interior, tanto por razones doctrinarias como por memoria histórica". Por ese motivo, la insistencia del actual mandatario en apelar a las Fuerzas Armadas "tensiona el discurso garantista" de los comunistas y "podría tener efectos contradictorios", ya que al tiempo que permite a Jara "un crecimiento hacia el centro", también dificulta las posibilidades del Partido Comunista de diferenciarse de los discursos duros de Kast o Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario.Cárdenas, por su parte, consideró que la postura de Boric "no incomoda a todo el Partido Comunista sino a alguno de sus sectores" que son, precisamente, de los que la propia Jara ha estado buscando "desmarcarse" en su campaña. En ese sentido, la analista estimó que la candidata comunista podrá recostarse en las alas de su partido que se han mostrado posiciones más flexibles hacia la participación de las Fuerzas Armadas.Las reticencias de los militaresPero las intenciones del Gobierno de Boric de mantener el despliegue militar en el norte y el sur pueden encontrarse con otra postura negativa: la de los propios militares.Durante una comparecencia ante el Congreso, el comandante en jefe del Ejército chileno, Javier Iturriaga, aseguró que la fuerza tiene un déficit de 40.000 millones de pesos chilenos (más de 41 millones de dólares) que ponen en riesgo las capacidades operativas de la fuerza de aquí a fin de año.Según recogió el medio Cooperativa, la mala situación financiera obligó al Ejército chileno a suspender operativos de "reinstrucción de la reserva" y postergar pagos a efectivos que participan de los operativos en las macrozonas sur y norte. De hecho, el jerarca militar atribuyó una buena parte del déficit a los costos originados por los despliegues en la macrozona sur y en la frontera norte.Para Mella, el déficit señalado por el Ejército representa "un síntoma" de la ambigüedad detrás de los despliegues militares en el norte y el sur: "El Ejecutivo exige presencia en el norte y el sur, pero sin un marco presupuestario que compense la sobrecarga operativa".Cárdenas, por su parte, apuntó además que existe una reticencia tradicional de las Fuerzas Armadas a ocuparse de tareas de seguridad interior, tal como las que exige el Gobierno chileno.Mella, en tanto, consideró que esta tensión deriva en un problema: "Mientras el Gobierno busca legitimidad política a través del despliegue militar, los mandos castrenses temen quedar atrapados en una función que no les corresponde constitucionalmente y que erosiona su imagen institucional".El analista descartó que pueda haber "una ruptura" en la relación entre el Gobierno de Boric y las Fuerzas Armadas, pero señaló que sí hay "una distancia estratégica creciente", dado que los mandos militares interpretan que las instituciones castrenses son "utilizadas como símbolo más que como instrumento con respaldo normativo y presupuestario".

