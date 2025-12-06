https://noticiaslatam.lat/20251206/una-estrategia-mas-intensa-esta-es-la-jugada-de-jara-para-intentar-cambiar-la-tendencia-electoral-1169145160.html

Una estrategia más intensa: Esta es la "jugada" de Jara para intentar cambiar la tendencia electoral en Chile

Una estrategia más intensa: Esta es la "jugada" de Jara para intentar cambiar la tendencia electoral en Chile

A una semana del balotaje, la candidata oficialista Jeannette Jara intenta "pasar a la ofensiva" en debates y entrevistas para exponer la falta de sustento de...

El camino hacia la segunda vuelta del 14 de diciembre comenzó cuesta arriba para la candidata oficialista Jeannette Jara, obligada a descontar en pocos días la distancia que, de acuerdo a las encuestas, la separan del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, apuntalado por el apoyo de los demás abanderados de la oposición.Las encuestas divulgadas en los últimos días ratifican el escenario que ya se presentaba tras los comicios del 16 de noviembre: con el apoyo de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, Kast consolida una ventaja significativa con respecto a Jara, alcanzando el 50% de las adhesiones según Panel Ciudadano y 58% de acuerdo a la consultora Cadem.Los mismos estudios atribuyen a Jara una intención de voto de 34% y 42%, respectivamente.Frente a ello, Jara buscó pasar a la ofensiva, señalando vehementemente algunas aparentes contradicciones en propuestas de Kast. Durante el primer debate entre ambos organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), Jara confrontó directamente a Kast y lo presionó para que especifique a qué rubros afectará con el recorte de 6.000 millones de dólares que prometió.Del mismo modo, la candidata del Partido Comunista exhortó a Kast a explicar cómo concretaría la expulsión de 330.000 migrantes irregulares anunciadas por el candidato. Ante la falta de una respuesta concreta por parte de Kast, Jara acabó celebrando públicamente que el candidato admitiera que "en realidad no puede hacerlo".Un giro ante las votacionesEn diálogo con Sputnik, el analista político Marcelo Mella apuntó que Jara "ha intentado acorralar" a Kast en los últimos días de campaña, particularmente en algunos gravitantes de su campaña, como el recorte de gastos prometido y el supuesto cierre de fronteras y expulsión de migrantes irregulares.En una línea similar, el doctor en Estudios Políticos Daniel Grimaldi comentó a este medio que la estrategia de Jara puede ser correcta, si logra "poner en escena" las falencias de Kast de manera efectiva. "Creo que es importante mostrar quién tiene un proyecto realizable para Chile, quién tiene las competencias personales y los equipos tanto éticos como técnicos para hacerlo", añadió, en ese sentido.A pesar de que las encuestas siguen dando una sólida ventaja a Kast, el cambio de postura de Jara parece haber, al menos, modificado algunas tendencias que venían de la primera vuelta. Para Mella, por ejemplo, este nuevo tramo de la campaña marcó un cambio significativo en la postura de Kast.En efecto, mientras Kast había mostrado una postura más ofensiva que lo presentaba como "un candidato más decidido y con iniciativa" en anteriores debates, la contienda con Jara organizada por Archi presentó a un Kast con "serias dificultades para bajar sus titulares a propuestas concretas y creíbles".Grimaldi, de todas maneras, matizó la incidencia que tanto esa instancia como el cara a cara entre los candidatos organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y pactado para el 9 de diciembre, pueda tener en el resultado final. "A pesar de que Jara pudo mostrar más, no creo que incida demasiado", subrayó.El experto apuntó que, salvo excepciones, los debates "refirman al votante" ya convencido y, quizás, puedan haber "mejorado el estado de ánimo del comando" de Jara, aunque con pocas posibilidades de torcer la ventaja del abanderado del Partido Republicano.¿Jara puede "ganar perdiendo"?Mella consideró que Jara podría descontarle distancia a Kast pero, si se trata de ganar la elección, requerirá de "al menos tres condiciones simultáneas".Estas son: que una buena cantidad de votantes de Matthei anule el voto o sufrague en blanco, que la gran mayoría de los votantes de Franco Parisi (Partido de la Gente) cumpla el compromiso de anular el voto y, finalmente, que la candidata oficialista "logre instalar un mensaje que reconecte potente y creíblemente con los sectores populares y de menores ingresos donde, en primera vuelta, la izquierda logró avanzar y donde aún hay espacio para crecer".Para el politólogo chileno, puede existir "un electorado anti-Kast que sea sensible a la interpelación de la candidata oficialista" y que, en lugar de sumarse al voto a Jara, acabe anulando su voto. De todas maneras, precisó Mella, el respaldo de Kaiser y Matthei le da al candidato del Partido Republicano un piso cercano al 50% que hace que mantenga "una ventaja estructural importante".De todas maneras, Mella también aportó una reflexión más allá del 14 de diciembre: la posibilidad de que, aún ante una derrota oficialista, un crecimiento en la votación de Jara pueda debilitar a la entrante administración de Kast.Ese escenario permitiría a Kara "ganar perdiendo", al asegurar para el actual oficialismo una relevancia particular en el próximo Congreso. "No hay que olvidar que, a nivel parlamentario, el Partido Republicano es minoritario y no tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados", explicó. De esta manera, un eventual Gobierno de Kast se vería obligado a "negociar sí o sí para gobernar".

