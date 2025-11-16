https://noticiaslatam.lat/20251116/el-hartazgo-ciudadano-en-latinoamerica-abre-una-ventana-de-oportunidad-a-los-lideres-millennial-1168425290.html

El hartazgo ciudadano en Latinoamérica "abre una ventana de oportunidad" a los líderes 'millennial', dice analista

Sputnik Mundo

Con la reciente designación de José Jerí como jefe de Estado interino de Perú, ya son cuatro los mandatarios nacidos entre 1981 y 1996 que gobiernan los países

La política en América Latina ha experimentado en los últimos años una transición generacional, con la creciente irrupción de presidentes que pertenecen a la llamada generación millennial. Este fenómeno conlleva además un cambio en las formas de hacer política, comunicar y abordar los desafíos regionales. Sin embargo, se trata de un grupo que, si bien comparte una edad y una inmersión tecnológica similar, representa una gran diversidad a lo largo del espectro ideológico.Para comprender este fenómeno, es esencial primero definir la generación millennial. Aunque las fechas varían según la fuente, generalmente se considera millennial (o miembro de la generación Y) a las personas nacidas entre 1981 y 1996, a mitad de camino entre la generación X (que tuvo sus días de gloria mediática en la década de 1990 y que todavía son mayoría en la elite gubernamental) y la generación Z, considerado el primer grupo de nativos digitales (y que ha cobrado una llamativa actualidad política en las últimas semanas).Nacido el 24 de julio de 1982, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, es uno de los líderes millennials más prominentes, ubicándose en el principio de esta generación. Su estilo de liderazgo, caracterizado por un humor mordaz de las redes sociales, el interés por fenómenos emergentes como las criptomonedas y una política implacable contra el crimen, lo ha convertido en una figura mundialmente conocida y polarizante, pero con una alta aprobación en su país.El presidente Gabriel Boric, de Chile, nació el 11 de febrero de 1986. Llegó al poder como un líder denominado "progresista", con raíces en el movimiento estudiantil y una plataforma centrada en la justicia social y las reformas estructurales del Estado. Si bien se ubica en el polo opuesto ideológico a Bukele, se trata de otro millennial con un alto perfil internacional, que se convirtió en el político más joven en alcanzar la presidencia del país y en primero en nacer luego del Golpe de Estado de 1973 contra el entonces mandatario socialista Salvador Allende.Por su parte, Daniel Noboa, mandatario ecuatoriano, nació el 30 de noviembre de 1987. Si bien ostenta un perfil más favorable al sector empresarial clásico (su padre es uno de los hombres más ricos del país gracias a su negocio bananero), también se ha beneficiado de la percepción de que no es un político tradicional, sino un hombre de negocios exitoso (como antes Donald Trump en EEUU o Mauricio Macri, en Argentina). Al igual que Boric, al momento de asumir, con 35 años, fue la persona más joven en ocupar la jefatura de Estado en la historia de su país.Por último, el flamante presidente interino de Perú, José Jerí, quien nació el 13 de noviembre de 1986. Si bien el político lleva poco más de un mes gobernando el país sudamericano tras la destitución de la impopular Dina Boluarte, su presencia —si bien fue designado por el Congreso y no elegido mediante elecciones— subraya la creciente tendencia del ascenso a lo más alto del poder de esta generación.Rechazo al 'establishment' Si bien se trata de un fenómeno que los expertos concuerdan es multicausal, todos ellos señalan que el factor que mejor explica esta emergencia de líderes jóvenes es el rechazo al establishment político que se registra a lo largo del continente latinoamericano, salvo contadas excepciones.Aunque el rechazo al establishment es un motor poderoso, también hay una inevitabilidad natural y biológica del recambio generacional. La generación millennial ha alcanzado la edad en la que se consolida la trayectoria política y empresarial (35 a 45 años). Si bien los líderes en el pasado tendían a escalar hacia lo más alto del poder más tarde, la velocidad de los cambios sociales y la inmediatez de la era digital han acelerado este proceso, empujando a líderes más jóvenes a primera línea."Tienen más contacto con la calle"Por su parte, el internacionalista José Ignacio Apoi le dijo a este medio que los líderes millennials a menudo "reflejan preocupaciones y prioridades temáticas" (como la falta de acceso a la vivienda, la precariedad del mercado laboral o la necesidad de reformas en la era de la economía digital) que resuenan más con el electorado joven y con los desafíos modernos, al tratarse de personas "que por su escasa trayectoria política, tienen más contacto con la calle, y por ser más versados en internet, también reciben más retroalimentación".En ese sentido, el experto señala que la fluidez tecnológica de la que todos ellos hacen gala les permite una adaptabilidad y una reacción a los eventos en tiempo real que las generaciones anteriores no poseían. Pueden responder a crisis, lanzar políticas o contrarrestar críticas de forma casi instantánea a través de sus dispositivos, lo que confiere una dinámica de gobierno mucho más rápida, "dando la idea de un presidente que está ocupándose los asuntos".El problema de la falta de experienciaSin embargo, los expertos señalan que estas presuntas ventajas también pueden traer aparejados un modo de hacer política potencialmente volátil y hasta perjudicial, donde lo instantáneo y la gratificación momentánea —particularidades inherentes a la comunicación en Internet— pueden estar por encima de la acción bien planeada y la gobernanza a largo plazo, exacerbando la polarización y la falta de reflexión.Por eso, señala, una de las críticas más comunes a los políticos millennials, como se vio durante la campaña del eventualmente triunfador al puesto de alcalde neoyorkino Zohran Mamdani, es la falta de experiencia en la gestión de estructuras estatales complejas. Muchos políticos jóvenes llegan al poder con una trayectoria más enfocada en el activismo o en el sector privado, lo que puede traducirse en ineficiencia o dificultades al navegar los resortes de la gobernanza, que implica vastos conocimientos del aparato burocrático."Muchos de estos políticos suplen estas deficiencias rodeándose de funcionarios experimentados en sus segundas líneas, ya que muchas de esas tareas necesitan de un saber que no es tan fácil de adquirir de un día para otro. La retórica radical o de recambio puede servir para la campaña, pero para gobernar se necesitan también manos experimentadas", aseveró Palomino.

