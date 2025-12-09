https://noticiaslatam.lat/20251209/modelo-bukele-alistan-en-peru-dar-facultades-especiales-a-jeri-para-combatir-la-inseguridad-1169219630.html

¿Modelo Bukele?: alistan en Perú dar "facultades especiales" a Jerí para combatir la inseguridad

09.12.2025

américa latina

perú

josé jerí

el salvador

dina boluarte

seguridad

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/08/1169219472_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_13b626befe755046badae710e01e7928.jpg

El auge de criminalidad que atraviesa Perú, que lleva más de 70 asesinados desde el comienzo de año, llevó al Congreso a otorgarle "facultades legislativas especiales" al presidente José Jerí para aplicar un paquete de 58 medidas con las que el Gobierno peruano pretende atender la crisis de seguridad.La ley, que ya fue aprobada por el Congreso peruano en una primera votación, pero que deberá ser refrendada por el mismo cuerpo legislativo en una segunda instancia, establece que el Gobierno tendrá "facultades legislativas" durante 60 días para adoptar, ya sin necesidad de aprobación parlamentaria, medidas "en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada". El texto añade también una batería de otras medidas sobre "crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional".Entre las medidas adelantadas por el Gobierno aparecen la creación de un "Subsistema Especializado contra la extorsión y sus delitos conexos" y los aumentos de penas para la resistencia a la autoridad y otros delitos, cambios en diferentes procedimientos policiales y hasta restricciones en la legislación sobre migración.¿Militarización a la vista?"El incremento exponencial de los hechos delictivos en el Perú ha generado una crisis de seguridad ciudadana sin precedentes. La causa principal de este fenómeno es la consolidación y expansión territorial de bandas y organizaciones criminales dedicadas a la comisión de ilícitos penales que, con el transcurso del tiempo, han fortalecido sus estructuras operativas y ejercen hegemonía delictiva a nivel nacional", consigna el proyecto enviado por el Gobierno y aprobado por el Congreso.Para el experto, el legislativo del país latinoamericano ve en la entrega de facultades como una oportunidad de revertir una tendencia que la gestión anterior de Dina Boluarte (2022-2025) no pudo resolver y que no ha mejorado en las primeras semanas de la Administración de Jerí, aún a pesar de las declaraciones de estado de emergencia que el presidente hizo para algunas zonas.Si bien las medidas preanunciadas por el Gobierno no mencionan específicamente la labor de las Fuerzas Armadas, Manco consideró que el nuevo esquema permitirá al Gobierno "legalizar y formalizar que se pueda utilizar a las Fuerzas Armadas, no solo como un actor coadyuvante de la Policía Nacional", sino con un rol más activo en el combate a los grupos criminales.En ese sentido, Manco recordó que hasta ahora las Fuerzas Armadas peruanas pueden dar asistencia a la Policía, pero no están habilitadas a hacer detenciones o una tener una acción más frontal contra los criminales. Con las facultades otorgadas por el Congreso, el Gobierno peruano tendría la potestad de modificar estas posibilidades.También consultado por Sputnik, el politólogo José Carlos Requena consideró que una cierta "militarización" del esquema de seguridad peruano "no debería descartarse", pero remarcó que por el momento "no hay mayor claridad" de los planes del presidente Jerí al respecto.Jerí aumenta su popularidadPor lo pronto, el analista señaló que el actual mandatario peruano sí se muestra "muy atento a las fotos, los medios y a las redes sociales", en referencia a su preocupación por mostrar continuos gestos de respaldo a las fuerzas de seguridad y su compromiso público contra la inseguridad. Así, desde que asumió ha visitado personalmente a varias dependencias policiales y militares, pasando revista a efectivos, entregando armamento y equipos o recorriendo zonas de despliegues, entre otros.En efecto, el mandatario que apenas asumió en octubre de 2025 alcanza, de acuerdo con la consultora CPI, una aprobación del 52% de los peruanos, un guarismo que según Requena "no es malo considerando los índices peruanos y los impopular que fue el Gobierno de Boluarte".Manco, por su parte, explica el fenómeno a partir del ejemplo que, para muchos latinoamericanos, entre ellos los peruanos, aún significa la experiencia del presidente Nayib Bukele en El Salvador en contra de los grupos criminales.Para el experto, la mayor participación de las Fuerzas Armadas y el incremento de penas para algunos delitos "son medidas que la población esperaba del Gobierno anterior" pero no se habían dado. En ese marco, Jerí ha logrado ahora mostrarse como el dirigente que "está accionando" al respecto, apelando a la participación de militares en el combate a grupos criminales que ya han "rebasado las capacidades de la Policía Nacional".

perú

el salvador

