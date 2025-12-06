Mundo
Perú autoriza el ingreso del personal militar de EEUU en su territorio, revelan medios
Perú autoriza el ingreso del personal militar de EEUU en su territorio, revelan medios
El Congreso de Perú avaló el ingreso de militares de EEUU y su respectiva permanencia en el territorio del país sudamericano desde el 1 de enero hasta el 31 de... 06.12.2025
Se precisa, que la propuesta fue respaldada por 73 legisladores, mientras que unos 25 votaron en contra y dos se abstuvieron.En el marco de la resolución, los efectivos estadounidenses participarán en maniobras conjuntas en 15 regiones del país, harán rotación cada tres a seis meses y tendrán permiso de portar armas, detalló.En este contexto, el medio recalcó que el ingreso de las tropas de EEUU en Perú es "una práctica recurrente" a la vez que "no guarda vínculo con las recientes tensiones entre Washington y Venezuela".En 2023, se autorizó el arribo de militares norteamericanos con fines de entrenamiento y, en 2024, para garantizar seguridad durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Perú autoriza el ingreso del personal militar de EEUU en su territorio, revelan medios

14:01 GMT 06.12.2025
El Congreso de Perú avaló el ingreso de militares de EEUU y su respectiva permanencia en el territorio del país sudamericano desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, informó el diario 'El Comercio'.
Se precisa, que la propuesta fue respaldada por 73 legisladores, mientras que unos 25 votaron en contra y dos se abstuvieron.
"El objetivo principal es desarrollar actividades de cooperación, instrucción y entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú", indicó.
En el marco de la resolución, los efectivos estadounidenses participarán en maniobras conjuntas en 15 regiones del país, harán rotación cada tres a seis meses y tendrán permiso de portar armas, detalló.
América Latina
Manifiesto de Libertad: el plan detrás de la escalada militar de EEUU contra Venezuela
20 de noviembre, 04:45 GMT
En este contexto, el medio recalcó que el ingreso de las tropas de EEUU en Perú es "una práctica recurrente" a la vez que "no guarda vínculo con las recientes tensiones entre Washington y Venezuela".
En 2023, se autorizó el arribo de militares norteamericanos con fines de entrenamiento y, en 2024, para garantizar seguridad durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
