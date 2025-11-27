Mundo
URGENTE: Expresidente peruano Pedro Castillo es condenado a 11 años de cárcel por golpe de Estado
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251127/expresidente-peruano-pedro-castillo-es-condenado-a-11-anos-de-carcel-por-golpe-de-estado-1168881713.html
Expresidente peruano Pedro Castillo es condenado a 11 años de cárcel por golpe de Estado
Expresidente peruano Pedro Castillo es condenado a 11 años de cárcel por golpe de Estado
Expresidente peruano Pedro Castillo es condenado a 11 años de cárcel por golpe de Estado

18:14 GMT 27.11.2025 (actualizado: 18:27 GMT 27.11.2025)
© AP Photo / Martin MejiaPedro Castillo, expresidente de Perú
Pedro Castillo, expresidente de Perú - Sputnik Mundo, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Martin Mejia
Noticia en desarrollo
La Corte Suprema impuso una condena efectiva de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión al expresidente Pedro Castillo, por el delito de conspiración para rebelión, en relación con su fallido intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022.
"La fiscalía requirió la pena de 11 años, 5 meses y 15 días. El tribunal considera que dicha pena es legal y proporcional, y es la que debe imponerse [a Castillo]", afirmó la magistrada Norma Carbajal, miembro de la Sala Suprema de Justicia, durante la diligencia de lectura de la sentencia.
