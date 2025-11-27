"La fiscalía requirió la pena de 11 años, 5 meses y 15 días. El tribunal considera que dicha pena es legal y proporcional, y es la que debe imponerse [a Castillo]", afirmó la magistrada Norma Carbajal, miembro de la Sala Suprema de Justicia, durante la diligencia de lectura de la sentencia.
Expresidente peruano Pedro Castillo es condenado a 11 años de cárcel por golpe de Estado
La Corte Suprema impuso una condena efectiva de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión al expresidente Pedro Castillo, por el delito de conspiración para rebelión, en relación con su fallido intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022.