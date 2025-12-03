Mundo
Extorsiones en Perú dejan más de 70 muertos en lo que va de 2025, según autoridades
Extorsiones en Perú dejan más de 70 muertos en lo que va de 2025, según autoridades
A pesar de las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades, el delito de extorsión en el transporte público sigue creciendo en distintas zonas...
De acuerdo con una revisión que hizo el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público del Reporte Estadístico en la materia, en los primeros 11 meses del año 134 personas fueron víctimas de este crimen, de las cuales 73 perdieron la vida.Según el análisis mencionado, el peor mes fue septiembre, con 31 víctimas extorsión. Aunque hubo una reducción de muerte en octubre y noviembre, especialistas consultados por el diario local La República advierten que esto no implica una baja en el problema de inseguridad, sino que los casos no dejaron muertos."Los atentados no disminuyeron; hubo hechos que no dejaron muertos ni heridos, pero que igualmente ocurrieron", declaró la gerente del Observatorio, Brenda Belleza Ancaya.El mes con más reportes fue septiembre con el 18,8% de los casos. El momento del día en el que hubo más incidencia de este delito fue la noche, con el 62,8%.El grupo poblacional que más fue afectado por este delito en el periodo reportado tenía entre 30 y 39 años y el 28,5% entre 40 y 49 años. Nueve de cada 10 víctimas fueron hombres.Además de estos datos, el informe estadístico también menciona que, en total, se reportaron 130 víctimas con armas de fuego, lo que representa el 80,6% del total de casos registrados. La mayoría de las veces, el delito se cometió a bordo de una motocicleta.Belleza Ancaya destaca para el diario local que esto solo se tratan de atentados contra víctimas, pero las denuncias por extorsión muestran un aumento sostenido desde 2021, año en el que reportaron 4.119 casos, y desde el cual se empezó a registrar una tasa de crecimiento del 74,1%.Bajo esta tendencia, los especialistas esperan que Perú cierre el año con más de 28.000 denuncias por este delito.
A pesar de las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades, el delito de extorsión en el transporte público sigue creciendo en distintas zonas de Perú, según datos de las autoridades locales.
De acuerdo con una revisión que hizo el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público del Reporte Estadístico en la materia, en los primeros 11 meses del año 134 personas fueron víctimas de este crimen, de las cuales 73 perdieron la vida.
Según el análisis mencionado, el peor mes fue septiembre, con 31 víctimas extorsión. Aunque hubo una reducción de muerte en octubre y noviembre, especialistas consultados por el diario local La República advierten que esto no implica una baja en el problema de inseguridad, sino que los casos no dejaron muertos.
"Los atentados no disminuyeron; hubo hechos que no dejaron muertos ni heridos, pero que igualmente ocurrieron", declaró la gerente del Observatorio, Brenda Belleza Ancaya.

El reporte oficial indica que Lima Norte fue la zona donde más casos de extorsión se reportaron durante el año con 31,4% del total, seguido por Bellavista, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores, entre otros.

El mes con más reportes fue septiembre con el 18,8% de los casos. El momento del día en el que hubo más incidencia de este delito fue la noche, con el 62,8%.
El grupo poblacional que más fue afectado por este delito en el periodo reportado tenía entre 30 y 39 años y el 28,5% entre 40 y 49 años. Nueve de cada 10 víctimas fueron hombres.
Además de estos datos, el informe estadístico también menciona que, en total, se reportaron 130 víctimas con armas de fuego, lo que representa el 80,6% del total de casos registrados. La mayoría de las veces, el delito se cometió a bordo de una motocicleta.
Belleza Ancaya destaca para el diario local que esto solo se tratan de atentados contra víctimas, pero las denuncias por extorsión muestran un aumento sostenido desde 2021, año en el que reportaron 4.119 casos, y desde el cual se empezó a registrar una tasa de crecimiento del 74,1%.
Bajo esta tendencia, los especialistas esperan que Perú cierre el año con más de 28.000 denuncias por este delito.
