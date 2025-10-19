Mundo
EEUU usaría la revocación de visas como "terror psicológico" para imponer sus intereses en México
EEUU usaría la revocación de visas como "terror psicológico" para imponer sus intereses en México
La revocación de visas como una estrategia de presión política o financiera es una táctica con la que Washington buscaría demostrar una superioridad... 19.10.2025, Sputnik Mundo
En las últimas semanas, el tema de la revocación de visas a políticos, empresarios y otros actores públicos de América Latina ha estado en el centro de la estrategia de comunicación de varias dependencias estadounidenses.Una de ellas es el propio Departamento de Estado que, el pasado 14 de octubre, publicó en la red social X una especie de reporte, en el que resaltó que ya no permitiría el ingreso a seis extranjeros, entre ellos un mexicano, por el contenido que publicaban en sus redes sociales.Tan sólo un día después, la agencia Reuters informó que una fuente gubernamental le había confirmado que 50 políticos y funcionarios mexicanos de alto nivel habían perdido sus visas por presuntos nexos con el crimen organizado, una versión que se había difundido a principios de año y que la Embajada de EEUU en México desmintió en su momento. Sin embargo, medios locales reportan todavía hasta ahora que se trata de una noticia verídica. Además, el exembajador estadounidense en México y actual subsecretario de Estado, Christopher Landau, anunció que revocaría la visa a Arlín Medrano, una de las jóvenes que participó en la Global Sumud Flotilla, aunque ella misma aclaró después que ni siquiera contaba con este documento.¿Diplomacia a la fuerza?Analistas internacionales consultados por Sputnik coincidieron en que este tipo de estrategias de Washington buscan presionar a las autoridades mexicanas, pero, al mismo tiempo, se trata de un intento para demostrar dominio sobre países con los que EEUU afirma tener buenas relaciones diplomáticas.El doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Aníbal García Fernández, asegura que se trata de una estrategia de "terror psicológico" contra un sector específico del país latinoamericano, de parte de "una potencia en declive hegemónico" que cada vez "va teniendo menos resultados".Para el integrante del Observatorio Lawfare, Washington demuestra una vez más tener una política exterior paralela a la que defiende de manera pública, pues sostiene que mantiene buena comunicación con México y, al mismo tiempo, realiza este tipo de publicaciones ante la falta de respuesta a sus exigencias en materia de seguridad o migración, por señalar algunos ejemplos.Asimismo, considera que EEUU vuelve a usar herramientas de comunicación para crear narrativas con las cuales pueda crear enemigos internos y externos para justificar algunas acciones, como el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Guardia Nacional en estados considerados "santuario" para migrantes indocumentados. Todo es parte de un "engranaje injerencista"En este mismo tenor se expresa el investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, el doctor Nayar López Castellanos, observa que estas estrategias forman parte de un "engranaje injerencista" que intenta demostrar superioridad política inspirado en una ideología histórica como lo es la Doctrina Monroe."Es una de las tantas formas que tiene EEUU de tratar de reivindicarse como una potencia, como un imperio y actuar de manera hegemónica a partir de un discurso de superioridad", sostiene López Castellanos.Según el analista, Washington usa el tema de las visas para difundir "la imagen de una potencia que no tiene ningún tipo de debilidad y que, además, tiene una capacidad de control, sanción y castigo infinita".Al margen de este enfoque en la política exterior estadounidense, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado que su Gobierno defenderá la soberanía del país y que no permitirá la injerencia de países extranjeros.El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presumió el éxito de esta estrategia diplomática durante el informe que presentó en el Senado por el primer año de Gobierno, al destacar que México es el único país en el mundo en el que el 80% de las exportaciones están libres de los nuevos aranceles estadounidenses.
méxico
eeuu
washington
EEUU usaría la revocación de visas como "terror psicológico" para imponer sus intereses en México

01:08 GMT 19.10.2025 (actualizado: 02:52 GMT 19.10.2025)
Mariano Yberry
Corresponsal en México
Todos los artículosEscribir al autor
La revocación de visas como una estrategia de presión política o financiera es una táctica con la que Washington buscaría demostrar una superioridad geopolítica cuestionable, y forma parte de un comportamiento histórico de ese país en materia de relaciones diplomáticas, observaron expertos consultados por Sputnik.
En las últimas semanas, el tema de la revocación de visas a políticos, empresarios y otros actores públicos de América Latina ha estado en el centro de la estrategia de comunicación de varias dependencias estadounidenses.
Una de ellas es el propio Departamento de Estado que, el pasado 14 de octubre, publicó en la red social X una especie de reporte, en el que resaltó que ya no permitiría el ingreso a seis extranjeros, entre ellos un mexicano, por el contenido que publicaban en sus redes sociales.
Tan sólo un día después, la agencia Reuters informó que una fuente gubernamental le había confirmado que 50 políticos y funcionarios mexicanos de alto nivel habían perdido sus visas por presuntos nexos con el crimen organizado, una versión que se había difundido a principios de año y que la Embajada de EEUU en México desmintió en su momento. Sin embargo, medios locales reportan todavía hasta ahora que se trata de una noticia verídica.
Además, el exembajador estadounidense en México y actual subsecretario de Estado, Christopher Landau, anunció que revocaría la visa a Arlín Medrano, una de las jóvenes que participó en la Global Sumud Flotilla, aunque ella misma aclaró después que ni siquiera contaba con este documento.
¿Diplomacia a la fuerza?

Analistas internacionales consultados por Sputnik coincidieron en que este tipo de estrategias de Washington buscan presionar a las autoridades mexicanas, pero, al mismo tiempo, se trata de un intento para demostrar dominio sobre países con los que EEUU afirma tener buenas relaciones diplomáticas.
El doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Aníbal García Fernández, asegura que se trata de una estrategia de "terror psicológico" contra un sector específico del país latinoamericano, de parte de "una potencia en declive hegemónico" que cada vez "va teniendo menos resultados".
Para el integrante del Observatorio Lawfare, Washington demuestra una vez más tener una política exterior paralela a la que defiende de manera pública, pues sostiene que mantiene buena comunicación con México y, al mismo tiempo, realiza este tipo de publicaciones ante la falta de respuesta a sus exigencias en materia de seguridad o migración, por señalar algunos ejemplos.

"Estados Unidos necesita de nuevo recurrir a la fuerza (...) para lograr cambios de regímenes o ir en contra de un Gobierno que no está cercano a su política exterior o a la geopolítica que tenga en este momento", asevera el académico.

Asimismo, considera que EEUU vuelve a usar herramientas de comunicación para crear narrativas con las cuales pueda crear enemigos internos y externos para justificar algunas acciones, como el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Guardia Nacional en estados considerados "santuario" para migrantes indocumentados.
Todo es parte de un "engranaje injerencista"

En este mismo tenor se expresa el investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, el doctor Nayar López Castellanos, observa que estas estrategias forman parte de un "engranaje injerencista" que intenta demostrar superioridad política inspirado en una ideología histórica como lo es la Doctrina Monroe.
"Es una de las tantas formas que tiene EEUU de tratar de reivindicarse como una potencia, como un imperio y actuar de manera hegemónica a partir de un discurso de superioridad", sostiene López Castellanos.
Según el analista, Washington usa el tema de las visas para difundir "la imagen de una potencia que no tiene ningún tipo de debilidad y que, además, tiene una capacidad de control, sanción y castigo infinita".
"EEUU no tiene relaciones [diplomáticas]: EEUU ataca o impone, busca incondicionalidad y, si no, recurre a la confrontación. Así ha sido históricamente", sostiene el investigador.
Al margen de este enfoque en la política exterior estadounidense, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado que su Gobierno defenderá la soberanía del país y que no permitirá la injerencia de países extranjeros.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presumió el éxito de esta estrategia diplomática durante el informe que presentó en el Senado por el primer año de Gobierno, al destacar que México es el único país en el mundo en el que el 80% de las exportaciones están libres de los nuevos aranceles estadounidenses.
