"La política migratoria de Trump va en contra de los Estados demócratas"

"La política migratoria de Trump va en contra de los Estados demócratas"

2025-06-11T04:06+0000

2025-06-11T04:06+0000

2025-06-11T04:06+0000

Las tropas federales se encuentran desplegadas en la ciudad de Los Ángeles tras cuatro días de protestas y movilizaciones que exhiben el descontento de una parte de la población estadounidense hacia las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que van desde redadas en centros de trabajo y detenciones arbitrarias, hasta las famosas deportaciones masivas que prometió el mandatario desde su campaña electoral. Sin embargo, el descontento no solo es de la comunidad migrante de origen latinoamericano, sino de otros sectores sociales. Así lo demuestra una reciente encuesta elaborada por la consultora YouGov, la cual indica que a los estadounidenses no les está gustando la forma en que Washington trata de contener las manifestaciones. Según este sondeo, el 47% de los adultos en Estados Unidos desaprueba la utilización de los Marines para controlar las protestas en el estado de California, mientras que un 45% no está de acuerdo, tampoco, con el despliegue de fuerzas de la Guardia Nacional para el mismo propósito.Las calles de Los Ángeles están atiborradas de policías y fuerzas federales tras varios días de movilizaciones, muchas de ellas llevadas a cabo de forma pacífica, pero también otras que derivaron en enfrentamientos con las autoridades, saqueos a comercios y quema de patrullas y otros automóviles. La Administración Trump asegura que las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) están encaminadas a detener a personas indocumentadas con antecedentes penales, pero líderes de organizaciones migrantes y testimonios difundidos en redes indican que no es así, ya que estos operativos se realizan en centros de trabajo y de manera arbitraria, bajo criterios que no quedan del todo claros, ya que incluso han sido arrestadas personas con residencia legal o incluso con la ciudadanía. "No vemos una política de preocupación por el Estado de derecho"Para Kuhner, "la política migratoria de Trump va en contra de los Estados demócratas", ya que la mayoría de los países que se jactan de ello tienen políticas que permiten la multiculturalidad e incluso la creación de zonas conocidas como "santuarios", en los que existe determinada tolerancia hacia migrantes sin documentos. En Estados Unidos viven migrantes sin papeles desde hace años o incluso décadas —y pagan impuestos y cuentan con un trabajo—, pero por falta de una reforma migratoria no han podido obtener sus documentos para residir legalmente en el país. Sin embargo, sus hijos o sus nietos ya son ciudadanos estadounidenses, y muchos de ellos son quienes protagonizan las manifestaciones actuales, que Trump considera "actos de insurrección". Kuhner dice que la idea difundida desde Washington acerca de que los operativos del ICE pretenden acabar con la migración irregular en realidad solo forma parte de una narrativa superficial cuyo trasfondo es distinto: tener un país libre de pluralidad y construido con base en criterios xenófobos y hasta racistas. Sobre si las políticas migratorias de Trump están basadas en criterios meramente racistas o xenófobos, responde: "No lo van a decir, no es parte abierta de la narrativa, pero todo se puede entender mejor en acciones que en palabras. Y en acciones, las personas que tratan de detener en estas redadas son personas racializadas, con piel más oscura, no van hacia las comunidades donde hay más ucranianos, por ejemplo".Para ella, el despliegue de la Guardia Nacional y del Cuerpo de Marines en la ciudad angelina forma parte de "una estrategia para incitar la xenofobia y el racismo". ¿Oportunidades para quién?Aunque a Estados Unidos se le considera el país de las oportunidades y la libertad, la realidad es que es una nación que suele dar mayores privilegios a las personas provenientes del Occidente y no del Sur Global, dice en entrevista Baruck Racine Arellano, activista que pertenece a Otros Dreams en Acción, organización de base para migrantes deportados y retornados a México. El activista comenta que "nunca se ha reconocido que EEUU es un país que se construyó a partir de la exterminación de minorías". En ese sentido, dice: "Existe la idea de que EEUU es el país de las oportunidades, pero nadie se cuestiona para quiénes son esas oportunidades". El masivo despliegue de tropas federales y la instauración de un toque de queda en Los Ángeles, según él, tiene la intención de promover una imagen negativa de la comunidad migrante —documentada o indocumentada— a la que se pretende culpar de todos los males económicos o sociales de Estados Unidos. "Pero la policía también está violentando a medios de comunicación y personas inocentes", añade.

