China está dispuesta a impulsar con el G20 la construcción de "una economía abierta mundial"

China está dispuesta a impulsar con el G20 la construcción de "una economía abierta mundial"

Pekín trabajará con el G20 en la construcción de una economía abierta mundial, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores de la nación asiática, Lin...

Añadió que la reunión del G20, que se celebra por primera vez en el continente africano, reviste una gran importancia histórica.La presidencia en el G20 pasó de Brasil a Sudáfrica el 1 de diciembre de 2024. A finales de 2025, el país africano la traspasará a Estados Unidos.El G20 está integrado por las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Sudáfrica, Rusia, Turquía y la Unión Europea.

