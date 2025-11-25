https://noticiaslatam.lat/20251125/un-nuevo-tlc-a-la-vista-para-mexico-india-estaria-interesada-en-un-acuerdo-1168788358.html

¿Un nuevo TLC a la vista para México? La India estaría interesada en un acuerdo

De acuerdo con información del diario mexicano, estas naciones mantienen conversaciones técnicas para evaluar la viabilidad de un acuerdo comercial que fortalezca la integración económica. Las discusiones ocurren en un momento en el que el Congreso mexicano debate imponer aranceles de hasta 50% a productos provenientes de países sin un pacto en material comercial—como autopartes, vehículos, textiles y químicos—, entre ellos India. Para Nueva Deli, un TLC ayudaría a crear certidumbre frente a esos ajustes.Sectores prioritarios y nuevas inversionesEl gobierno indio identifica oportunidades de expansión en áreas como metalurgia, maquinaría, plásticos, automotriz, aeroespacial, manufactura avanzada, farmacéutica —incluida la producción de vacunas—, infraestructura portuaria y aeroportuaria, software con Inteligencia Artificial y tecnologías digitales. India, considerada la cuarta economía más grande del mundo, observa a México como un socio estratégico para consolidar su presencia a lo largo y ancho del continente americano.Empresas indias ya evalúan instalar plantas manufactureras y farmacéuticas en territorio mexicano, así como sumarse a proyectos de infraestructura digital y logística relacionados con el llamado Plan México. De igual modo, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026, también influye en el ritmo de las negociaciones. Para India, la diversificación de mercados de exportación e importación es una prioridad ante los cambios arancelarios realizados desde la Casa Blanca. Por ello, un acuerdo con México es visto como una herramienta clave para fortalecer la estabilidad comercial en la región. Además, el Gobierno indio considera que mejorar la conectividad y el flujo turístico entre ambos países es un componente estratégico. Por ello, continúan los análisis para una eventual ruta aérea directa, un proyecto que se retomará cuando las aerolíneas involucradas reciban nuevas aeronaves. Asimismo, se estudia la posibilidad de facilitar visados electrónicos para muchas personas indias que viajen a México por negocios o inversión.Duplicar el comercio bilateral Empresas como la financiera Credlix y la plataforma logística Moliks —valuada en 26.000 millones de dólares— impulsan iniciativas para duplicar el comercio bilateral en los próximos dos años.Moliks desarrolla un corredor comercial de alta velocidad que permitirá gestionar logística, identificar proveedores y negociar precios en India desde una sola plataforma. Credlix, por su parte, ofrece financiamiento directo para reducir riesgos y acelerar transacciones. Aun así, persisten desafíos estructurales como la falta de un tratado formal y la limitada confianza operativa entre empresas que no han trabajado juntas. Según coinciden fuentes consultadas por El Sol de México, un acuerdo comercial entre ambas naciones sería un habilitador decisivo para sectores como la manufactura, farmacéutica, software y autopartes.

