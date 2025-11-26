https://noticiaslatam.lat/20251126/es-fuerte-y-competitivo-mexico-pone-el-ojo-en-el-sector-minero-rumbo-a-la-revision-del-t-mec-1168817329.html

"Es fuerte y competitivo": México pone el ojo en el sector minero rumbo a la revisión del T-MEC

Durante la 36 Convención Internacional de Minería que se realizó recientemente en México, la directora general de la Camimex, Karen Flores, señaló que, en los últimos tiempos, se identificaron 192 encadenamientos productivos en Norteamérica que dependen de los minerales mexicanos. Esto, agregó en entrevista con el diario local La Jornada, coloca a México como una pieza clave frente al mercado asiático. En junio de este año, la Secretaría de Economía instaló el Primer Comité Educativo de Minería México 2025, un órgano multisectorial integrado por más de 26 instituciones académicas, universidades, empresas mineras afiliadas a la Camimex, asociaciones, colegios especializados y autoridades federales, esto con la meta de generar patentes nacionales y fortalecer la industria. ¿Por qué apostar por la minería? Aunque es un sector discreto, la industria minera en México representa casi el 3% del producto interno bruto (PIB) nacional, además de que, con base en cifras oficiales, genera más de 416.000 empleos directos y 2,5 millones indirectos.Durante el primer trimestre del año, la población ocupada en este ámbito fue de alrededor de 278.000, con un salario promedio mensual de 11.200 pesos (589 dólares). Así, esta industria se posiciona como uno de los rubros mejor pagados, según la Camimex. A nivel de entidad federativa, en 2024, la población ocupada en dicho rubro se concentró en Sonora (noroeste), Zacatecas (centro) y Durango (norte).Un tema que no puede faltarEn entrevista con Sputnik, el doctor en Estudios Urbanos y Ambientales y profesor de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Rigoberto García Ochoa, mencionó que es muy relevante lo solicitado por la Camimex al Gobierno de México, en el sentido de poner atención al sector minero rumbo a la revisión del T-MEC. El doctor en economía por la Universidad de Manchester, Moritz Cruz Blanco, indicó en una charla para este medio que, en el rubro de la minería, se ha dado una carta abierta a la inversión extranjera. Según datos recopilados por la investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, María Teresa Sánchez Salazar, hasta 2012, la Cámara Minera de México reportó que, del total de proyectos de exploración, 30% es de empresas mexicanas, mientras que el 70% está en manos de capitales extranjeros, mayoritariamente canadienses."En el contexto actual y rumbo a esta revisión [del T-MEC], los empresarios de la minería nacionales buscan, y hacen bien, tener una mayor participación para que ellos puedan suministrar los recursos y los insumos que se requieren en otras industrias para que sean transformados, ocupados y exportados, quizá", ponderó el experto. "Me parece que el interés de estos empresarios es aprovechar este espacio que se abre e intentar, sobre todo bajo esta visión más de nacionalista, reducir el contenido de importaciones y la dependencia. [Así] se puede aprovechar, explotar la industria y evitar generar encadenamientos que se hacen indispensables en diversos sectores", abundó Cruz Blanco.¿Qué podría pasar?De acuerdo con García Ochoa, el Gobierno mexicano no ha sido claro durante los últimos años sobre si se decantará por un modelo de desarrollo local o por la inversión extranjera."Una de las críticas que se puede hacer al Gobierno pasado y al actual es el exceso de centralización", dijo. Eso es porque, aunque el foco siempre se pone en las grandes mineras, lo cierto es que son las pequeñas o medianas minas las que se ven afectadas por los lentos procesos para la liberación de permisos. "Es una burocracia que afecta a las empresas que no necesariamente son las que realizan esas prácticas depredadoras", precisó. Por ello, se tendría que apostar a una política de desarrollo territorial en las zonas mineras.Sobre si México tendría que fortalecer su marco jurídico para evitar prácticas depredadoras por parte de empresas extranjeras, el experto precisó que las leyes del país en la materia son robustas. Sin embargo, dijo, se tienen que hacer cumplir. "Se tiene que revisar el tema fiscal a estas grandes empresas, sobre todo en el caso de las extranjeras (...). México lo que necesita es, más que una nueva ley, tener una institucionalidad fuerte", concluyó García Ochoa.

