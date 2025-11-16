https://noticiaslatam.lat/20251116/bolivia-se-dirige-hacia-una-reforma-de-su-sistema-judicial-1168528252.html

Bolivia se dirige hacia una reforma de su sistema judicial

Bolivia se dirige hacia una reforma de su sistema judicial

Sputnik Mundo

En Sucre se reunieron 500 representantes del Poder Judicial, Ejecutivo, y Legislativo, así como autoridades electorales, un encuentro en el que se determinaron... 16.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-16T05:43+0000

2025-11-16T05:43+0000

2025-11-16T05:43+0000

américa latina

política

rodrigo paz

movimiento al socialismo (mas)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/10/1168528097_0:9:2048:1161_1920x0_80_0_0_3aedda80ba35fcc423cbf579c99d5e8a.jpg

El Primer Diálogo por la Reforma Judicial se realizó en la ciudad de Sucre con la participación de magistrados de los máximos tribunales, así como representantes de los otros tres órganos del Estado. El encuentro, que contó con la presencia del presidente Rodrigo Paz, concluyó con una decena de puntos, entre los cuales solicitan el 5% del presupuesto del país, así como modificar la Constitución para incorporar los cambios necesarios.El encuentro fue convocado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidido por Romer Saucedo. Contó con 500 invitados, de diversas entidades y organismos del Estado Plurinacional, además de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y representantes de pueblos indígenas."El futuro de Bolivia depende de la integridad de quienes ejercen la justicia. Con ustedes, con su independencia y con su valentía, comienza la nueva justicia para Bolivia. Por donde veo huele mal. Por donde veo hay corrupción. Esto es una cloaca y depende de nosotros acabar con ese Estado tranca", dijo Paz, quien cumplió su primera semana en la Casa Grande del Pueblo.En este sentido, dijo que "un Poder Judicial respetado, confiable e independiente no es un detalle de un Estado cualquiera: es la centralidad de la patria, es la roca sobre la que descansa la democracia".Paz recordó que la reforma judicial es un compromiso de su campaña presidencial. Un punto en el cual coincidía con su contrincante en el balotaje, Jorge "Tuto" Quiroga: "Este cambio no es responsabilidad solo de un parámetro judicial o legislativo. Esta es una necesidad de la patria que ha sido reflejada por voluntad popular. Hay una responsabilidad casi del 100% de la voluntad popular para reformar nuestra justicia"."Un avance importante"La Fundación Construir es una de las organizaciones que participó del encuentro. Entre otras actividades, elabora informes y realiza estudios sobre el accionar de la Justicia boliviana, cuyos resultados son utilizados por diversas instituciones del Estado. Su directora, Susana Saavedra, dijo a Sputnik: "Nos parece un avance importante que el Órgano Judicial tome esta postura de convocar a una reforma".Avaló las propuestas dirigidas a valorar la capacitación de las autoridades judiciales, también el pedido de incremento presupuestario. "Todo el sector judicial dispone actualmente del 0,5% del presupuesto general del Estado. Esto no ha cambiado en los 15 años que hacemos monitoreo".Incrementar los recursos para el Órgano Judicial requiere del compromiso del presidente, pero también de las y los integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, quienes deberán aprobar el marco normativo requerido.Esto implicaría la modificación de la Constitución, vigente desde 2009. Para abrirla se requieren dos tercios de votos de la Asamblea. Con la actual conformación, de partidos que tradicionalmente fueron opositores al casi extinguido Movimiento Al Socialismo (MAS), se pueden alcanzar importantes alianzas para transformar la Carta Magna.Saavedra también ponderó las propuestas dirigidas a restablecer el ascenso meritocrático de las autoridades judiciales.Otro punto importante se refirió a los jueces llamados "autoprorrogados", porque sus mandatos se cumplieron en 2023, pero por diversas presentaciones legales aún no abandonaron sus cargos. El TSJ no los invitó a participar de la Cumbre, aunque se habló de ellos.Su presencia es más fuerte en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). De sus nueve integrantes, cinco cuentan con dicha condición. Las cuatro autoridades elegidas en los comicios judiciales de 2024 enviaron una propuesta de ley a la Asamblea para que se habilite el funcionamiento del TCP con los nuevos jueces, de manera de prescindir de los magistrados de mandatos caducos."Es una propuesta que debe discutirse, porque la prórroga le hace muy mal al estado de derecho, pero también a la credibilidad que tiene la población en la justicia", dijo la directora de Construir.Cambios en la ConstituciónSegún el presidente del TSJ, "existe necesidad de modificaciones estructurales de la Constitución, pero puede ser una tarea a largo plazo. Sin embargo, solo esa reforma y la de la Ley del Órgano Judicial permitirán conseguir la independencia, con un presupuesto acorde a la realidad del sistema".Saucedo reconoció que "hay una deuda histórica con nuestros hermanos de la Jurisdicción Indígena. Tienen igualdad de jerarquía, pero no se les ha brindado las condiciones necesarias para ejercer su administración jurisdiccional", esto en los territorios comunitarios indígenas de Bolivia.Tata Samuel Flores es secretario de Justicia Indígena de nación Qhara Qhara, cuyo territorio se extiende entre los departamentos de Potosí y Chuquisaca (sudoeste).En diálogo con Sputnik, consideró que poner a la justicia indígena en igualdad de condiciones con la justicia ordinaria "requiere una reforma parcial de la Constitución, con la finalidad de erradicar la corrupción del Órgano Judicial y garantizar la independencia de poderes".Pero si dos tercios de la Asamblea determina abrir la Constitución, existe el riesgo de que se trastoquen otros párrafos y se eliminen conquistas sociales importantes de las últimas dos décadas.En cuanto a la justicia indígena, "no queremos que solamente aparezca mencionada en la Constitución. Queremos contar con el presupuesto necesario para que esté en funcionamiento el sistema de justicia indígena", consideró Flores.El dilema de las elecciones judicialesBolivia es de los pocos países del mundo que elige a los jueces de sus máximos tribunales por voto popular. Los mandatos tienen seis años de duración. La primera elección judicial se realizó en 2011, la segunda en 2017 y la tercera el año pasado.En las dos primeras oportunidades, el voto nulo y el ausentismo se impusieron, ya que la nómina de candidatos a jueces era determinada por la Asamblea, con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS).En 2024 participaron todos los sectores políticos, porque en la Asamblea, sin ningún partido mayoritario, tuvieron que llegar a consensos los legisladores del oficialismo y de la oposición para elaborar la lista de candidatos.Saavedra evaluó que este intento por expandir la democracia "no ha funcionado. Es verdad que ha habido algunas mejoras, porque se ha acompañado desde la academia y desde la sociedad civil en la preselección de candidatos, con criterios de meritocracia".Flores y Saavedra coincidieron en que la selección de candidatos a los máximos tribunales no debe quedar en manos de los legisladores exclusivamente. "Es necesario crear un comité de expertos que conozcan de este tema. Los legisladores sí podrían avalar esta preselección del comité, el cual deberá inspirar confianza y tener legitimidad de la ciudadanía", dijo la directora.

https://noticiaslatam.lat/20251115/el-regreso-de-la-dea-a-bolivia-implicaria-la-perdida-de-soberania-advierte-analista-1168499311.html

https://noticiaslatam.lat/20251112/1168425593.html

https://noticiaslatam.lat/20251112/quieren-nuestros-recursos-naturales-porque-tienen-un-problema-energetico-la-ue-pone-sus-ojos-en-1168422114.html

https://noticiaslatam.lat/20251109/el-presidente-de-bolivia-posesiona-a-su-gabinete--1168320615.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

política, rodrigo paz, movimiento al socialismo (mas), 💬 opinión y análisis