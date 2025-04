https://noticiaslatam.lat/20250403/la-postura-de-milei-sobre-habitantes-de-las-malvinas-levanta-ampulas-estamos-ante-un-retroceso-1161841008.html

La postura de Milei sobre habitantes de las Malvinas levanta ámpulas: "Estamos ante un retroceso"

La postura de Milei sobre habitantes de las Malvinas levanta ámpulas: "Estamos ante un retroceso"

03.04.2025

A 43 años de la guerra de las islas Malvinas, el presidente argentino Javier Milei sorprendió con declaraciones respecto a la disputa por la soberanía que el país austral mantiene desde hace décadas con el Reino Unido."El voto más importante de todos es el que se hace por los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos", apuntó el mandatario durante el acto oficial por el día del veterano y de los caídos en el conflicto.La frase apela al principal argumento sostenido por Londres: el principio de autodeterminación de los isleños, históricamente rechazado por la diplomacia argentina al considerar que dichos habitantes constituyen una "población implantada" producto de la usurpación de las islas. Si bien el mandatario no reconoció explícitamente dicho derecho, las declaraciones generaron una repercusión inmediata.El excanciller Santiago Cafiero (2021-2023) tildó de "aberrante" al discurso presidencial. "No hay autodeterminación después de la ocupación y la expulsión. La Resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas definió que no resulta aplicable", expresó en sus redes sociales el actual diputado nacional del peronismo.Milei destacó que la falta de avances concretos en el reclamo de Buenos Aires por la soberanía sobre el territorio es producto de la "casta política", a la que responsabilizó por haber debilitado la posición internacional del país. "Nadie toma en serio el reclamo de una nación conducida por corruptos e incompetentes", esgrimió.Sin embargo, el Gobierno desmintió cambios en la histórica posición argentina. Consultado al respecto, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, aclaró que "lo que él dijo es que, si la Argentina se convirtiera otra vez en un país grande, los kelpers querrían mucho más estar de este lado que del otro lado, pero como una decisión personal".En la misma sintonía, el ministro de Defensa Luis Petri agregó que "no se habla solamente de autodeterminación, que no se confunda. Lo que dijo el presidente es que no vamos a cesar en nuestro reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, en cuanta mesa internacional nos toque".Durante un acto paralelo, la vicepresidente Victoria Villarruel —excluida del escenario oficial en medio de una feroz disputa interna—, apuntó que "la seguridad del Atlántico Sur no puede quedar en manos de una potencia extracontinental". La funcionaria habló durante un acto en Ushuaia, la capital de la provincia austral de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.La estrategia diplomática desplegada por el Estado argentino ha variado según los distintos Gobiernos, pero mantiene un principio constante: el reclamo de soberanía se apoya en la ocupación que comenzó en 1820 por las Provincias Unidas del Río de la Plata y su interrupción forzada por el Reino Unido en 1833.Si bien la Organización de las Naciones Unidas reconoce desde 1965 la existencia de una disputa que debe resolverse por la vía del diálogo bilateral, Londres ha hecho caso omiso escudándose detrás de, precisamente, la voluntad de los habitantes de las islas. La objeción de Buenos Aires a dicho argumento ha cosechado respaldo de diversos organismos internacionales que instan a una solución negociada.¿Giro diplomático?"Sin lugar a dudas la declaración del presidente afecta al reclamo argentino. El mero hecho de hacer una referencia a la posibilidad de autodeterminación de los ocupantes de las islas contraría toda la política que Argentina desplegó en torno a Malvinas históricamente", dijo a Sputnik el analista internacional Rodrigo Ventura de Marco.Según el experto, "estamos ante un retroceso en la disputa que lleva décadas, y que quizás sea lo más parecido a una política de Estado que logró sostener Argentina durante su historia. Este reclamo es irrenunciable para el país".Horizonte adversoPara Ventura de Marco, los sucesivos avances y retrocesos que la causa Malvinas ha sufrido desde el inicio de la disputa responden a una asimetría de poder entre Londres y Buenos Aires. Sin embargo, el experto remarcó que "no podemos desatender el impacto que tienen los gestos de la política local. Por ejemplo, la mera idea de deslizar que puede caber el principio de autodeterminación de los pueblos sienta un precedente muy difícil para el objetivo argentino".Sin embargo, el analista remarcó que "sigue valiendo la pena la presión internacional que el país supo cosechar en distintos organismos. La vía diplomática es la única eficaz, lo cual no implica a renunciar a cualquier herramienta de la cual disponga el Estado para lograr avances en la materia".

