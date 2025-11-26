https://noticiaslatam.lat/20251126/una-deuda-de-la-democracia-que-fuerzas-armadas-debera-liderar-el-militar-designado-por-milei-1168832102.html

"Una deuda de la democracia": ¿qué Fuerzas Armadas deberá liderar el militar designado por Milei?

"Una deuda de la democracia": ¿qué Fuerzas Armadas deberá liderar el militar designado por Milei?

La decisión del presidente argentino, Javier Milei, de colocar al jefe del Ejército, Carlos Presti, al frente del ministerio de Defensa reabre una discusión que excede la rotación del Gabinete. Se trata de la primera vez que un militar queda al frente de las Fuerzas Armadas tras el fin de la última dictadura que vivió Argentina (1976-1983). Sin embargo, la decisión expone el virtual "abandono" al cual fueron sometidas las Fuerzas Armadas y sus integrantes en las últimas cuatro décadas.La decisión del mandatario argentino responde a necesidades institucionales. Tanto el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, como su par de Seguridad, Patricia Bullrich, debieron renunciar para asumir sus respectivas bancas en el Congreso, tras ser electos en las últimas elecciones legislativas en el marco del contundente triunfo del oficialismo.Si bien ese consenso —centrado en la conducción civil del aparato militar, responsable de crímenes de lesa humanidad— fue considerado necesario para garantizar la subordinación militar a las instituciones, a su vez tuvo efectos duraderos sobre el presupuesto y la planificación. Durante décadas, Defensa quedó relegado en la agenda estatal y perdió peso frente a otras prioridades. La inversión cayó de manera sostenida y las Fuerzas Armadas ingresaron en un ciclo de desinversión que impactó en salarios, equipamiento e infraestructura.El resultado es visible: cuarteles con mantenimiento mínimo, material envejecido y capacidades operativas reducidas. Argentina mantuvo uno de los presupuestos militares más bajos de la región como proporción del producto interno bruto (PIB), lo que afectó la disponibilidad de aviones de combate, la frecuencia del patrullaje naval en el Atlántico Sur y la renovación de vehículos del Ejército, muchos de ellos con décadas de uso.La Fuerza Aérea enfrenta limitaciones severas, con aparatos cuya vida útil está estirada al extremo y que requieren programas de modernización costosos. La Armada opera con medios restringidos y con astilleros que avanzaron de forma irregular en proyectos de actualización. En el Ejército, la movilidad terrestre se mantiene por debajo de los estándares regionales, pese a algunos avances puntuales.El deterioro también alcanzó al personal. Los salarios de la tropa profesional quedaron retrasados frente a la inflación durante largos periodos, lo que impulsó retiros anticipados y pérdida de cuadros técnicos. Dicho retroceso impacta incluso en la salud: el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) acumula deudas y presenta dificultades para garantizar cobertura en varias provincias, lo que agrava el malestar interno de la estructura.La conducción civil de Defensa, aunque central e impostergable para la vida democrática en un país que sufrió seis golpes de Estado en el siglo XX, quedó debilitada en múltiples gobiernos, que priorizaron otras áreas y delegaron a las fuerzas un rol acotado y sin hoja de ruta.El giro ocurre en paralelo a un proceso de reequipamiento inescindible del alineamiento internacional adoptado por la Casa Rosada. El Gobierno argentino incorporó 24 cazas F-16, provenientes de Dinamarca con aval de Washington, y avanzó en la compra de blindados 8x8 de origen estadounidense. Ese acercamiento fue acelerado mediante una serie de guiños de Buenos Aires hacia la Casa Blanca, que llegaron a su punto cúlmine cuando Milei habilitó la práctica de ejercicios militares de tropas estadounidenses.La designación del nuevo ministro es, en ese marco, un reconocimiento implícito de la urgencia por recomponer un sistema debilitado por el impacto histórico de la dictadura y, por décadas, de abandono democrático. No obstante, el nombramiento catalizó un acalorado debate en la política argentina, aún sensibilizada por el accionar de las Fuerzas durante el terrorismo de Estado.Una historia soslayada"La política que desplegó la democracia fue de vaciamiento de poder de las Fuerzas Armadas. Al principio lucía correcta, en virtud de la dictadura, pero nunca se la reemplazó por una política adecuada. Es una deuda de la democracia", dijo a Sputnik Guillermo Caviasca, doctor en Historia especializado en historia militar.El diagnóstico fue compartido por Rodrigo Ventura de Marco, politólogo especializado en Defensa, quien afirmó que "la politización de qué hacer con las Fuerzas Armadas ha sido perjudicial para el sistema de defensa argentino". A su juicio, "la clase política y la conducción civil no supo qué hacer" con un gremio atravesado por los alzamientos de las décadas de 1980 y 1990.Para Ventura, ese deterioro se agravó con la asociación automática entre militares y delitos de lesa humanidad. "Creo que hoy las FFAA se hallan en un estado paupérrimo, lamentablemente, han tenido décadas de desmantelamiento", advirtió.Caviasca mencionó que el problema ya no es solo material sino estratégico. "La defensa nacional es un factor fundamental en la soberanía de cualquier Estado" y el país sudamericano llega a esta discusión "sin una política de Estado destinada a robustecer" este ámbito.El debate postergadoFrente a la llegada de un militar a la cartera de Defensa, Caviasca rechazó una objeción de principio."No veo motivos para que Pestri no pueda ser ministro. El requisito debería ser la idoneidad, no el cargo que ocupaba antes", ponderó.Ambos coinciden en que el rearmado actual parte de un piso muy bajo. "Lo que pasa en Argentina queda muy expuesto en virtud de lo que sucede en Brasil y Chile. Nuestro país quedó muy por detrás en la capacidad militar respecto al resto de la región", apuntó Caviasca.La incorporación de nuevos equipos no borra ese atraso. Ventura recuerda que "hasta la incorporación de los F-16, Argentina carecía de capacidades supersónicas en el plano aeroespacial (...). Son más deudas las que tienen los gobiernos democráticos que aciertos respecto a la defensa", resume.En este contexto, Caviasca destaca que el riesgo del alineamiento acérrimo detrás de Estados Unidos es perder la independencia en materia de defensa. Ventura coincidió al subrayar que las nuevas adquisiciones "van a depender de la voluntad del Poder Ejecutivo y de los medios presupuestarios".

