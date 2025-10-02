https://noticiaslatam.lat/20251002/vulnera-la-soberania-argentina-autoriza-el-ingreso-de-tropas-de-estados-unidos-para-ejercicios-1167087914.html

"Vulnera la soberanía": Argentina autoriza el ingreso de tropas de Estados Unidos para ejercicios militares

"Vulnera la soberanía": Argentina autoriza el ingreso de tropas de Estados Unidos para ejercicios militares

02.10.2025

Milei aprobó por decreto el ingreso de fuerzas estadounidenses para llevar a cabo maniobras militares en suelo argentino. Sin pasar por el Congreso —tal como prevé la Constitución nacional—, el Ejecutivo autorizó esta acción, apenas una semana después de que el presidente de la nación norteamericana manifestara públicamente su apoyo al libertario.Concretamente, el decreto 697/2025 especifica que desembarcarán 30 marines de la Guerra Especial Naval estadounidense entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre. Lo harán en las bases navales de Ushuaia (en la provincia de Tierra del Fuego), así como en Mar del Plata y Puerto Belgrano (ambas en el sur de Buenos Aires).Si bien la Casa Rosada reconoció que la facultad para habilitar el ingreso de tropas extranjeras es exclusiva del Congreso, justificó su accionar planteando que "la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional", a pesar de que no precisó la razón de la excepcionalidad referida.Además, el Ejecutivo advirtió que la mera posibilidad de que no se llevaran a cabo dichos ejercicios podría "afectar significativamente el adiestramiento" de las fuerzas locales y diezmar el grado de cooperación militar con otros países. El planteo no es casual: con la firma del decreto presidencial, la Comisión Bicameral Permanente del Congreso tiene diez días hábiles para expedirse sobre su validez. Cabe remarcar que en las últimas semanas la oposición logró voltear diversos vetos y decretos, reuniendo más de dos tercios de los votos.La habilitación a las tropas estadounidenses fue anunciada apenas una semana después de que Trump expresara públicamente su apoyo al Gobierno argentino, lo cual sembró interrogantes en torno a si el ingreso de las fuerzas extranjeras constituía la contracara del acuerdo.Consultado acerca de las posibles exigencias de la Casa Blanca, Javier Milei aclaró: "a mí no me hablaron de eso". En declaraciones televisivas, el mandatario agregó que la manifestación de su homólogo estadounidense "es un apoyo geopolítico" y desmintió que Washington estuviera planteando una interrupción del swap con China. "Es falso", aseguró.No obstante, los últimos movimientos de altos funcionarios de Washington sembraron interrogantes. En 2024 la generala Laura Richardson —entonces jefa del Comando Sur— visitó Argentina y, en ese marco, deslizó la idea de montar una base naval "conjunta" en el sur del país. El interés de Estados Unidos en avanzar en aquel sentido fue refrendado por el sucesor de Richardson, el almirante Alvin Hosley, quien viajó a Buenos Aires en abril de este año.Un vínculo asimétrico"Estos ejercicios militares, al igual que el intento de montar una base naval en el sur del país, reflejan el grado de desnacionalización de la orientación de las Fuerzas Armadas argentinas. Está perfecto que haya interoperabilidad entre los países, pero no que se organice la planificación en torno al interés de uno de ellos", expresó el experto."No es nuevo que haya ejercicios militares, es algo previsto en todos los países. Lo que sí es grave es que esto no tenga la aprobación del Congreso, porque da cuenta de que no se trata de una política de Estado sino del interés puntual de un Gobierno, que ha basado su alineamiento en los intereses partidarios y no los nacionales", remarcó el investigador.El debate excede lo estrictamente militar. Consultado por Sputnik, el analista internacional Juan Venturino remarcó que "hay un componente institucional fuerte". Para el investigador, el aval del Congreso "es el que legitima este tipo de acuerdos porque les da un respaldo del arco político en general: si el presidente lo pasa por encima, termina generando un costo interno que podía evitar, porque tranquilamente esto podría haber sido autorizado antes".¿El precio del apoyo?Si bien el Milei desmintió cualquier tipo de exigencias explícitas desde la Casa Blanca, los analistas consultados se mostraron escépticos al respecto. En ese marco, las presiones desde Norteamérica podrían exceder el plano militar. "El rumbo que ha tomado el Ministerio de Defensa, y el Gobierno en general, es de un seguidismo pocas veces visto. El vínculo con Estados Unidos, pero también con Israel, se explica en gran medida por afinidad personal del presidente más que por la tradición diplomática", agregó Schulz.Al respecto, Venturino destacó que "Argentina se ha constituido como un país históricamente neutral en el escenario internacional, lo que le ha dado una importante legitimidad a la hora de mediar en conflictos. Si sigue este rumbo, el Gobierno puede poner en riesgo ese reconocimiento".

