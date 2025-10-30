https://noticiaslatam.lat/20251030/reportan-que-la-adopcion-de-la-ia-en-grandes-empresas-de-eeuu-ha-provocado-miles-de-despidos-1168014645.html

Reportan que la adopción de la IA en grandes empresas de EEUU ha provocado miles de despidos

Una nueva normalidad laboral está emergiendo en Estados Unidos, marcada por la desaparición de decenas de miles de puestos de trabajo de oficina en las corporaciones más grandes del país, declara el medio. Empresas como Amazon, que planea eliminar hasta el 10% de su fuerza laboral corporativa, United Parcel Service (UPS), que ha recortado cerca de 14.000 puestos gerenciales, y Target, que despidió a 1.800 empleados, están enviando a trabajadores experimentados y jóvenes a un mercado laboral estancado.Esta ola de recortes está impulsada, en gran medida, por la creciente adopción de la inteligencia artificial (IA) por parte de las empresas. Los ejecutivos esperan que la IA se encargue de una parte significativa del trabajo que antes realizaban los empleados, a menudo en puestos bien remunerados. Además de la tecnología, los inversores están presionando a las direcciones ejecutivas para que operen con mayor eficiencia y con menos personal, lo que, junto con la incertidumbre comercial causada por la política de aranceles y los mayores costos, contribuye a la ralentización de las contrataciones.El resultado es un panorama precario para los trabajadores, dictamina el medio, con menos oportunidades de trabajos bien remunerados que se esperaba que sostuvieran a las familias y financiaran jubilaciones. A medida que las reestructuraciones se suceden, la confianza en encontrar un buen empleo ha disminuido y los despedidos ingresan a un mercado donde dos millones de personas han estado desempleadas por 27 semanas o más. El impacto personal de esta crisis se refleja en historias que el artículo narra como la de Chris Reed, un vendedor de tecnología de 33 años que, tras ser despedido, aplicó a más de 1.000 puestos sin éxito. Para cubrir los gastos esenciales, se vio obligado a vaciar su plan de ahorro para la jubilación, vender acciones, criptomonedas y coleccionables. Eventualmente, aceptó un trabajo como vendedor de coches que requiere un viaje diario de dos horas o más y está mal remunerado.Curiosamente, mientras que los puestos de oficina son eliminados, las oportunidades laborales están creciendo en sectores de trabajo manual, apunta el medio. Las empresas advierten de escasez de empleados en oficios, atención médica, hotelería y construcción, lo que contrasta con la pausa en la contratación de consultores y gerentes, y los despidos en el comercio minorista y las finanzas. La IA ya se está implementando para tareas de contabilidad y monitoreo de fraudes, lo que señala un cambio fundamental en la demanda laboral.Ante este fenómeno, el diario concluye que lo que antes era un puesto estable y una aspiración profesional—posiciones que requerían títulos universitarios y prometían una trayectoria corporativa—ahora resulta una "bomba de tiempo" para los empleados. Economistas afirman en la nota que los empleos mejor pagados que requieren un título de licenciatura son los más expuestos a la IA, lo que tensa el mercado tanto para los trabajadores con experiencia que buscan reubicarse como para los recién graduados que intentan ingresar por primera vez en un entorno de debilitamiento de las contrataciones.

