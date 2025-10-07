Ausencia de autocrítica en el libro de Kamala Harris "refleja que la ceguera demócrata continúa"

https://noticiaslatam.lat/20251007/ausencia-de-autocritica-en-el-libro-de-kamala-harris-refleja-que-la-ceguera-democrata-continua-1167213914.html

El libro de memorias de Kamala Harris, publicado el 23 de septiembre en EEUU, relata su breve y tumultuosa campaña presidencial luego que el entonces presidente Joe Biden quedara fuera de carrera tras su desastroso debate contra Donald Trump, que evidenció el notorio declive físico y cognitivo del hasta ese momento candidato demócrata.El libro no contiene grandes revelaciones, más allá de confirmar la mala relación de Harris con el presidente Biden, su esposa Jill y el equipo del mandatario en la Casa Blanca, a los que acusa de no defenderla nunca y darle tareas deliberadamente perjudiciales para su imagen, como la crisis migratoria.Sin embargo, el texto llama la atención porque carece casi completamente de autocrítica con respecto a las causas que llevaron a su rival, Donald Trump, a ganar cómodamente (el republicano se impuso en los siete "estados bisagra", algo inédito en las contiendas presidenciales del siglo XXI en EEUU).El libro está estructurado como una cuenta regresiva desde que Biden le comunica que se baja hasta el día de las elecciones y, desde el mismo título (107 días), Harris busca dejar en claro que la razón de su derrota está estrictamente vinculada al poco tiempo que tuvo para hacer campaña, a la que llama una y otra vez "la campaña más corta de la era moderna".Convenientemente, la exfuncionaria evita hacer mención de qué escenario inesperado fue provocado por los esfuerzos de su propia Administración y la maquinaria demócrata para ocultarle a los estadounidenses el verdadero estado físico y mental de Biden, hasta que el fatídico debate contra Trump de junio del 2024 lo expuso en toda su decadencia.En ese sentido, la otra gran justificación invocada por Harris a lo largo del texto para explicar su derrota es la impopularidad del entonces presidente Biden, pero siempre dejando en claro que no era tanto que las políticas de su Administración fueran malas, sino que no podían ser bien comunicadas.En ese sentido, relata que fue relegada por la Casa Blanca a un rol secundario y el presidente Biden evitaba hablar con la prensa o los votantes y, por lo tanto, "el mensaje demócrata" no lograba conectar con la ciudadanía.Por ello, resulta revelador que el comienzo del libro, que narra sus primeras horas para asegurar la nominación luego que Biden le anuncia que no buscará la reelección, Harris admite que su lógica para ser coronada como la abandera demócrata es que ella "ya tiene una relación previa con los principales donantes" y que debido a sus contactos en Hollywood y Sillicon Valley (Harris nació e hizo toda su carrera política en California, donde ambos enclaves se ubican), podrá atraer a celebridades como Ophah Winfrey o Beyonce para que hagan campaña con ella.Es decir, Harris admite en el libro lo que era claro para cualquiera que siguió con atención su fallida campaña del 2024: las ideas para ayudar a los ciudadanos y a la clase trabajadora no eran parte de la ecuación demócrata para atraer el voto ni para gobernar, y el principal insumo de su candidatura eran las celebridades en sus mítines y el dinero recaudado a partir de los lazos del establishment demócrata con la elite financiera, mediática y tecnológica.La nueva HillaryPara José Luis Romano, internacionalista egresado de la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR), la falta de autocrítica de Harris sobre los errores de su estrategia electoral y su campaña son indicativas de un problema mayor.Para el experto, Harris podría haber aprovechado la publicidad que obtendría con el libro para señalar que entendía que la falta de políticas claras o audaces sobre cómo pensaba ayudar a la gente le pudo haber costado muchos votos, igual que el apoyo irrestricto de la Administración Biden al actuar de Israel en Gaza."Esto la hubiese puesto en el mismo grupo que políticos como Alexandria Ocasio-Cortez o Zohran Mamdani [candidato demócrata socialista a la alcaldía de Nueva York], que tienen una visión más progresista y más crítica del establishment de su partido", señaló.Sin embargo, Harris eligiendo hundirse aferrada al neoliberalismo bélico que le hizo perder las elecciones, "se ubica como la sucesora de Hillary Clinton, es decir, una representante de la vieja guardia demócrata que ya no es atractiva para los votantes pero que seguirá ocupando un lugar porque es valiosa como lobista", añadió.Una oportunidad perdidaEn un mismo sentido, Damian Bio, internacionalista egresado de la Universidad de Palermo, le dijo a este medio que la negativa de Harris de querer imprimir una imagen distinta a los demócratas tras la derrota electoral e insistiendo en la defensa de los presuntos "logros" del Gobierno de Biden, representa una señal de alarma para los demócratas de cara a las próximas elecciones.Para Bio, Harris perdió una oportunidad de contar lo que realmente vio entre bambalinas en la Casa Blanca con respecto al ocultamiento de la salud de Biden, lo que podría haber sido un atrasado, pero importante servicio público a la transparencia y al registro de la historia, y en su lugar prefirió ajustar cuentas con los asesores de Biden y seguir adulando a los millonarios donantes de siempre del Partido Demócrata."De cierta manera, más que una autopsia, el libro es una serie de excusas, y tiene el involuntario efecto de recordarle a los votantes sobre la falta de ideas del Partido Demócrata, su hipocresía ideológica, y que su único compromiso es con las elites", añadió".

