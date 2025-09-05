https://noticiaslatam.lat/20250905/la-visita-de-rubio-a-ecuador-esta-estrictamente-focalizada-en-las-prioridades-estadounidenses-1166153829.html

La visita de Rubio a Ecuador estuvo "estrictamente focalizada en las prioridades estadounidenses"

La visita de Marco Rubio a Ecuador y los acuerdos anunciados en materia de seguridad y refugiados dejarán pocos beneficios para el país sudamericano, señalaron... 05.09.2025

La visita del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, a Ecuador culminó con la promesa de Washington de asistir al país sudamericano con casi 20 millones de dólares para el combate a grupos criminales, la posibilidad latente de una base militar estadounidense en territorio ecuatoriano y hasta un posible acuerdo para que Ecuador reciba a refugiados enviados desde EEUU.En efecto, entre los resultados concretos del encuentro aparece el compromiso del Departamento de Estado de entregar a Ecuador unos 13,5 millones de dólares para luchar contra grupos criminales y 6 millones extra para la adquisición de drones destinados a la Armada del Ecuador.En rueda de prensa luego de entrevistarse con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y su canciller, Gabriela Sommerfeld, Rubio también anunció que EEUU incluirá a dos de los grupos criminales más peligrosos de Ecuador, Los Choneros y Los Lobos, en la lista de "Organizaciones Terroristas Extranjeras".A pesar de que se trata de un tema prioritario para Noboa —al punto de convocar a una consulta popular para modificar la Constitución—, Rubio no profundizó demasiado en relación a la posibilidad de instalar una base militar estadounidense en territorio ecuatoriano. "Si nos invitan lo vamos a considerar", se limitó a decir.La experta recordó que los últimos tres gobiernos ecuatorianos —Lenín Moreno (2017-2021), Guillermo Lasso (2021-2023) y el actual de Noboa— han asumido "compromisos muy intensivos con EEUU", suscribiendo sucesivos acuerdos de "cooperación", especialmente en materia de seguridad. En ese sentido, apuntó que la visita de Rubio puede ser una demostración de que, en el actual contexto geopolítico, Washington busca "comprometer más" a Quito en sus planes para la región.En ese sentido, León remarcó que la política exterior de Noboa se ha basado casi exclusivamente "en el afianzamiento de una sola relación bilateral con EEUU", por lo que el actual Gobierno ecuatoriano no tendrá problemas en adaptarse a los planes que la Casa Blanca. "Si la agenda de EEUU para Ecuador es darle al país un papel en la llamada seguridad y defensa de la región, eso es lo que el Gobierno de Ecuador va a asumir y profundizar", explicó.Compromisos grandes, fondos pequeñosTambién consultada por Sputnik, la investigadora del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) Ariel Merino Almagro coincidió en que el interés estadounidense en Ecuador está lejos de buscar "una relación simétrica" con el país sudamericano.Como ejemplo, Merino Almagro citó lo escasas que pueden resultar las ayudas económicas presentadas "con entusiasmo" por el funcionario estadounidense en comparación con las necesidades del país. La experta recordó que solo con el 3% de aumento de IVA que Noboa decretó en 2024 para financiar la lucha contra los grupos armados, el Estado ecuatoriano recauda más de 1.000 millones de dólares anuales, por lo que los casi 20 anunciados por EEUU quedan "bastante relegados".La misma cifra también se empequeñece al compararla con los 103 millones de dólares que Washington envía a Colombia y que incluso solían ser más en años anteriores. "Finalmente es una contribución bastante baja para abarcar todo lo que dicen que quieren abarcar", señaló.Merino Almagro señaló que los 6 millones de dólares destinados a drones es planteada únicamente como "un capital inicial" para adquirir los dispositivos y no como un programa a largo plazo. Por eso, advirtió que "si no existe inversión para capacitación de personas y no hay fondos para mantenimiento, van a quedar obsoletos en años o meses".En el mismo sentido, planteó la incongruencia entre el interés estadounidense de que Ecuador reciba a refugiados derivados desde EEUU y el recorte en los fondos internacionales que destinaba a este tipo de acuerdos, tanto desde la ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) como desde la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).Para Merino Almagro, "desde lo económico, Ecuador no se encuentra en condiciones de recibir a refugiados", por lo que si acepta un acuerdo de esta naturaleza debería asegurarse "la restitución total de los fondos" que anteriormente recibía para este tipo de acuerdos de cooperación, al tiempo que debería ser exonerado de los aranceles dispuestos por Washington en los últimos meses.León, por su parte, cuestionó que el Gobierno de Noboa no aproveche el interés estadounidense para tratar temas de migración para "defender" a los migrantes ecuatorianos que sufren "persecución" de parte de las autoridades migratorias estadounidenses. "EEUU está proponiendo que Ecuador se haga cargo de refugiados que son descartados por ellos y el Gobierno ecuatoriano está muy anuente mientras los migrantes de Ecuador son discriminados y deportados de manera no muy respetuosa", reclamó.

