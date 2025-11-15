https://noticiaslatam.lat/20251115/el-gobierno-de-ecuador-se-juega-la-gobernabilidad-en-el-referendum-y-la-consulta-popular-considera-1168484236.html

El Gobierno de Ecuador "se juega la gobernabilidad" en el referéndum y la consulta popular, considera experto

Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados este 16 de noviembre a las urnas para opinar sobre iniciativas que incluyen tanto una reforma...

Ecuador cierra la carrera hacia una votación que podría redefinir su arquitectura política e institucional. En este ejercicio se abordarán temas centrales tanto de la política interna como de la defensa nacional: la reinstalación de bases militares extranjeras, el financiamiento de los partidos, la reducción del Congreso y la posible convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar su Carta Magna.Estas consultas se inscriben en un contexto de fuerte polarización y bajo un clima signado por la inseguridad. El Gobierno de Daniel Noboa, principal impulsor del "Sí", sostiene que los cambios son necesarios para recuperar la gobernabilidad y modernizar el Estado. Sus críticos, -donde resalta el Movimiento Revolución Ciudadana y la excandidata presidencial Luisa González- alertan que las reformas podrían concentrar poder en el Ejecutivo y desplazar contrapesos institucionales que han marcado la vida democrática ecuatoriana.La primera pregunta acaso sea de las más trascendentales: Noboa propone eliminar la prohibición constitucional vigente desde 2008 que impide la presencia de bases militares extranjeras en el país. Para el oficialismo, la cooperación internacional sería clave en la lucha contra el narcotráfico, flagelo que crecientemente azota a la sociedad ecuatoriana. La oposición denuncia que se trata de un retroceso en materia de soberanía que revive la memoria de la base estadounidense cerrada en 2009 tras amplia presión social.En un gesto simbólico de magnitud, días antes de la elección Noboa recorrió las localidades de Manta y Salinas —ciudades portuarias sobre la costa del Pacífico—, posibles ubicaciones en donde podría asentarse una eventual base estadounidense. No acudió solo: el presidente estuvo acompañado por la secretaria de Seguridad del Gobierno norteamericano, Kristi Noem.El segundo casillero que deberán completar los electores remite a la propuesta de eliminar el financiamiento estatal de los partidos políticos. El Ejecutivo esgrime que la iniciativa reduciría considerablemente el costo fiscal y promovería eficiencia entre los espacios. Los críticos, por su parte, sostienen que dejar sin recursos públicos a las organizaciones reforzará la influencia de grandes donantes privados, debilitando la competencia electoral y aumentando la desigualdad entre fuerzas políticas.El tercer punto plantea reducir a la mitad el tamaño de la Asamblea Nacional, pasando de 151 a 73 legisladores. En este caso, el partido de Noboa alega que el esquema actual produce distorsiones en la representación y empantana la agilidad parlamentaria deseable. Los detractores a la propuesta subrayan que la disminución de escaños podría afectar la pluralidad política y la voz de provincias densamente pobladas como Guayas, Pichincha y Manabí.La cuarta pregunta es la de mayor impacto a nivel institucional: los ecuatorianos deberán expedirse sobre la necesidad de redactar una nueva Constitución. En este punto, Noboa plantea que la Carta Magna vigente, aprobada en 2008 durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), ya no responde a las urgencias del país sudamericano. Al respecto, hay cuestionamientos en torno a que el proceso podría abrir la puerta a una ampliación del poder presidencial en detrimento de otras instituciones republicanas.Cierran las campañas por el "Sí" y el "No"La campaña cerró con fuerte intensidad. Noboa obtuvo licencia de la Asamblea para hacer proselitismo por el "Sí", mientras que la oposición referenciada en Correa, junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otros movimientos llaman a rechazar todas las propuestas. Las largas semanas de protestas indígenas por el alza del precio del diésel tras la eliminación de los subsidios estatales también incrementaron el clima de tensión, con denuncias de represión y un saldo de heridos y detenidos que marcó la previa electoral.Más allá de la esperada oposición del correísmo y movimientos sociales, el Gobierno de Noboa ha comenzado a delinear un nuevo adversario: la Corte Constitucional, que en los últimos meses anuló diversas leyes tramitadas con carácter urgente alegando excesos en la recurrencia a instrumentos extraordinarios como el estado de excepción. Según el Ejecutivo, el tribunal busca trabar reformas clave en materia de seguridad.La elección es seguida de cerca por la comunidad internacional y, sobre todo, por Estados Unidos, que se mantiene expectante ante la posibilidad de reinsertar sus bases en el país sudamericano en medio de su avance militar en la región. Mucho más que una consulta"Estamos en un escenario altamente polarizado de cara a la elección", resume el profesor Jairon Merchán, economista por la Universidad Politécnica del Litoral, con especialización en Teoría y Política Económica. El especialista advierte que la consulta llega con un electorado dividido y presionado por la crisis de seguridad. Según explica, el Gobierno enfrenta un desgaste significativo tras las protestas por el alza del diésel, un episodio que "golpeó mucho a la imagen del Gobierno". Merchán subraya que la fortaleza del oficialismo no es tan sólida como sugiere la aprobación presidencial.Esta mirada es compartida por Alejandro Calderón, analista político ecuatoriano, quien dijo a Sputnik que "hay mucha incertidumbre sobre los resultados, incluso en un contexto donde las encuestas muestran un escenario favorable al Gobierno". El experto recordó que una parte sustantiva del electorado aún no conoce el contenido detallado de las reformas, lo que vuelve menos predecible el comportamiento en las urnas.Calderón coincidió en que la aprobación inicial "supera el 55%", pero advierte que el oficialismo se enfrenta a un electorado volátil. Para Merchán, la fragilidad es compartida. "Ni oficialismo ni oposición deberían imponerse por una abrumadora mayoría", una señal que anticipa un resultado ajustado y políticamente demandante.En este clima, la consulta adquiere una dimensión más estratégica que estrictamente doctrinaria. "[La Administración] se juega la gobernabilidad, ya que un revés en cualquier pregunta debilitaría la autoridad del Ejecutivo", afirmó el experto.El debate de fondoPor fuera del matiz plebiscitario de la gestión de Noboa, el llamado a las urnas reviste una vital trascendencia para el Ejecutivo. "La pregunta que más le importa al Gobierno es la cuarta: la de la reforma constitucional", destacó Merchán, quien agregó que una eventual Asamblea Constituyente podría abrir un "proceso de rediseño institucional profundo".Sin embargo, el consultor advirtió que el oficialismo está lejos de tener la mayoría calificada necesaria para controlar ese órgano y conducir el debate sin contrapesos. El experto remarcó que "una reforma constitucional exigiría dos tercios de los votos" y que, en el escenario actual, la oposición tendría capacidad de veto.Según el analista, el Ejecutivo enfrenta el riesgo de "activar un proceso que luego no pueda dirigir", quedando expuesto a tensiones políticas y a un debate constituyente que podría desbordar su propio diseño inicial.A su turno, Calderón destacó los riesgos que toma el oficialismo al realizar la convocatoria. "Más del 55% aprueba las iniciativas, pero eso no garantiza que Noboa tenga la fuerza suficiente para avanzar después", señala. Para él, el Ejecutivo llega con un discurso centrado en la seguridad, pero sin una coalición legislativa capaz de sostener los cambios que busca impulsar.Ambos expertos subrayaron que el verdadero dilema no es sólo el resultado del domingo, sino el día después. Merchán recuerda que "el Gobierno se juega la gobernabilidad" y que incluso un rechazo parcial implicaría un golpe político significativo. Calderón, en tanto, añadió que la alta proporción de indecisos puede "modificar cualquier proyección previa y tensar aún más el escenario postelectoral".

