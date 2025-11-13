https://noticiaslatam.lat/20251113/que-hay-detras-de-la-convocatoria-a-la-movilizacion-dirigida-a-la-generacion-z-en-mexico-1168387671.html

¿Qué hay detrás de la convocatoria a la movilización dirigida a la generación Z en México?

El movimiento denominado "Generación Z" está inspirado los que se han registrado recientemente en países como Perú y Nepal, siendo este uno de los casos más icónicos en este tipo de movilizaciones, ya que se le adjudica a la protesta social la caída del Gobierno de KP Sharma Oli.Sin embargo, la convocatoria ha generado polémica debido a que los materiales con los que se invita a participar en la movilización en México no parecen haber sido hechos por jóvenes, lo que ha provocado dudas sobre si realmente dicho sector ha decidido movilizarse en contra del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.¿Generación "profundamente individualista"?Definir qué jóvenes entran en la categoría de la generación Z es difícil dado que no existe un parámetro científico o mundialmente aceptado para realizar una esquematización generacional.Generalmente se trata de personas nacidas entre 1997 y 2012 que, a diferencia de los llamados millennials, crecieron en un ambiente totalmente digitalizado y en medio de la masificación del internet y las redes sociales.En entrevista para Sputnik, Hugo Sánchez Gudiño, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincide con esta descripción y considera que se trata de jóvenes "extremadamente individualistas", sin compromisos sociales o a largo plazo.Enrique Pérez Reséndiz, integrante del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM, coincidió en diálogo para este medio en que esta generación tiene tendencias más consumistas, pero considera que esto también forma parte de un fenómeno derivado de que crecieron en un ambiente muy digital, que los impulsa a hacer de la vida personal algo de conocimiento público.Andrea Montes, estudiante universitaria de 21 años, forma parte de los más de 31 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años que viven en México y representan el 28% de la población total, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ella reconoce para esta publicación que sus congéneres tienden a ser consumistas e incluso considera que les preocupa conseguir un trabajo únicamente para poder comprar lo que esté de moda y les dé status en redes sociales.Por su parte, Isis López, estudiante de preparatoria de 18 años, cree que su generación piensa, principalmente, en estudiar y viajar porque "no tienen aspiraciones de conseguir un trabajo bueno".Visión política de los jovenesAunque en el imaginario colectivo existe la idea de que esta generación es apolítica, también existen corrientes que piensan que se trata de una generación mucho más conservadora que la anterior, como una especie de respuesta a las ideas "progresistas" que sus antecesores impulsaron, sobre todo en cuestiones relacionadas a la familia.En su encuesta de jóvenes en México realizada en 2019, el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica señala que, entre las personas de 15 a 29 años, la familia es lo más importante con un 58,3% de preferencia, seguido de la salud, con 57,7%.Ambas jóvenes estudiantes entrevistadas por Sputnik declararon que esta percepción es más un mito que una realidad y afirmaron que, al menos entre su círculo de amigos más cercano, son incluso más abiertos que las generaciones anteriores.El doctorante en Ciencias Sociales Enrique Pérez Reséndiz considera que, más que apolíticos, los jóvenes de la generación Z tienen dos características muy bien definidas: el acceso masivo a redes sociales y la desafiliación institucional.En este sentido, piensa que la percepción de ser seres apolíticos, en realidad, tiene que ver con el hecho de que los jóvenes buscan nuevas formas de organización política que salen del marco partidista tradicional o de las estructuras a las que otras generaciones estaban acostumbradas."Los jóvenes no están interesados en la política institucional, en la política tradicional, en esta estructura partidista que se puede expandir hasta lo electoral, y lo que más bien estos jóvenes y otros están ensayando nuevas formas de acción política, de colectividades y de incidencia en el espacio público que tienen que ver más con lo espontáneo, con lo flexible, con lo performático", sostiene Pérez Reséndiz.Las estudiantes entrevistadas reconocen que hablar de política o religión no es algo común en sus círculos cercanos y, cuando llega a ser un tema de conversación, es porque en los medios o redes sociales hay temas de coyuntura relacionados con la inseguridad.Ambas coinciden en que existe un sentimiento de apatía porque creen que la acción individual no tiene injerencia en lo colectivo. La consultora YouGov, en una encuesta realizada en agosto de 2023, refiere que el 54,9% de los jóvenes de entre 18 y 24 años cree que no pueden hacer algo efectivo para cambiar su realidad política y social.¿Una marcha de la juventud?La convocatoria a la marcha de la generación Z ha sido respaldada por diferentes actores y grupos de la oposición política mexicana, lo que para muchos de sus críticos es una señal de que la movilización no es orgánica.A esto se suma que, a diferencia de movimientos como el #YoSoy132, la campaña se lanzó casi de manera coordinada en diferentes cuentas vinculadas a dichos sectores, sumado a que el hipervínculo que se compartió para dar más información sobre la movilización tenía enlaces para firmar peticiones virtuales para defender al Instituto Nacional Electoral (INE), una consigna adjudicada a la llamada Marea Rosa, también impregnada con tintes partidistas.Sobre la convocatoria, Isis López reconoce que no estaba enterada de la movilización, pero sostiene que ella, generalmente, no está informada de este tipo de temas. Por su parte, Andrea Montes comentó que sí ha visto mucha información sobre la marcha en algunas redes sociales y, si bien reconoce que la convocatoria no parece ser orgánica y venir de la juventud, cree que la situación de violencia en el país amerita la participación.Hugo Sánchez Gudiño, doctor en Ciencias Sociales especializado en movimientos estudiantiles y políticos, considera que la marcha de la generación Z tendrá el mismo efecto que tuvo la convocatoria para replicar en México el movimiento de los Chalecos Amarillos, es decir, una mala copia que no tiene en realidad apoyo popular.En contraste, el maestro Enrique Pérez Reséndiz piensa que la convocatoria es auténtica y está siendo aceptada por la juventud mexicana ya que son "evidentemente una respuesta casi natural ante escenarios de incertidumbre, de precariedad, de violencia" y, en este tenor, considera que la presidenta debería prestar atención al desencanto de la juventud y no minimizarlo.

méxico, sociedad, política, 💬 opinión y análisis