México formará a jóvenes en IA: "Vamos a hacer del país una potencia científica y tecnológica"

En el marco de la inauguración del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló que los esfuerzos en... 07.11.2025

Lo presentado este 6 de noviembre por el Gobierno federal se trata de un centro enfocado a la enseñanza digital entre los jóvenes mexicanos. En un inicio, las clases serán impartido de forma presencial; sin embargo, la idea es que los cursos y certificaciones estén abiertas a todo el público en la plataforma SaberesMX. "La escuela pública de IA y código más grande del continente"Esta iniciativa de formación digital tendrá presencia en el plantel Tláhuac del TecNM y se extenderá por Mérida, Tijuana, Morelos, Puebla, Morelia, Oaxaca, Tamaulipas y Nayarit. Durante su participación, José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dijo que se trata de la primera escuela pública en su tipo, la cual señaló que forma parte del plan gubernamental para la fabricación nacional de ciencia y tecnología.El funcionario detalló que las inscripciones están abiertas desde este 6 de noviembre y hasta el 6 de diciembre. Las clases comenzarán en enero de 2026 y la primera generación, que se prevé estará compuesta por 10.000 estudiantes, egresará en junio del próximo año, mientras que la segunda saldrá en noviembre y estará compuesta por 15.000 personas. Una iniciativa pública... y privada Si bien la escuela de profesionalización de IA contará con recursos públicos por medio de los institutos tecnológicos nacionales, el proyecto también incluye a la iniciativa privada, pues el curso está respaldado por empresas como Amazon, Google y Microsoft, entre otras. El curso contará con 20 trayectos de especialización, enfocados a cinco áreas de conocimiento: Inteligencia Artificial, Análisis de Datos, Nube, Java y Ciberseguridad y los egresados contarán con una certificación pública por parte de Infotec / TecNM y de las principales empresas de tecnología.Durante su discurso, la mandataria señaló que en los próximos días se presentará "un proyecto muy grande" que se llama "México, país de innovación", una iniciativa que buscará, dijo, incentivar desarrollos y tecnología propia.

