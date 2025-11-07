México formará a jóvenes en IA: "Vamos a hacer del país una potencia científica y tecnológica"
© Foto : Cortesía de la Presidencia de México IA en México
© Foto : Cortesía de la Presidencia de México
En el marco de la inauguración del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló que los esfuerzos en la especialización tecnológica de miles de jóvenes van de la mano de la meta de su Gobierno de alcanzar la autosuficiencia en el sector.
"Durante muchos años, demasiados años en nuestro país, se dejó de creer en las y los jóvenes y nosotros no solamente creemos en México (…). Estamos convencidos de que con las y los jóvenes de México, si damos todas las posibilidades para que estudien para que se desarrollen, vamos a hacer de México una potencia científica, tecnológica, humanista, y hacer de México —que ya es grandioso— todavía un país más grandioso del que ya tenemos", dijo la mandataria desde el Instituto Tecnológico de Tláhuac, al oriente de la capital mexicana.
Lo presentado este 6 de noviembre por el Gobierno federal se trata de un centro enfocado a la enseñanza digital entre los jóvenes mexicanos. En un inicio, las clases serán impartido de forma presencial; sin embargo, la idea es que los cursos y certificaciones estén abiertas a todo el público en la plataforma SaberesMX.
"La escuela pública de IA y código más grande del continente"
Esta iniciativa de formación digital tendrá presencia en el plantel Tláhuac del TecNM y se extenderá por Mérida, Tijuana, Morelos, Puebla, Morelia, Oaxaca, Tamaulipas y Nayarit.
Durante su participación, José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dijo que se trata de la primera escuela pública en su tipo, la cual señaló que forma parte del plan gubernamental para la fabricación nacional de ciencia y tecnología.
"Hoy nace la escuela pública de inteligencia artificial y código más grande del continente. No hay un esfuerzo similar en todo el continente que le apueste a formar y especializar a un número tan amplio de mujeres y hombres dedicados a la tecnología", declaró.
El funcionario detalló que las inscripciones están abiertas desde este 6 de noviembre y hasta el 6 de diciembre. Las clases comenzarán en enero de 2026 y la primera generación, que se prevé estará compuesta por 10.000 estudiantes, egresará en junio del próximo año, mientras que la segunda saldrá en noviembre y estará compuesta por 15.000 personas.
"[En total] 25.000 egresados que ayuden "a la prosperidad de México", indicó.
Una iniciativa pública... y privada
Si bien la escuela de profesionalización de IA contará con recursos públicos por medio de los institutos tecnológicos nacionales, el proyecto también incluye a la iniciativa privada, pues el curso está respaldado por empresas como Amazon, Google y Microsoft, entre otras.
El curso contará con 20 trayectos de especialización, enfocados a cinco áreas de conocimiento: Inteligencia Artificial, Análisis de Datos, Nube, Java y Ciberseguridad y los egresados contarán con una certificación pública por parte de Infotec / TecNM y de las principales empresas de tecnología.
Durante su discurso, la mandataria señaló que en los próximos días se presentará "un proyecto muy grande" que se llama "México, país de innovación", una iniciativa que buscará, dijo, incentivar desarrollos y tecnología propia.
"Siempre he pensado que México es un país de innovación, que en realidad lo que no hemos podido agrupar es la posibilidad de que la innovación que se da aquí en el Tecnológico Nacional de México, en el Politécnico, en la UNAM, logre constituirse en tecnología propia, logre desarrollos tecnológicos digitales de innovación", abundó.
