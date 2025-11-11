Cárteles mexicanos emplearían a jóvenes dispuestos a morir en ataques armados

De acuerdo con la investigación, esta modalidad se ha documentado recientemente en los estados de Michoacán, Guerrero y Sonora, donde los agresores actúan sin intención de huir, enfrentándose directamente a escoltas o fuerzas de seguridad.En Uruapan, Michoacán, el alcalde Carlos Manzo fue asesinado por un joven de 17 años identificado como Víctor Manuel "N", quien disparó al menos siete veces contra la víctima con un arma calibre 9 mm. El atacante fue abatido por personal de seguridad. Autoridades confirmaron que la pistola estaba relacionada con otros ataques atribuidos a células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Otro acontecimiento ocurrió en Coyuca de Benítez, Guerrero, donde un hombre identificado como Abel 'N' asesinó al candidato opositor a alcalde José Alfredo Cabrera, durante su cierre de campaña. Pese a contar con seis escoltas privados, el agresor logró acercarse y abrir fuego antes de ser abatido. Milenio también destacó el ataque ocurrido en Guaymas, Sonora, en noviembre de 2021, cuando un grupo armado lanzó granadas y disparos contra el Palacio Municipal; uno de los atacantes murió en el lugar. De acuerdo con especialistas consultados por el medio, esta nueva forma de reclutamiento busca generar impacto inmediato y proyectar el poder de los cárteles, que emplean a jóvenes sin expectativas de sobrevivir como parte de una "estrategia de terror y control territorial". El fenómeno refleja un escalamiento en los métodos de violencia utilizados por el crimen organizado, lo que plantea nuevos desafíos a las autoridades mexicanas en materia de seguridad y prevención del reclutamiento de menores, indicó el medio.
Los grupos del crimen organizado en México han comenzado a utilizar los famosos 'sicarios suicidas' —jóvenes dispuestos a ejecutar asesinatos con plena conciencia de que probablemente serán abatidos durante el ataque—, según una investigación publicada por el medio Milenio.
De acuerdo con la investigación, esta modalidad se ha documentado recientemente en los estados de Michoacán, Guerrero y Sonora, donde los agresores actúan sin intención de huir, enfrentándose directamente a escoltas o fuerzas de seguridad.
En Uruapan, Michoacán, el alcalde Carlos Manzo fue asesinado por un joven de 17 años identificado como Víctor Manuel "N", quien disparó al menos siete veces contra la víctima con un arma calibre 9 mm. El atacante fue abatido por personal de seguridad. Autoridades confirmaron que la pistola estaba relacionada con otros ataques atribuidos a células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Otro acontecimiento ocurrió en Coyuca de Benítez, Guerrero, donde un hombre identificado como Abel 'N' asesinó al candidato opositor a alcalde José Alfredo Cabrera, durante su cierre de campaña. Pese a contar con seis escoltas privados, el agresor logró acercarse y abrir fuego antes de ser abatido.
Milenio también destacó el ataque ocurrido en Guaymas, Sonora, en noviembre de 2021, cuando un grupo armado lanzó granadas y disparos contra el Palacio Municipal; uno de los atacantes murió en el lugar.
De acuerdo con especialistas consultados por el medio, esta nueva forma de reclutamiento busca generar impacto inmediato y proyectar el poder de los cárteles, que emplean a jóvenes sin expectativas de sobrevivir como parte de una "estrategia de terror y control territorial".
El fenómeno refleja un escalamiento en los métodos de violencia utilizados por el crimen organizado, lo que plantea nuevos desafíos a las autoridades mexicanas en materia de seguridad y prevención del reclutamiento de menores, indicó el medio.
