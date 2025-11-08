https://noticiaslatam.lat/20251108/submarinos-franceses-que-el-gobierno-argentino-adquirira-seran-un-arma-de-disuasion-estrategica-1168263264.html

Submarinos franceses que el Gobierno argentino adquirirá serán "un arma de disuasión estratégica", dice experto

Submarinos franceses que el Gobierno argentino adquirirá serán "un arma de disuasión estratégica", dice experto

Sputnik Mundo

El presidente argentino Javier Milei confirmó que su Gobierno va a comprar submarinos de origen francés, en una operación que podría superar los 2.000 millones... 08.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-08T03:33+0000

2025-11-08T03:33+0000

2025-11-08T03:33+0000

defensa

argentina

submarinos

francia

reino unido

javier milei

islas malvinas

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108402/73/1084027316_0:42:1441:852_1920x0_80_0_0_fa83beb5eb62429ebb383ba4b6f19b2e.jpg

Mientras espera la llegada de los primeros aviones caza F-16 adquiridos a Dinamarca, el Gobierno de Javier Milei busca concretar otra compra de alto nivel para sus Fuerzas Armadas, incorporando submarinos construidos en Francia.Si bien el interés de la Armada argentina por contar con tres nuevos submarinos ya era público desde incluso antes del comienzo del Gobierno de Milei, el mandatario ratificó que se avanza en ese sentido, esto durante una entrevista con el medio francés Public Sénat. "Tenemos una excelente relación con Francia, estamos comprando submarinos y le estamos comprando, además, unos buques para patrullar las costas", comentó el mandatario.El presidente no dio más detalles, pero la operación seguiría lo acordado en una carta de intención firmada en 2024 por el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, y por autoridades del país galo. La operación incluiría la compra de tres submarinos construidos por el astillero Naval Group, por un total que superaría los 2.000 millones de dólares. Argentina también adquiriría cuatro patrullas oceánicas de tipo OPV por casi 300 millones de dólares.Recuperar la capacidad submarinaEn diálogo con Sputnik, el politólogo argentino especializado en temas de Defensa, Juan José Roldán, argumentó la compra por la necesidad de "contar con dos submarinos listos para operar y uno siempre de reserva", recuperando una capacidad nacional que, aunque es centenaria, se desplomó luego del hundimiento del submarino ARA San Juan en noviembre de 2017.Roldán apuntó que, desde la tragedia del San Juan —un submarino de la clase TR-1700 de origen alemán—, la Fuerza de Submarinos de Argentina solo cuenta con el ARA Santa Cruz, otro TR-1700 con propulsión diésel-eléctrica, y el ARA Salta, uno tipo 209 también alemán. Sin embargo, mientras el Santa Cruz se encuentra parado por reparaciones "de media vida" que parecen estancadas, el Salta permanece fondeado en la Base Naval de Mar del Plata y solo es utilizado para la formación de submarinistas.El Atlántico Sur como prioridadDicha extensión comprende, por ejemplo, a las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833 en lo que para las Fuerzas Armadas argentinas sigue siendo la principal hipótesis de conflicto del país sudamericano. Roldán recordó, por ejemplo, que el uso de submarinos por parte de los británicos impidió que Argentina pudiera proyectarse sobre el mar durante la Guerra de Malvinas de 1982.En ese sentido, destacó que el submarino "es en esencia un arma de disuasión estratégica", útil para "el control de espacios marítimos desde las profundidades y sin ser vistos" en tiempos de paz y para "negarle el uso del espacio marítimo a un potencial enemigo" en tiempos de guerra.También consultado por Sputnik, el politólogo y experto en Defensa y Seguridad Internacional, Sergio Eissa, consideró que recuperar la capacidad submarina es una cuestión "urgente" para Argentina precisamente por la creciente relevancia geopolítica del Atlántico Sur y la necesidad argentina de defender su soberanía sobre el territorio.Según Eissa, a esas tensiones debe sumarse el interés de EEUU por contar con apoyo logístico de una base naval en la ciudad argentina de Ushuaia, que facilitaría a la potencia norteamericana el acceso a la Antártida y a otros pasos estratégicos del extremo sur de Sudamérica como el Estrecho de Magallanes, el Canal del Beagle o el Paso de Drake.¿Limitaciones desde Reino Unido?Ambos analistas coincidieron en la capacidad técnica de Francia como proveedor de submarinos en un escenario en el que los oferentes de este tipo de naves no abundan en el planeta. Para Roldán, los submarinos clase Scorpene de propulsión diésel-eléctrica ofrecidos por Naval Group están entre los más operados en el mundo y en la región son utilizados por Chile y Brasil, aunque con una modificación denominada Clase Riachuelo, y por India y otros países del sudeste asiático.Para el experto, es importante que, tras años sin capacidad submarina adecuada, Argentina equipare su potencial con el de sus vecinos. Aunque reconoció como "imposible" igualar las posibilidades operacionales del Reino Unido en materia de submarinos, Roldán remarcó la importancia de ponerse a tiro de Chile y Brasil y poder, entonces, apuntar a participar de operaciones conjuntas.Ahora bien, escoger a un miembro de la OTAN como Francia como proveedor de submarinos presenta la interrogante de qué utilidad tendrían estos submarinos en eventuales tensiones entre Buenos Aires y Londres en el Atlántico Sur.Según Eissa, es muy probable que los submarinos lleguen a Argentina "con algún tipo de limitación" en su uso, algo que para el analista ya sucede con los 24 aviones F-16 que comenzarán a llegar a Argentina en diciembre de 2025. El experto apuntó que, si bien no se explicitó oficialmente, es probable que los aviones de origen estadounidense no pudieran ser utilizados en el Atlántico Sur para no interferir con los intereses británicos.Roldán consideró que, si bien Londres podrá "protestar" públicamente por la llegada de nuevos submarinos a Argentina, el país europeo no tiene en el mundo de los submarinos el mismo "poder de veto" que impidió, por ejemplo, que la Armada argentina pudiera utilizar los aviones Super Étendard adquiridos en 2017 por contar con algunos insumos fabricados en Inglaterra.El problema del mantenimientoPero, para Roldán, aún existe otro riesgo en relación al proceso de compra de los submarinos: que el país sudamericano, con fuertes restricciones económicas bajo el mando de Milei, no dedique los fondos suficientes para mantenerlos. Según el analista, Argentina no tendría inconvenientes para invertir la suma de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares previstos para la operación, pero podría quedar relegada a la hora de disponer el presupuesto necesario para su mantenimiento.El analista señaló que, aunque pueda financiar la compra de los submarinos "a 10, 20 o 30 años", perderá rápidamente su capacidad de operarlos si no dedica los recursos suficientes para incorporar equipamiento adecuado, contar con los repuestos necesarios, asegurar la correcta formación de las tripulaciones y garantizar los días de navegación necesarios.Para Roldán, sin embargo, las previsiones presupuestales para 2026 no parecen auspiciosas, ya que las asignaciones para las Fuerzas Armadas "son ínfimas" y parecen estar concentradas en gran medida en el programa de los F-16.

https://noticiaslatam.lat/20251107/con-cristina-fernandez-acusada-comienza-el-juicio-por-el-mayor-caso-de-corrupcion-en-argentina-1168239610.html

https://noticiaslatam.lat/20250704/argentina-cambio-a-brasil-por-eeuu-detras-de-los-nuevos-blindados-para-el-ejercito-1164088880.html

argentina

francia

reino unido

islas malvinas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

argentina, submarinos, francia, reino unido, javier milei, islas malvinas, 💬 opinión y análisis