El Gobierno de Milei busca "un golpe de efecto favorable" con presentación de F-16 que no volará

Todavía golpeado por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, el Gobierno argentino presentará un avión F-16 adquirido a Dinamarca con el aval de EEUU.

Coincidiendo con uno de los momentos más difíciles de su Gobierno, se tiene previsto que el presidente Javier Milei encabece junto a sus ministros y la cúpula militar un gran acto para presentar el primer avión F-16 en llegar a territorio argentino.Según consignó el medio argentino MDZ Online, al evento asistirán los ministros de Milei, incluido el de Defensa, Luis Petri; los jefes de cada una de las Fuerzas Armadas argentinas, así como más de 100 autoridades e invitados especiales. El evento, que fue denominado como Falcon Fest, se realizará en el predio de la VI Brigada Aérea de Tandil, una ciudad ubicada a unos 350 kilómetros al sur de Buenos Aires.El avión 25 En diálogo con Sputnik, el analista en temas de Defensa Juan José Roldán explicó que, en realidad, el avión que se presenta en la Falcon Fest —que insumirá un gasto de 100 millones de pesos argentinos (alrededor de 94.000 dólares)— no es ninguno de los 24 adquiridos a la Real Fuerza Aérea en abril de 2024, sino el denominado "avión 25", que no tiene previsto volar.Roldán, editor en el sitio especializado Zona Militar, explicó que se trata de un F-16 B Block 10 biplaza que fue traído en partes por dos aviones Hércules en diciembre pasado. Si bien no levantará vuelo, su objetivo será entrenar a los nuevos pilotos y mecánicos argentinos que deberán adaptarse a "un avión completamente nuevo que significa un salto tecnológico para lo que venía operando la Fuerza Aérea argentina".El analista recordó que el país latinoamericano perdió su capacidad de vuelo supersónico desde que dejó de utilizar los aviones Mirage III hace ya una década, por lo que se hacía necesario contar con un avión con funciones didácticas. Además, el acuerdo implicará que los pilotos se entrenen en aviones que "van a portar armamento inteligente que actualmente la Fuerza Aérea no tiene, como misiles de medio alcance, bombas guiadas y municiones guiadas", apuntó Roldán.El especialista dijo que también es factible que quienes sean entrenados para el uso de los F-16 viajen a Dinamarca u otros países operadores de estos aviones, como Portugal, a cumplir sesiones de entrenamiento durante los próximos meses.Si bien el Gobierno de Milei parece decidido a presentar el F-16 de práctica con una gran ceremonia, los cazas supersónicos que sí podrán ser utilizados no llegarán al país al menos hasta finales de 2025, cuando arriben las primeras seis unidades volando directamente desde Dinamarca.Detrás de la fiestaConsultado por Sputnik, Cristian Riom, analista internacional y geopolítico argentino, consideró que el esmero del Gobierno nacional en la presentación del nuevo avión puede interpretarse como un intento de dar "un golpe de efecto favorable al Gobierno en momentos en que estuvo comprometido con cuestiones como la estafa de la criptomoneda $LIBRA".Al mismo tiempo, lanzar públicamente el nuevo programa de F-16 también le da a Milei la oportunidad de explicitar, una vez más, "la profundización del alineamiento con EEUU, en este caso con el Gobierno de Donald Trump". De hecho, el presidente argentino no suspendió su viaje a EEUU para encontrarse con el empresario Elon Musk y varios integrantes del Gobierno de Trump a pesar de los cuestionamientos recibidos en los días anteriores.Para Riom, el F-16 —desarrollado por las estadounidenses General Dynamics y Lockheed Martin— es "un muy buen avión" en general, pero puede no haber sido la opción más indicada para Argentina. "Además de que estos aviones tienen muchos años y les queda una vida útil relativamente escasa, se trata de aviones OTAN, lo que significa que no serían de utilidad en la única hipótesis de conflicto concreta que tiene Argentina, que es con el Reino Unido", apuntó.En ese sentido, Riom señaló que aunque fueron adquiridos a Dinamarca, se trata de aviones estadounidenses construidos hace 40 años y cuya provisión de repuestos y armamento depende directamente del Gobierno y el Congreso estadounidense. "Ya sabemos que en cualquier conflicto con un país de la OTAN nos quedaríamos sin estos aviones, sin repuestos o armas", añadió.Roldán, por su parte, sostuvo que el Gobierno de Milei tiene argumentos para darle verdadera importancia al evento de presentación del F-16 y recordó que el propio mandatario calificó la adquisición de los aviones como "la compra de armamento más importante de las últimas décadas" para Argentina.El analista apuntó además que el Gobierno de Milei también puede tener a su favor el apoyo de grandes sectores populares, teniendo en cuenta "la buena valoración que tienen las Fuerzas Armadas argentinas" y que, según él, se demuestra en el apoyo a los militares en cada acción de salvataje ante desastres naturales como incendios forestales e inundaciones o la repatriación de argentinos afectados por emergencias en el exterior.

