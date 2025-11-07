https://noticiaslatam.lat/20251107/1168247294.html

Juez instructor rechaza recurso de Bolsonaro y mantiene la condena de 27 años

Juez instructor rechaza recurso de Bolsonaro y mantiene la condena de 27 años

Sputnik Mundo

El juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, instructor del caso que condenó al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), votó contra el recurso... 07.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-07T16:02+0000

2025-11-07T16:02+0000

2025-11-07T16:03+0000

américa latina

brasil

jair bolsonaro

alexandre de moraes

justicia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/11/1166583225_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_53b6057f611b47d65559bea9424141fc.jpg

Los jueces del Supremo empezaron a juzgar hoy los llamados "embargos de declaración", recursos que pueden presentar los abogados para pedir aclaraciones o señalar incoherencias en la sentencia.Moraes fue el primero de los cinco jueces de la primera sala del Supremo en expresar su voto, anexando un documento de forma virtual en el sistema de la corte; la votación seguirá abierta hasta el 14 de noviembre, cuando el resto de magistrados podrán publicar su decisión.Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por haber liderado una conspiración para dar un golpe de Estado tras la derrota electoral que sufrió en las elecciones de 2022 ante el actual presidente, Luiz Inacio Lula da Silva.El exmandatario fue condenado por cinco delitos diferentes. Aunque se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde hace meses, se espera que cuando se resuelvan los recursos pueda entrar en prisión para empezar a cumplir la condena.

https://noticiaslatam.lat/20250921/de-cara-a-las-elecciones-en-brasil-el-apoyo-de-bolsonaro-es-crucial-para-cualquier-opositor-dice-1166639265.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, jair bolsonaro, alexandre de moraes, justicia