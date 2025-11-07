Mundo
Juez instructor rechaza recurso de Bolsonaro y mantiene la condena de 27 años
américa latina
brasil
jair bolsonaro
alexandre de moraes
justicia
Los jueces del Supremo empezaron a juzgar hoy los llamados "embargos de declaración", recursos que pueden presentar los abogados para pedir aclaraciones o señalar incoherencias en la sentencia.Moraes fue el primero de los cinco jueces de la primera sala del Supremo en expresar su voto, anexando un documento de forma virtual en el sistema de la corte; la votación seguirá abierta hasta el 14 de noviembre, cuando el resto de magistrados podrán publicar su decisión.Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por haber liderado una conspiración para dar un golpe de Estado tras la derrota electoral que sufrió en las elecciones de 2022 ante el actual presidente, Luiz Inacio Lula da Silva.El exmandatario fue condenado por cinco delitos diferentes. Aunque se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde hace meses, se espera que cuando se resuelvan los recursos pueda entrar en prisión para empezar a cumplir la condena.
16:02 GMT 07.11.2025 (actualizado: 16:03 GMT 07.11.2025)
El juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, instructor del caso que condenó al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), votó contra el recurso presentado por sus abogados y a favor de mantener la condena.

"El voto detalla expresamente la existencia de circunstancias judiciales ampliamente desfavorables al imputado Jair Messias Bolsonaro", indica una parte del documento en que Moraes rechaza las peticiones de la defensa del exlíder del país.

Los jueces del Supremo empezaron a juzgar hoy los llamados "embargos de declaración", recursos que pueden presentar los abogados para pedir aclaraciones o señalar incoherencias en la sentencia.
Moraes fue el primero de los cinco jueces de la primera sala del Supremo en expresar su voto, anexando un documento de forma virtual en el sistema de la corte; la votación seguirá abierta hasta el 14 de noviembre, cuando el resto de magistrados podrán publicar su decisión.
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 21.09.2025
América Latina
"El apoyo de Bolsonaro es crucial" para cualquier opositor en Brasil, dice analista
21 de septiembre, 02:28 GMT
Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por haber liderado una conspiración para dar un golpe de Estado tras la derrota electoral que sufrió en las elecciones de 2022 ante el actual presidente, Luiz Inacio Lula da Silva.
El exmandatario fue condenado por cinco delitos diferentes. Aunque se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde hace meses, se espera que cuando se resuelvan los recursos pueda entrar en prisión para empezar a cumplir la condena.
