De cara a las elecciones en Brasil, "el apoyo de Bolsonaro es crucial" para cualquier opositor, dice analista

El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro fue sentenciado la semana pasada por el Supremo Tribunal Federal (STF) a más de 27 años de prisión por intento de... 21.09.2025, Sputnik Mundo

Esta sentencia, la primera de su tipo para un presidente en la historia de Brasil, también lo inhabilita para ocupar cargos públicos hasta el año 2060, dejándolo fuera de carrera para los comicios generales del año próximo, a los que Bolsonaro había dicho que se presentaría, pese a sus continuos problemas de salud y su inhabilitación previa por otra causa impartida en el 2023.La decisión judicial ha generado una gran conmoción en el ámbito político brasileño e, incluso, ocasionó fuertes reacciones en Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, la calificó de "cacería de brujas".Ante los dichos de Washington, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva reaccionó respondiendo que "el Gobierno de Estados Unidos está usando los aranceles y la Ley Magnitsky [que permite a EEUU sancionar a individuos por corrupción o violaciones a los derechos humanos] para buscar la impunidad para el expresidente Jair Bolsonaro, quien orquestó un fallido golpe de Estado el 8 de enero de 2023".Sin embargo, la sentencia no significa el fin inmediato de la influencia de Bolsonaro. Se espera que el expresidente apele la condena, lo que, aunque difícilmente cambiará el veredicto, podría resultar en una reducción de la pena o un régimen de arresto domiciliario. Además, sus aliados políticos han prometido presentar un proyecto de ley de amnistía en el Congreso para anular la condena, aunque las perspectivas de su éxito son escasas. El STF ha advertido que anulará cualquier ley que busque perdonar los delitos de los principales conspiradores, ya que sería inconstitucional. El propio Lula ha manifestado esta semana su intención de vetar cualquier ley de amnistía que el Congreso intente aprobar para el expresidente Jair Bolsonaro. "Si me la envían para vetar, puede estar seguro de que la vetaré", declaró Lula a la prensa brasileña, mientras la oposición en el Congreso sigue trabajando en la elaboración de un proyecto de ley de amnistía para Bolsonario y los aproximadamente 1.600 manifestantes que participaron del Asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, incluyendo la Cámara de Diputados y el Palacio de Planalto (sede del Gobierno). El propio hijo de Bolsonaro, Eduardo, insinuó tras conocerse el veredicto del máximo tribunal que eran inminentes nuevas sanciones de EEUU contra los jueces del STF. Esto se suma a las medidas que ya había tomado el Gobierno estadounidense, como la imposición de sanciones a jueces y funcionarios brasileños, y aranceles del 50% a las importaciones de varios productos.Sin embargo, estas medidas han tenido poco impacto económico en Brasil y, en cambio, han aumentado la popularidad del presidente Lula, quien actualmente aparece como el favorito en los últimos sondeos de cara a las próximas elecciones.En una sociedad fuertemente polarizada como la brasileña, la condena también ha fortalecido el rol de Bolsonaro como el principal líder de la oposición, luego de caer ante Lula en las elecciones presidenciales del 2002 por menos de dos puntos. Además, líderes evangélicos han instado a sus seguidores a orar por el expresidente, mostrando el respaldo de un sector populoso de la sociedad."El apoyo de Bolsonaro"Apoij señaló que ya varios candidatos de centro-derecha han intentado ganarse el favor del exmandatario y sus seguidores desde su inhabilitación en el 2023, buscando posicionarse ellos mismos como sus herederos políticos.De ese grupo, el favorito para obtener la candidatura presidencial para 2026 de acuerdo a los sondeos es Tarcísio de Freitas, gobernador de San Paulo y ministro de Infraestructura en la gestión de Bolsonaro, quien ha criticado públicamente al STF y ha prometido en las últimas semanas que su primer acto como jefe de Estado será indultarlo. Sin embargo, el mandatario estatal también ha querido mostrar cierta distancia en temas como los elevados aranceles a las importaciones de Brasil, percibidos como una retribución de Washington por los problemas judiciales de Bolsonaro, al afirmar que buscará negociar con la Casa Blanca para no perjudicar la economía de su país y su estado.Los herederos familiaresOtra de las dudas en este nuevo escenario electoral sin Jair Bolsonaro es si su familia, especialmente su esposa Michelle, o uno de sus hijos (Eduardo, Flávio y Carlos), podrá asumir su legado. Para Mariana Duarte, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de San Pablo (USP), si bien tanto Eduardo como Flavio gozan de un perfil alto y son miembros del Congreso, uno como diputado y otro senador, también se tratan de dirigentes que han tenido problemas con la Justicia y que son tanto o más adversariales que su padre y registran altos números de impopularidad; por lo tanto, ponerlos como candidatos sería una decisión "arriesgada".

