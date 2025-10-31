https://noticiaslatam.lat/20251031/rusia-libera-7-localidades-y-derriba-mas-de-1700-drones-en-una-semana-de-combates-intensos-1168058240.html

Rusia libera 7 localidades y derriba más de 1.700 drones en una semana de combates intensos

Las FFAA de Rusia liberaron siete asentamientos en la República Popular de Donetsk, las regiones de Járkov y Zaporozhie, informa el Ministerio de Defensa ruso... 31.10.2025, Sputnik Mundo

Se señala que las unidades del grupo Oeste liberaron la localidad de Sadóvoye, en la región de Járkov, mientras que las tropas del agrupamiento Oeste, al avanzar en profundidad en las defensas enemigas, tomaron Novonikoláyevka, Krasnogórskoye y Privólnoye en la región de Zaporozhie, así como Egórovka, Vishnióvoye y Novoaleksándrovka en la región de Dnepropetrovsk.Según el informe, las pérdidas totales del Ejército ucraniano en una semana de intensos combates ascendieron a 10.115 militares.En el área de operaciones del grupo Norte de las fuerzas rusas, las FFAA ucranianas vieron mermadas sus filas con más de 1.320 efectivos caídos. El grupo Oeste infligió daños significativos, causando más de 1.600 bajas, mientras que el grupo Sur neutralizó a más de 1.330 soldados ucranianos.De igual modo, las maniobras del grupo Centro infligieron un impacto significativo al provocar 3.520 bajas en las FFAA ucranianas. El grupo Este causó hasta 1.950 bajas y el grupo Dniéper dejó fuera de combate hasta 395 militares ucranianos.En cuanto a pérdidas de material bélico, las tropas rusas destruyeron 129 tanques y vehículos blindados de combate, 72 piezas de artillería, 96 estaciones de guerra electrónica, 93 depósitos de municiones, junto con otros medios materiales y combustible. A ello se suman tres transportes blindados M113 de fabricación estadounidense.La Defensa detalla que, durante la semana, los sistemas de defensa antiaérea interceptaron 17 bombas guiadas, 10 proyectiles del sistema Himars de producción estadounidense, dos misiles guiados de largo alcance Neptun y 1.701 drones de tipo avión.El Ministerio de Defensa mencionó que se neutralizó infraestructura de transporte, un tren en movimiento, aeródromos militares, arsenales, talleres de ensamblaje de misiles de crucero Flamingo y drones de ataque de largo alcance, lugares de almacenamiento de lanchas no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas, nacionalistas y mercenarios extranjeros.

