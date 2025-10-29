Rusia libera una localidad y abate hasta 1.490 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Vishnióvoye, en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.490 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 355 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 220 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 160 militares.
"Rusia asestó golpes contra instalaciones energéticas que abastecían a las empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, trenes con armamento y equipos militares de las FFAA ucranianas, talleres de producción, lugares de almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 149 zonas", señalan desde la entidad castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 2 bombas con kits de guiado y derribó 238 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 93.287 drones, 633 sistemas de misiles antiaéreos, 25.740 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.607 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.883 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 45.197 vehículos militares especiales.
