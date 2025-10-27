https://noticiaslatam.lat/20251027/rusia-libera-3-localidades-y-derriba-350-drones-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1167945891.html

Rusia libera 3 localidades y derriba 350 drones ucranianos en una jornada de combates

De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 455 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 140 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 300 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 185 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 2 bombas con kits de guiado, 7 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 350 aeronaves no tripuladas.Ucrania perdió unos 1.380 militares en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

