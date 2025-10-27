https://noticiaslatam.lat/20251027/rusia-libera-3-localidades-y-derriba-350-drones-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1167945891.html
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Novonikoláyevka, Privólnoye, en la región de Zaporozhie, y Egórovka, en la región de Dnepropetrovsk, en la última...
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 455 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 140 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 300 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 185 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 2 bombas con kits de guiado, 7 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 350 aeronaves no tripuladas.Ucrania perdió unos 1.380 militares en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 455 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 240 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 140 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 300 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 185 militares.
"Rusia asestó golpes contra infraestructuras de transporte y energía de Ucrania utilizadas para el traslado por ferrocarril de armamento y equipos militares a las zonas de combates, un aeródromo militar, lugares de lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas en 150 zonas", destacan.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 2 bombas con kits de guiado, 7 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 350 aeronaves no tripuladas.
Ucrania perdió unos 1.380 militares en las últimas 24 horas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 92.925 drones, 633 sistemas de misiles antiaéreos, 25.710 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.607 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.822 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 45.045 vehículos militares especiales.
