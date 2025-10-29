Rusia ofrece suspender las hostilidades en la zona de cerco de las tropas de Ucrania mientras haya representantes de los medios allí

Mundo
El enemigo está bloqueado en las zonas de las ciudades de Kúpiansk y Krasnoarmeisk (Pokróvsk) y se encuentra rodeado, declaró el presidente ruso, Vladímir... 29.10.2025, Sputnik Mundo
Las tropas rusas no tienen ninguna objeción en permitir el acceso de los medios de comunicación, incluidos los ucranianos y extranjeros, a las zonas rodeadas, añadió. Putin también enfatizó que a Rusia le preocupa que pueda haber provocaciones por parte de Ucrania mientras los medios se encuentren en la zona donde están rodeadas las tropas ucranianas.En cuanto a la situación en la zona de la operación militar especial, el mandatario ruso indicó que "se está desarrollando favorablemente" para Rusia. El país euroasiático está garantizando actualmente su seguridad en la zona de combates a largo plazo, agregó."Todos los que se encuentran en la zona de la operación militar especial, en el frente, se comportan de manera heroica", expresó Putin.
11:51 GMT 29.10.2025 (actualizado: 13:16 GMT 29.10.2025)
© Sputnik / Kristina KormilitsynaVladímir Putin, presidente ruso
El enemigo está bloqueado en las zonas de las ciudades de Kúpiansk y Krasnoarmeisk (Pokróvsk) y se encuentra rodeado, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin. De acuerdo con la Defensa rusa, en la zona de Kúpiansk hay hasta 5.000 militares ucranianos rodeados, y en la zona de Krasnoarmeisk (Pokróvsk) - unos 5.500.
Las tropas rusas no tienen ninguna objeción en permitir el acceso de los medios de comunicación, incluidos los ucranianos y extranjeros, a las zonas rodeadas, añadió. Putin también enfatizó que a Rusia le preocupa que pueda haber provocaciones por parte de Ucrania mientras los medios se encuentren en la zona donde están rodeadas las tropas ucranianas.
En cuanto a la situación en la zona de la operación militar especial, el mandatario ruso indicó que "se está desarrollando favorablemente" para Rusia. El país euroasiático está garantizando actualmente su seguridad en la zona de combates a largo plazo, agregó.
"Todos los que se encuentran en la zona de la operación militar especial, en el frente, se comportan de manera heroica", expresó Putin.
Vehículo submarino no tripulado Poseidon - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2025
Defensa
Putin anuncia que Rusia probó con éxito el dron submarino nuclear Poseidon
12:17 GMT
